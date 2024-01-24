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نجم غانا يستعد لبرشلونة بعد مغادرة أمم أفريقيا

1/24/2024 2:40:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بعد أقل من 48 ساعة من إقصائه برفقة منتخب بلاده عاد إينياكي ويليامز قائد فريق أتلتيك بلباو إلى ناديه ليشارك في مباراته أمام برشلونة ضمن ربع نهائي كأس إسبانيا، يوم الأربعاء.
وأنهت غانا مشوارها في كأس إفريقيا بنقطتين بعد خسارة من الرأس الأخضر وتعادلين مع مصر وموزمبيق، لتعلن الكاميرون إقصائها رسميا يوم الثلاثاء بفوزها على غامبيا 3 - 2.

ونجت مصر من الإقصاء من كأس إفريقيا في الثلاث دقائق الأخيرة من المباراة الأخرى حينها سجلت موزمبيق هدفين في مرمى غانا معلنة إقصاء الأخير وتأهل الرأس الأخضر وفريق "الفراعنة".
وولد إينياكي ويليامز لأبوين غانيين الأصل ولعب بقميص مسقط رأسه إسبانيا في مباراة واحدة بعام 2016 بإشراف المدرب السابق فيسنتي ديل بوسكي قبل أن تقوم غانا باستدعائه ضمن قائمة كأس العالم الماضي.
وشارك ويليامز، 29 عاما، في 8 مباريات بقميص منتخب بلاده الجديد سجل فيها هدفا واحدا ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في مرمى مدغشقر.
ووصل ويليامز إلى الباسك يوم الأربعاء تمهيدا لمشاركته في مباراة ربع النهائي الحاسمة أمام برشلونة حسب ما نشرت عدة مصادر إسبانية مثل "تييمبو دي خويغو" فيما نشرت "إل تشيرينغيتو" مقطعا مرئيا لوصوله إلى إسبانيا.

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