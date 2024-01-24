Wednesday, 24 January 2024 11:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المفاجآت تغيب عن نتائج سلة الناشئات.. و4 مباريات للناشئين اليوم

1/24/2024 2:40:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تقام اليوم أربع مباريات في ذهاب المرحلة الأولى من بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة.
وتشهد صالة الحسن للشباب في إربد مواجهة الجليل وكفر راكب الساعة 4 مساء، فيما تحتضن صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، مواجهات فريقي اتحاد عمان ونشامى الرياضي الساعة 5 مساء، الجبيهة ونجوم الأردن الساعة 6:30 مساء، نجوم الإنجليزية مع الأرثوذكسي الساعة 8 مساء.
وكان فريق الأرثوذكسي قد تغلب أول من أمس على نظيره فريق نجوم الأردن بنتيجة (90-48)، في لقاء برز فيه لاعبه جيلاني بتسجيله 13 نقطة ومتابعتين و5 تمريرات حاسمة و7 سرقات للكرة بفاعلية 25، ليقفز الأرثوذكسي إلى صدارة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متقدما عن اتحاد عمان بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يأتي ثانيا بنفس الرصيد النقطي، ويأتي فريقا نجوم الأردن ونجوم الإنجليزية في المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط، ويحتل فريقا نشامى الرياضي والجبيهة المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد نقطتين.
وفي بطولة الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، أثقل فريق الفحيص سلة فريق الأقصى بنتيجة (92-30) في لقاء برزت فيه اللاعبة لمار دقاق بتسجيلها 38 نقطة ومتابعتين وتمريرتين وسرقتين للكرة بفاعلية 32، كما تغلب فريق الأرثوذكسي على فريق الإنجليزية بنتيجة (60-22) في لقاء برزت فيه لاعبته ساره العسوفي بتسجيلها 14 نقطة و8 متابعات وتمريرتين و6 ستيل بفاعلية 19.
وفاز فريق نجوم الأردن على فريق جرش بنتيجة (41-9) في لقاء برزت فيه اللاعبة نور الضميري بتسجيلها 20 نقطة و5 متابعات وسرقتين للكرة بفاعلية 12، فيما فاز فريق الأهلي على فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجة (49-23) في لقاء برزت فيه اللاعبة غزل غنيم بـ "الدبل دبل" مع تسجيلها 12 نقطة و11 متابعة وتمريرتين و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 22.
وينفرد الفحيص بصدارة ترتيب فرق مجموعته الأولى برصيد 10 نقاط، يليه فريق الأهلي ثانيا برصيد 8 نقاط، ونجوم الأرثوذكسي ثالثا برصيد 7 نقاط، والأقصى رابعا برصيد 5 نقاط، فيما يتصدر الأرثوذكسي ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد 10 نقاط، يليه نجوم الأردن ثانيا برصيد 8 نقاط، والإنجليزية ثالثا برصيد 7 نقاط، وجرش رابعا برصيد 5 نقاط.
وتختتم مباريات إياب المرحلة الأولى من بطولة الناشئات يوم بعد غد السبت، حيث تحتضن صالة الفحيص مباراة الإنجليزية ونجوم الأردن الساعة 6 مساء، فيما تشهد صالة الأمير حمزة مواجهتي الأقصى والأهلي الساعة 5:30 مساء، ونجوم الأرثوذكسي مع الفحيص الساعة 7 مساء، في الوقت الذي يستضيف فيه فريق الأرثوذكسي نظيره جرش الساعة 6 مساء في صالته بمنطقة عبدون.

MENAFN24012024000072011014ID1107764293

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث