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السائقون الأردنيون يستعدون للمشاركة في رالي قطر للشرق الأوسط ‏

1/24/2024 2:40:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - شحن السائفون الأردنيون سياراتهم أول من أمس إلى قطر، وذلك ‏للمشاركة في رالي قطر (الجولة الأولى) من بطولة الشرق الأوسط ‏للراليات، الذي ‏ينطلق يوم 31 من كانون الثاني (يناير) الحالي ويستمر ‏حتى 3 شباط (فبراير) المقبل، ويتضمن 13 مرحلة خاصة بالسرعة ‏و199.95 كم من المراحل ‏التنافسية، في حين تبلغ المسافة الإجمالية ‏للرالي 622.49 كم.‏
ويتطلع السائقون والملاحون الأردنيون، إلى تحقيق المزيد من ‏الإنجازات في بطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين والملاحين ‏العام الحالي.
ويشارك ‏في رالي قطر المتسابق شادي شعبان وملاحه سامر عيسى، ‏والمتسابق إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة، والمتسابق حسام سالم ‏وملاحته نانسي ‏المجالي، والمتسابق عيسى أبو جاموس وملاحه عماد ‏جمعة، فيما يلعب عطا الحمود دور الملاح للسائق العماني عبد الله ‏الرواحي.‏
وسيغادر المتسابقون تباعا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، من أجل التحضير المثالي، حيث سيشاركون في مرحلة استعراضية بمسافة 3.27 كم، وتقام على حلبة ‏أكاديمية لوسيل ‏للكارتينغ، تحت الأضواء الكاشفة، وستكون هناك ‏سياراتين داخل المسار في الوقت ذاته، على أن تنطلقان وتنتهيان في ‏نقطتين متقابلتين من الحلبة. ‏
وتضم بطولة الشرق الأوسط إلى جانب رالي قطر، كلا من: رالي عمان الجولة الثانية في الفترة من 15 إلى 17 من الشهر ذاته، ويحتضن الأردن الجولة ‏الثالثة في الفترة من 16 إلى 18 من أيار (مايو) المقبل، ولبنان الجولة الرابعة في الفترة من 6 إلى 8 أيلول (سبتمبر) المقبل، وقبرص الجولة الخامسة والختامية من البطولة في الفترة من 4 إلى 6 تشرين ‏الأول (أكتوبر) المقبل.‏
وكانت نتائج المتسابقين والملاحين الأردنيين في بطولة الشرق الأوسط للراليات العام الماضي مميزة، حيث نال عطا الحمود لقب بطولة الشرق ‏الأوسط ‏للراليات ‏للملاحين برصيد 108 نقاط، وجاء شاكر جويحان في المركز السادس في الترتيب العام للسائقين ‏برصيد 36 ‏نقطة، وشادي شعبان في المركز ‏السابع برصيد 35 نقطة، وإيهاب الشرفا في المركز الرابع عشر ‏برصيد 20 نقطة، ‏ومصطفى عطاري وبدر الفايز في المركز الثاني والعشرين برصيد ‏‏13 نقطة، واحتل سامي فليفل ‏المركز الرابع والعشرين ‏برصيد 9 نقاط.‏
وفي بطولة الشرق الأوسط للملاحين (ميرك- فيا)، جاء عطا الحمود في المركز الأول برصيد 108 نقاط، وسامر ‏‏عيسى في المركز الخامس برصيد ‏‏35 نقطة، واحتل يوسف جمعة المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، وجاءت ‏نانسي ‏المجالي في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة، واحتل زيد ‏وليد أبو زيد المركز الثالث والعشرين برصيد ‏‏13 نقطة مناصفة مع عماد ‏جمعة الذي جمع الرصيد النقطي نفسه.‏
وقال السائق شادي شعبان لـ"الغد: "سعيد جدا بالتقدم الذي ‏أحرزته، العام الماضي في بطولة الشرق الأوسط للراليات، حيث ‏حصلت على مراكز ‏متقدمة، وهذه النتيجة جاءت بعد جهد كبير، ‏والتركيز للدخول في المنافسة بين أبطال عرب ومحليين، وأتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في باقي جولات ‏الشرق الأوسط للراليات ‏‏2024، بالطبع المنافسة في بطولة (ميرك- 2) ليست سهلة بين ‏السائقين العرب والأردنيين، وما أتطلع إليه هو المركز الأول ‏واعتلاء ‏منصة التتويج العام الحالي".‏
وأضاف: "قمت بالاستعداد بالشكل المطلوب للمشاركة في جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات، وأنا في غاية السرور أن السائق الأردني بات ‏رقما ‏صعبا في الشرق الأوسط، وأتوجه بالشكر لكل من أسهم في ‏دعمي، وساندني للمشاركة في رالي قطر".‏

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