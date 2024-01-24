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أجواء أسرية تسيطر على معسكر التايكواندو في الفجيرة

1/24/2024 2:40:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ‏ عمان - تسيطر الأجواء ألأسرية والأخوية على المنتخب الوطني للتايكواندو في معسكره التدريبي، الذي يقام في مدينة الفجيرة ‏الإماراتية استعدادا لكأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية، واللتان يشارك فيهما عدد من المنتخبات العربية والأجنبية كأوكرانيا وكازاخستان ‏وتونس والإمارات.‏
ويخضع المنتخب الوطني لبرنامج متدرج ‏يشرف عليه المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس ‏العساف، ويشتمل على الجانبين البدني والمهاري، مع عدم إغفال الجانبين الذهني والنفسي للاعب، وفقا لطرق التدريب وأساليب الإعداد ‏المتطور وعدم الاكتفاء بالتدريبات الاعتيادية، بل يشتمل المعسكر التدريبي الدولي في الفجيرة، على مجموعة من المباريات ‏التحضيرية لاستكمال الهدف المنشود.‏
كما شملت تدريبات المنتخب الوطني، إقامة مباريات للكرة الشاطيئة على شواطئ دبي من أجل رفع اللياقة البدنية.‏
وباتت المعسكرات الإعدادية تحتاج إلى الكثير من ‏التحضير والدراسة الدقيقة سواء باختيار المكان، حيث يتناسب مع أجواء الدولة التي ‏ستجري فيها المنافسات، أو الزمان، ‏وظروف الطقس، حيث تكون مشابهة، والبرنامج التدريبي والمباريات التي سيلعبها، ‏لأن ذلك كله سيدخل في الخطة التي سيضعها ‏المدرب، والتي يراعي فيها جميع الظروف، والعوامل المحيطة المتعلقة بمستوى ‏فريقه، ولياقته البدنية، والإمكانات المهارية، ثم مستوى وإمكانات المنافس ونقاط القوة والضعف لديه، ما دفع دول مشاركة في معسكر الفجيرة الدولي، إلى طلب إقامة معسكر تدريبي مشترك في الأردن قبل انطلاق التصفيات الآسيوية ‏المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وفقا لبرامجها التدريبية المكثفة استعدادا للأولمبياد،‏ كما أن هذه الدول مهتمة بالمعسكر التدريبي، وذلك للسمعة الطيبة التي تتمتع بها رياضة التايكواندو الأردنية على ‏المستويات كافة.‏
‏وهذا سيخلق جوا من التنافس والإثارة بين هذه المنتخبات، ما يؤشر على قوة المنافسة في الاستحقاقات المقبلة التي سيلتقي فيها ‏لاعبو المنتخب الوطني مع لاعبي المنتخبات الأخرى وستتسع رقعة المنافسة، لتشمل أكبر عدد من اللاعبين، خلافا لما تعودنا عليه ‏في المواسم ‏الماضية في البطولات.‏
وأكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ:"الغد"، أن المنتخبات ستستفيد من إقامة المعسكرات في الأردن ‏بصورة ‏طبيعية، بحيث يمكنلها إجراء تدريبات صباحية ومسائية، فضلا عن خوض أكبر عدد من المباريات الودية ‏للوقوف على جاهزية ‏اللاعبين، كما أن هذه المعسكرات تتيح للاعبين فرصة التواجد مع بعضهم البعض لأطول فترة، ما ‏يخلق نوعاً من الانسجام فيما ‏بينهم، ‏‎كما يقوم المدربون بتجهيز اللاعبين المصابين تمهيدا للاستحقاقات المقبلة.‏
وأضاف: "المدرب الجيد هو الذي سيحقق أكبر استفادة ممكنة من المعسكر‎‏ ولا سيما، ‏أن روزنامة الاتحاد الدولي للتايكواندو للموسم ‏الجديد تم الإعلان عنها منذ وقت مبكر، كما أن إدارات المنتخبات العالمية والآسيوية والعربية بدأت التحضير مبكرا للمعسكرات ‏‏الخارجية لمنتخباتها‎‏".‏
وقال لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي: "تعد المعسكرات التدريبية مهمة جدا للاعبين كمعسكر الفجيرة الدولي، وغالبا ‏ما تكون الفائدة للمنتخبات بدنية كون الفائدة تتمثل في عملية ‏الانسجام بين اللاعبين خصوصاً في الجانب البدني، كما أن اللاعبين ‏سينسجمون أكثر في ما بينهم في جو بعيد عن ‏الضغوط‎، والأجواء السلبية‎، كما يتيح معسكر الفجيرة ‏‎فرصة لخوض أكبر عدد من ‏المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين، إن الأجواء العامة بين اللاعبين، أسرية وهو أمر مهم للاعبين كافة‎."‎

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