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بلماضي ينهي حقبته مع الجزائر بعد الخروج المبكر على يد موريتانيا

1/24/2024 2:40:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أكدت تقارير صحفية أمس، أن مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، قرر الاستقالة من منصبه، عقب الإخفاق في تجاوز الدور الاول من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم، المقاامة حاليا في ساحل العاج.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن بلماضي أعلن استقالته للاعبين، عقب الخروج من الدور الأول أول من أمس، إثر الخسارة أمام موريتانيا 0-1، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة.
وحلت الجزائر في المركز الأخير بنقطتين، بينما صعدت موريتانيا التي حققت تأهلا تاريخيا لدور الـ16، مرافقة كل من أنجولا (7 نقاط) وبوركينا فاسو (4 نقاط).
وكان بلماضي، أكد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة أمام موريتانيا، أنه يتحمل كامل مسؤولية خروج الجزائر من الدور الأول لـ" الكان" للمرة الثانية تواليا، موضحا أن مصيره سيحسم بعد العودة إلى الجزائر، علما بأن عقده ينتهي العام 2026.
وقال بلماضي خلال المؤتمر الصحفي: "هناك الكثير من الأمور لا أستطيع أن أفهمها، أو أوضحها، لقد صنعنا الكثير من الفرص أمام المرمى، ولكننا لم نسجل".
وواصل "عندما لا تستطيع إنهاء الفرص التي تسنح لك، لا يمكنك أن تحقق التأهل، خصوصا وأن كرة القدم الأفريقية تطورت كثيرا، وأصبحت كل المباريات صعبة وتلعب على جزئيات صغيرة. لقد تلقينا أهدافا من وضعيات صعبة، سواء من ركلات جزاء، وكرات ميتة، أو مثلما حدث اليوم عندما تلقينا هدفا من كرة ثابتة".
واستطرد: "صراحة غياب بن سبعيني وبن ناصر، أثر علينا كثيرا للأسف، صحيح أننا نمتلك لاعبين جاهزين، ولكن أن تضطر أن تجري الكثير من التغييرات الاضطرارية على التشكيلة، فالنتيجة ستكون قاسية، ورغم ذلك أتحمل مسؤوليتي الكاملة".
وختم "أنا أحترم منتخب موريتانيا كثيرا، وقد طلبت من اللاعبين التحلي بالمسؤولية، فأنا إنسان أحب الفوز دائما، وللأسف الحظ خاننا في نهاية المطاف".
وأكد بلماضي أنه سيناقش مصيره مع الجهات المسؤولة فور عودته إلى الجزائر، مضيفا: "أتحمل مسؤولية الإقصاء للمرة الثانية على التوالي، والآن لا يمكنني أن أحدد موقفي من المواصلة، وعندما أعود إلى الجزائر، سأتكلم بشأن مستقبلي".
وفي رده على سؤال حول الأخطاء التحكيمية ورفض الحكم العودة إلى تقنية الفيديو المساعد، قال "لم أر اللقطات التي حدثت، وبالتالي لا يمكنني التعليق الآن على ما حدث، صحيح أننا في مباراة بوركينا فاسو لم نحصل على ركلة جزاء شرعية، ولكن اليوم لا أعلم".
وزاد: "الفار راقب كل الأهداف التي سجلت ضدنا، أما بالنسبة لنا لا وجود للتقنية، ولم يتم استخدامها إطلاقا، وعندما ترى لاعبا كسليماني يحتج، فبالتأكيد هناك أمر حدث".
يذكر أن بلماضي، يعد أطول مدرب جزائري استمر في منصبه، حيث عين مدربا لـ"الخضر" في أيلول (سبتمبر) 2018، وقاده للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2019، قبل أن يفشل في بلوغ نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وقاد بلماضي المنتخب الجزائري في 64 مباراة، فاز في 41، وتعادل في 17 وخسر 6 مرات.
ولاحق النحس بلماضي حتى في مشواره مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، بعد الخسارة القاتلة على أرضه أمام الكاميرون في الدور الفاصل 1-2 بعد التمديد.
وعلى الرغم من اختيار الجزائر الدخول في معسكر تدريبي مبكر في توجو، للاعتياد على الأجواء القارية قبل بداية النهائيات في ساحل العاج تفاديا لـ"كارثة" نسخة الكاميرون الأخيرة، وكذلك فوزيها الوديين الإعداديين الصريحين على توجو (3-0) وبوروندي (4-0)، لم ينجح الجيل الذهبي للكرة الجزائرية في تحقيق ولو فوز واحد في ثلاث مباريات في بواكي.
وفي غضون خمس سنوات ونصف، كانت النتائج متباينة جدا بالنسبة لابن شامبيني سور مارن (فال دو مارن) جنوب شرق العاصمة باريس. ورداً على السؤال الأول في المؤتمر الصحافي عندما ذكَّره أحد الصحافيين بأنه أصبح أول مدرب جزائري يخرج مرتين من الدور الأول، رد بلماضي بجفاف: "لم تؤكد أنني ثاني مدرب جزائري يفوز بكأس أمم إفريقيا" بعد عبد الحميد كرمالي العام 1990.
كما أكد لاعب مرسيليا السابق: "عندما استلمت مهامي (العام 2018) كنا في المركز 14 في أفريقيا و60 في تصنيف فيفا (الاتحاد الدولي للعبة)، واليوم نحن في المراكز الخمسة الأولى قاريا وبين المركزين 28 و30 عالميا ومعنا كأس أمم أفريقيا في الحقيبة".
وحاول بلماضي تجديد دماء مجموعته قليلاً من أجل كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج، لكن الأمر لم يأتِ بثماره.
وحده بغداد بونجاح، من بين القدامى، وبدرجة أقل حارس المرمى أنتوني ماندريا، من بين الجدد، كانا في المستوى في صفوف منتخب كان مرشحا للفوز باللقب.
وحملت الأهداف الثلاثة التي سجلتها الجزائر في نسخة ساحل العاج، توقيع بونجاح، مسجل هدف الفوز في مرمى السنغال (1-0) في المباراة النهائية لنسخة 2019 في مصر، فيما أظهر حارس مرمى كاين الفرنسي أنه يستحق عن جدارة خلافة رايس مبولحي.
لكن مستوى القائد رياض محرز كان مخيبا للآمال جدا. بعدما كان "شبحا" في الجولتين الأولى والثانية أمام أنجولا (1-1) وبوركينا فاسو (2-2)، أبقاه بلماضي على دكة البدلاء في الثالثة ضد موريتانيا، لكنه دفع به مطلع الشوط الثاني دون أن يكون له أي تأثير على خط هجوم "محاربي الصحراء".
حتى محمد عمورة، الأمل الكبير للهجوم الجزائري وهداف فريق أونيون سان جيلواز البلجيكي، كان عادياً، والمدافع محمد توجاي الذي من المفترض أنه يجسد المستقبل في مركز قطب الدفاع، عانى من سرعة المهاجمين الموريتانيين المتواضعين.
ولم يضع كل شيء بالنسبة للجزائر التي بدأت مشوارها في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026 بانتصارين في مباراتين (على الصومال 3-1، وموزمبيق 2-0) مع المنتخب ذاته الذي يبدو في طور التحول بين جيلين. لكن ليس مؤكدا أن بلماضي هو الذي سينهي المهمة. وأكد أحمد توبة، مدافع المنتخب الجزائري، أن الجميع يتحمل مسؤولية الخروج من الدور الأول.
وقال توبة، في تصريحات لوسائل الإعلام بعد المباراة: "نشعر بحزن كبير، كانت لدينا الكثير من الطموحات في هذه البطولة، لكن للأسف لم نتمكن من تحقيق ما كنا نصبو إليه".
وأضاف "المسؤولية يتحملها الجميع، نحن هنا بمثابة عائلة، وعندما نتعرض لهزيمة نتحملها جميعا".
واختتم "أعتقد أن المدرب جمال بلماضي اختار أفضل اللاعبين في هذه البطولة، وكل اللاعبين الجاهزين حضروا هنا، لكن للأسف النتيجة كانت مخيبة".
من جانبه، عبر عيسى مندي، مدافع المنتخب الجزائري، عن حزنه بعد فشل فريقه في التأهل، وقال: "الأمور لم تسر معنا بالشكل المطلوب، كنا نحاول أن نعود في النتيجة، ونحقق على الأقل التعادل لضمان التأهل إلى الدور المقبل، ولكن للأسف حدث ما لم نكن نتوقعه".
وأردف: "نحن جميعا نتحمل مسؤولية هذا الإخفاق، صحيح أن النتيجة لم تكن إيجابية، لكن أؤكد أننا قدمنا كل ما لدينا من أجل إسعاد الشعب الجزائري".
وأكمل: "لا يمكنني أن أشرح ماذا حدث، وما الذي تعرضنا له، كل ما يمكنني تقديمه هو الاعتذار للشعب الجزائري، وكل الجماهير التي سافرت معنا إلى ساحل العاج لمؤازرتنا".
في الجهة المقابلة، عبر أمير عبدو، مدرب منتخب موريتانيا عن سعادته الكبيرة، عقب تأهل فريقه إلى ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه.
وقال عبدو خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "قلت للاعبين، خذوا كل ما هو إيجابي من المباراتين الماضيتين، وتحلوا بالانضباط الذي التزمنا به أمام بوركينا فاسو خلال مباراة الجزائر، وستكون النهاية سعيدة، وذلك ما حدث". وأضاف: "بداية المباراة كانت صعبة للغاية، لكننا درسنا أسلوب المنتخب الجزائري بعدها، وطالبنا اللاعبين بعدها بالتقدم إلى الأمام، واستغللنا الخلل الموجود في خط الدفاع، ونجحنا في تسجيل الهدف".
وواصل: "لقد أحرجنا المنتخب الجزائري، خصوصا عندما يحاول التقدم إلى الأمام، وأرغمناه على ارتكاب الأخطاء، ونجحنا في صنع الكثير من الفرص خاصة في الشوط الثاني".
وأكمل في تصريحات أخرى "منذ البداية كان هدفنا التأهل لثمن النهائي، وعملنا من أجل تحقيق هذا الهدف ونجحنا في ذلك اليوم، هذه هي المرة الثانية التي أتواجد فيها بالدور ثمن النهائي للكان، بعد المشاركة الماضية مع منتخب جزر القمر، أنا سعيد للغاية بهذا الأمر". وأتم: "الآن سنستمتع بهذا الإنجاز والتأهل للأدوار الإقصائية، ثم نبدأ بعد ذلك الاستعداد للمواجهات المقبلة". -(وكالات)

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