Wednesday, 24 January 2024 11:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنتخب الجزائري يعلن فسخ التعاقد مع بلماضي

1/24/2024 2:40:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي عن فسخ التعاقد مع مدرب المنتخب الأول جمال بلماضي بالتراضي وذلك بعد خروج الخضر من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 توتال إنيرجيز.
وقال صادي عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "اجتمعت مع المدرب الوطني جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم"

وودعت الجزائر البطولة المقامة بعد تعادلين مع أنغولا وبوركينا فاسو وخسارة 1-0 أمام موريتانيا في ثلاث مباريات بدور المجموعات.

وكان ذلك هو الخروج الثاني توالياً لمنتخب الجزائر من دور المجموعات بعد نسخة 2021 في الكاميرون.

بلماضي الذي توج باللقب مع محاربي الصحراء في النسخة قبل الماضية عام 2019 في مصر، قاد منتخب الجزائر في 64 مباراة فاز بـ41 وتعادل 17 وخسر 6.

MENAFN24012024000072011014ID1107764300

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث