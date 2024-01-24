السائقون الأردنيون يستعدون للمشاركة في رالي قطر للشرق الأوسط ‏

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- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - شحن السائفون الأردنيون سياراتهم أول من أمس إلى قطر، وذلك للمشاركة في رالي قطر (الجولة الأولى) من بطولة الشرق الأوسط للراليات، الذي ينطلق يوم 31 من كانون الثاني (يناير) الحالي ويستمر حتى 3 شباط (فبراير) المقبل، ويتضمن 13 مرحلة خاصة بالسرعة و199.95 كم من المراحل التنافسية، في حين تبلغ المسافة الإجمالية للرالي 622.49 كم.
ويتطلع السائقون والملاحون الأردنيون، إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في بطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين والملاحين العام الحالي.
ويشارك في رالي قطر المتسابق شادي شعبان وملاحه سامر عيسى، والمتسابق إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة، والمتسابق حسام سالم وملاحته نانسي المجالي، والمتسابق عيسى أبو جاموس وملاحه عماد جمعة، فيما يلعب عطا الحمود دور الملاح للسائق العماني عبد الله الرواحي.
وسيغادر المتسابقون تباعا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، من أجل التحضير المثالي، حيث سيشاركون في مرحلة استعراضية بمسافة 3.27 كم، وتقام على حلبة أكاديمية لوسيل للكارتينغ، تحت الأضواء الكاشفة، وستكون هناك سياراتين داخل المسار في الوقت ذاته، على أن تنطلقان وتنتهيان في نقطتين متقابلتين من الحلبة.
وتضم بطولة الشرق الأوسط إلى جانب رالي قطر، كلا من: رالي عمان الجولة الثانية في الفترة من 15 إلى 17 من الشهر ذاته، ويحتضن الأردن الجولة الثالثة في الفترة من 16 إلى 18 من أيار (مايو) المقبل، ولبنان الجولة الرابعة في الفترة من 6 إلى 8 أيلول (سبتمبر) المقبل، وقبرص الجولة الخامسة والختامية من البطولة في الفترة من 4 إلى 6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وكانت نتائج المتسابقين والملاحين الأردنيين في بطولة الشرق الأوسط للراليات العام الماضي مميزة، حيث نال عطا الحمود لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للملاحين برصيد 108 نقاط، وجاء شاكر جويحان في المركز السادس في الترتيب العام للسائقين برصيد 36 نقطة، وشادي شعبان في المركز السابع برصيد 35 نقطة، وإيهاب الشرفا في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، ومصطفى عطاري وبدر الفايز في المركز الثاني والعشرين برصيد 13 نقطة، واحتل سامي فليفل المركز الرابع والعشرين برصيد 9 نقاط.
وفي بطولة الشرق الأوسط للملاحين (ميرك- فيا)، جاء عطا الحمود في المركز الأول برصيد 108 نقاط، وسامر عيسى في المركز الخامس برصيد 35 نقطة، واحتل يوسف جمعة المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، وجاءت نانسي المجالي في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة، واحتل زيد وليد أبو زيد المركز الثالث والعشرين برصيد 13 نقطة مناصفة مع عماد جمعة الذي جمع الرصيد النقطي نفسه.
وقال السائق شادي شعبان لـ"الغد: "سعيد جدا بالتقدم الذي أحرزته، العام الماضي في بطولة الشرق الأوسط للراليات، حيث حصلت على مراكز متقدمة، وهذه النتيجة جاءت بعد جهد كبير، والتركيز للدخول في المنافسة بين أبطال عرب ومحليين، وأتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في باقي جولات الشرق الأوسط للراليات 2024، بالطبع المنافسة في بطولة (ميرك- 2) ليست سهلة بين السائقين العرب والأردنيين، وما أتطلع إليه هو المركز الأول واعتلاء منصة التتويج العام الحالي".
وأضاف: "قمت بالاستعداد بالشكل المطلوب للمشاركة في جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات، وأنا في غاية السرور أن السائق الأردني بات رقما صعبا في الشرق الأوسط، وأتوجه بالشكر لكل من أسهم في دعمي، وساندني للمشاركة في رالي قطر".
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