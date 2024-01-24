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السباحة يصدر تعليمات بطولة البراعم الشتوية

1/24/2024 2:40:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – أصدر اتحاد السباحة، تعليمات بطولة البراعم الشتوية (مسبح 25م)، والتي تقام يوم الجمعة 16 من شهر شباط (فبراير) المقبل، في مسبح مجمع الأمير رعد بن زيد "المدينة الرياضية".
ووفقا للتعليمات، يسمح بمشاركة السباحين من مواليد العام 2015 وحتى العام 2018 في فئات، 25م فراشة، 50م حرة وظهر وفراشة وصدر، و100م ظهر وحرة وصدر.
ويشرف على إدارة فعاليات البطولة لجنة حكام مركزية، وتسجل الأرقام كافة، باستخدام التوقيت نصف الإلكتروني "التوقيت اليدوي"، كما يحق للحكم العام الجمع في السباقات، مع تأكيد إمكانية إقامة السباق الواحد بأي عدد من المتسابقين.
وفتح "السباحة" باب التسجيل للبطولة الشتوية يوم أمس في مقره بـ"المسبح الأولمبي" من الساعة الثالثة مساء وحتى السادسة مساء وبشكل يومي ما عدا الجمعة، على أن يغلق باب التسجيل أمام المشاركين قبل 5 أيام (يوم الإثنين 12 من شباط (فبراير) المقبل)، علما بأن رسوم الاشتراك للسباق الواحد تبلغ 7 دنانير.
وطبقا لتعليمات البطولة، يحق لكل سباح أو سباحة المشاركة بأي عدد من السباقات، على أن يسبح حسب الفئة المحددة له، كما يتوجب على المشاركين التواجد في المكان المخصص عند معد السباقات قبل 20 دقيقة من بداية كل سباق، في الوقت الذي يتوجب فيه على كل سباح يشارك للمرة الأولى، إحضار شهادة ميلاد عند التسجيل لتثبيت تاريخ ميلاده.
ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني للسباحة، أحرز 16 ميدالية ملونة في البطولة العربية الثانية للألعاب المائية، والتي استضافتها قطر مؤخرا، محتلا المركز السادس في الترتيب العام بين 16 دولة مشاركة، بقيادة المدربين الأميركي جاي بينير ورهف بقله ومحمد الردايدة.

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