Wednesday, 24 January 2024 11:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفحيص يدعم صفوفه بالمحترفات كلاود وبيل وموغنزا تأهبا لـسلة الشارقة

1/24/2024 2:40:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – أنجز نادي شباب الفحيص للسيدات بكرة السلة، تعاقده مع المحترفات الأميركيتين نتاشا كلاود وكريستين بيل والكونغولية تابييتثا موغنزا، تمهيدا لتمثيله في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تحتضنها إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل.
وتعد الأميركية كلاود مجنسة المنتخب الوطني للسيدات وتشغل مركز صناعة الألعاب، كما تتمتع بقدرات دفاعية وهجومية عالية، وسبق لها اللعب بدوري الجامعات الأميركية خلال الفترة من 2010 إلى 2014، وفازت ببطولة A10 العام 2013، كما حصلت في العام نفسه على جائزة أفضل مدافعة في دوري الجامعات، وسبق لها اللعب بدوري الدرجة الأولى في دوريات دولية عدة، (أستراليا والصين وإيطاليا وتركيا)، وتنشط بدوري المحترفين الأميركي مع نادي واشنطن ميستكس، وحصلت على لقب البطولة مع الفريق العام 2019، إلى جانب مواصلة تحطيمها الأرقام القياسية في التمرير والتسجيل.
وفيما يتعلق بمواطنتها الأميركية كريستين بيل، والتي تجيد اللعب بمركزي الجناح ومساعد الارتكاز، فإنها تعد لاعبة هدافة وتتميز بالتصويب الثلاثي وتبلغ من العمر (23 عاما)، وتنشط في الدوري الأميركي للسيدات مع فريق لاس فيغاس، فيما تعد لاعبة الارتكاز الكونغولية تابييتثا موغنزا من الأوراق الرابحة في صفوف الفحيص، حيث لعبت ببطولة الأندية الأفريقية مع أحد الفرق الأوغندية، كما تناوبت على تمثيل العديد من الفرق الجزائرية في البطولات العربية، ما يؤكد معرفتها بطبيعة المنافسة وأسلوب اللعب بين فرق منطقة الشرق الأوسط.
وقال المدير الفني لفريق سيدات الفحيص نايف عصفور في حديثه لـ"الغد": "هذه الأسماء الثلاثة هي الأفضل لتركيبة الفريق وتحقيق الإضافة المرجوة، نراهن كثيرا على خبرات كلاود في الحفاظ على اللقب، كما أنها قريبة من اللاعبات وتحفزهم كثيرا"، مثمنا حرص كلاود على اللعب مجددا في الأردن من بوابة نادي شباب الفحيص.
وثمن عصفور، حرص رئيس النادي أيمن سماوي على توفير متطلبات النجاح كافة أمام الجهاز الفني للفريق، من خلال استجابته لطلب استقطاب المحترفات الثلاث لتدعيم صفوف الفريق، متحديا بذلك الأوضاع المالية الصعبة وضيق الوقت، ومعربا عن آماله أيضا بإبقاء الكأس في خزائن الفحيص للنسخة الثانية تواليا في تاريخه.
وتعاقد الفحيص مع لاعبة المنتخب الوطني، فرح الشياب بتوصية من الجهاز الفني للفريق، كما وصلت لاعبة الفريق رشا عبده للانتظام بالتدريبات الجماعية للفريق، حيث يقول عصفور بهذا الصدد: "تدريباتنا الحقيقية بدأت منذ أمس وبصفوف مكتملة، مستوى التحضير العام للبطولة يسير بوتيرة تصاعدية جيدة، وأمامنا أسبوع حاسم لتحقيق انطلاقة مثالية بالبطولة".
وخاض الفحيص 4 مباريات ودية مع فرق الناشئين تحت 16 سنة، وسيخوض مباراتين وديتين قبل التوجه إلى الشارقة يوم الخميس المقبل، لرفع جاهزية الفريق، علما بأن الحكمة إلهام خزنة سترافق بعثة الفحيص في رحلته إلى الشارقة بتنسيب من اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة.
وتنتظم اللاعبات: تالا شحاتيت وماسة النوباني وزاره النجار وذكرى شحادة وجوانا حداد وجود خلف وليليانا أبو جبارة ورشا عبده وفرح الشياب إلى جانب الناشئات زينة وحور قراعين وجوليا أبو عيد ودانيا منصور ومايا مرعي، في التدريبات الجماعية لفريق الفحيص، كما انخرطت المحترفات الجديدات بالتدريبات أمس، لرفع مستوى الانسجام وتطبيق الجمل الفنية والخططية للجهاز التدريبي.
وسبق للفحيص المشاركة في نسختين سابقتين؛ حيث حصل على وصافة البطولة في العام 2018 بخسارته أمام نادي سبورتينغ المصري (62-63)، قبل أن يثأر لنفسه في نسخة العام 2020 ويحقق اللقب الأول في تاريخه برد الدين وفوزه على سبورتينغ المصري (61-59).
ويتنافس "حامل اللقب" شباب الفحيص، على اللقب العربي مع فرق، الشارقة الرياضي للمرأة الإماراتي والعاصمة السعودي والأهلي البحريني والفتاة الرياضي الكويتي وغاز الشمال الرياضي العراقي والثورة السوري، فيما انسحب "بطل أفريقيا" نادي سبورتينغ المصري، ولم يتضح بعد مدى إمكانية تعويضه بفريق آخر، أو إقامة البطولة بمشاركة الفرق السبعة مع إغلاق باب التسجيل مطلع الشهر الحالي.

MENAFN24012024000072011014ID1107764299

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث