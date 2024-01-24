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علامة كاملة للعراق.. واليابان تحجز تذكرتها إلى ثمن النهائي

1/24/2024 2:40:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - حقق العراق الذي كان ضمن الصدارة في الجولة الثانية، العلامة الكاملة في المجموعة الرابعة، بفوزه المتأخر أمس على فيتنام 3-2، فيما بلغت اليابان ثمن النهائي بفوزها على اندونيسيا 3-1، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في الدوحة.
في المباراة الأولى على استاد جاسم بن حمد، سجل للعراق ريبين سولاقا (47)، وايمن حسين (73 و90+12 من ركلة جزاء)، ولفيتنام التي أكملت الشوط الثاني بعشرة لاعبين، بوي هوانج فييت انه (42) ونجوين كوانج هاي (90+1).
وفي المباراة الثانية على ستاد الثمامة، سجل أياسي أويدا (6 من ركلة جزاء و52) وجاستن هوبنر (88 خطأ في مرمى فريقه) أهداف اليابان، حاملة اللقب أربع مرات، في حين سجل لإندونيسيا ساندي ولش (90+1).
وتصدر العراق المجموعة برصيد 9 نقاط مقابل 6 لليابان و3 لأندونيسيا.
ويلتقي العراق في الدور الثاني مع ثالث المجموعة الخامسة أو السادسة الاثنين المقبل على ستاد خليفة الدولي، في المقابل، تلتقي اليابان مع متصدر المجموعة الخامسة (الأردن أو كوريا الجنوبية أو البحرين) الأربعاء المقبل على ستاد الثمامة.
الغامدي: طموحنا الفوز الثالث
شدد فيصل الغامدي لاعب وسط منتخب السعودية على طموح الفريق في تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة، عندما يتقابل مع تايلاند اليوم على ستاد المدينة التعليمية في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الخميس أيضاً، قرغيزستان مع عُمان على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة.
وتتصدر السعودية ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لتايلاند، ونقطة لعمان، في حين ما زال رصيد قرغيزستان خالياً من النقاط.
وقال الغامدي: "المواجهة أمام تايلاند صعبة بلا شك، حيث نبحث فيها عن تحقيق الفوز وجلب النقاط الثلاث إلى رصيدنا والتأهل كمتصدرين لترتيب فرق المجموعة، نحن على أتم الجاهزية الفنية والبدنية لخوض اللقاء ونأمل في تحقيق أهدافنا التي رسمناها لذلك".
وأضاف: "الأجواء داخل معسكر المنتخب إيجابية للغاية، هناك حالة من التفاؤل تسود غرفة تبديل الملابس بين اللاعبين، ونحن عاقدون العزم على الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة، ولدينا من الإمكانات والقدرات التي تؤهلنا لتجاوز أي منتخب نواجهه في أي مرحلة من مراحل البطولة".
وتابع: "على المستوى الشخصي لا توجد أي ضغوط علي، أنا فخور بتمثيل المنتخب الوطني كحال بقية زملائي اللاعبين، وأنا سعيد بالهدف الأول في مسيرتي مع المنتخب وأسعى لتحقيق المزيد من الأهداف في المستقبل، وفيما يتعلق بمركزي في الملعب فأنا جاهز للأدوار التي يطلبها مني المدرب وسأعمل على التأقلم معها".
في المقابل قال سوبانان بوريرات مدافع تايلاند: "تتزايد ثقتنا بأنفسنا بعد كل مباراة، نشعر الآن بجهوزية عالية من أجل خوض اللقاء أمام السعودية، والأجواء إيجابية للغاية داخل غرفة غيار اللاعبين حيث ستكون هذه المواجهة بالغة في الأهمية لكلا الفريقين للتنافس على صدارة المجموعة بعد عدم خسارة كل منهما في أول جولتين".
وأوضح: "يمتلك المنتخب السعودي لاعبين مميزين جدا، لا سيما في الشق الهجومي الذي يتواجد فيه لاعبين على سوية عالية من المهارة والسرعة والقدرة على المواجهة الفردية، وهو ما يتطلب منا استعدادا بدنيا وذهنيا طوال دقائق اللقاء لعدم إتاحة الفرصة لها للوصول إلى مرمى فريقنا أو تشكيل تهديد عليه".
وختم: "هذه البطولة هي الأبرز على مستوى القارة، وتضم منتخبات قوية جداً من مختلف المدارس الكروية، نحن متعطشون لمواصلة تقديم الأداء المميز والفوز بالمباريات، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل مواجهة التحديات أمامنا، كما علينا التركيز على أنفسنا وتطوير طريقة لعبنا، قبل التركيز على أداء منافسينا".
الرشيدي يأمل التأهل
أعرب فايز الرشيدي حارس منتخب عمان عن طموحه بتأمين التأهل للدور الثاني، عندما يتقابل الفريق مع قرغيزستان اليوم الخميس على ستاد عبدالله بن خليفة.
وقال الرشيدي: "بالتأكيد يحمل اللاعبون على أكتافهم مسؤولية كبيرة، وهم في ذات الوقت يعتمدون على دعم الجماهير من أجل رفع منسوب الثقة لديهم وتأمين التأهل للدور المقبل، نثق بدعم جماهيرنا، واللاعبون يدركون تماما مسؤولياتهم، ورغم التحديات إلا أننا لا يمكن أن نفقد الأمل، ونحن نتطلع للحصول على دعم الجماهير في هذه الأوقات الحاسمة".
وأردف بالقول: "يجب أن نتوحد خلف الفريق ونقدم الدعم والتشجيع له، خاصة للاعبين الشباب، ومن خلال دعم جماهيرنا فإننا متفائلون بأن اللاعبين مستعدون ذهنياً لتقديم أفضل ما بوسعهم على أرض الملعب".
في المقابل قال بيكجان ساغينباييف لاعب قرغيزستان: "رغم تعرضنا للخسارة في أول مباراتين، إلا أن استعداداتنا كانت جيدة ونحن مصممون على انتهاز الفرصة وتقديم أفضل ما بوسعنا أمام عمان".
وأوضح: "كوني من أحد لاعبي الخبرة في الفريق، فقد تناقشت مع زملائي، ويجب أن نفهم أنه كلما لعبنا عددا أكبر من المباريات على هذا المستوى فإننا نحصل على قدر أكبر من الثقة، حيث إن مواصلة التعلم والتطور يعتبران أهم مقومات أسلوب عملنا".
وختم: "قمنا بمراجعة لقطات المباريات السابقة، وعملنا على تحليل أخطائنا، ورغم التحديات التي واجهناها إلا أن الفريق سيحافظ على حماسه وتركيزه، ونحن ملتزمون بتصحيح الأخطاء وتقديم عرض قوي أمام عمان".
البطاط: إنجاز تاريخي
اعتبر مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين أن فريقه حقق تأهلا تاريخيا، أثبت من خلاله قوة اللاعب الفلسطيني، حيث ضمن الفريق التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها، بعد تفوقه على هونج كونج 3-0 أول من أمس على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.
وتصدرت إيران ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من الإمارات التي حصلت على المركز الثاني وفلسطين، في حين بقي رصيد هونج كونج خالياً من النقاط.
وحصلت إيران والإمارات على بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة، في حين جاء تأهل فلسطين كأحد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.
وقال البطاط الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة: "المشاركة الحالية لمنتخبنا في نهائيات كأس آسيا الحالية تاريخية بالنسبة لنا بعد الـتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى بعد مشاركتين سابقتين خرجنا فيهما من الدور الأول".
وأضاف: "كانت لدينا رغية كبيرة منذ البداية خلال هذه النسخة بتحقيق ظهور مُغاير عن المرتين السابقتين، صحيح أن البداية لم تكن موفقة أمام منتخب إيران القوي والمرشح للقب، لكن المباراة الثانية أمام الإمارات أكدنا على القدرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعبون".
وأوضح: "كنا في المباراة الثانية الطرف الأفضل، وأهدرنا فوزاً كان في المتناول، لكننا قدمنا اليوم أفضل مستوياتنا على عدة جوانب وحققنا وفوزاً مستحقاً وتأهلاً تاريخياً أثبتنا من خلاله قوة اللاعب الفلسطيني وقدرته على مواجهة التحديات".
وأردف قائد المنتخب الفلسطيني بالقول: "تغمرنا سعادة كبيرة بهذا التأهل، والآن طموحنا هو مواصلة المشوار بعدما أن أظهر لاعبونا قدرات لا تقل شأناً عن إمكانيات اللاعبين الآخرين في المنتخبات الأخرى، كما أن مهمة منافسنا القادم في الدور المقبل لن تكون سهلة، لأننا سنقاتل من أجل تحقيق إنجاز آخر". -(وكالات)

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