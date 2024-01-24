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الفلسطيني صالح لـالغد: أتمنى بأن تكون عائلتي في غزة قد علمت بتأهلنا

1/24/2024 2:40:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة - تمنى لاعب المنتخب الفلسطيني لكرة القدم محمد صالح، أن يكون أهله في قطاع غزة، قد علموا بتأهل الفريق إلى ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، بعدما انقطع التواصل معهم في الأيام الماضية.
وبين صالح في حوار خاص لـ“الغد” عقب تأهل المنتخب الفلسطيني لثمن النهائي، أن عائلته كانت السبب الرئيسي في احترافه كرة القدم منذ بداية مشواره، موضحا بأنه حقق أهدافهم في تمثيل المنتخب ورفع اسم فلسطين في المحافل القارية.
وتابع:“رحم الله شهداء قطاع غزة من أقاربي وأصدقائي وجميع ممن كانوا ينتظرون فوزنا وتحقيق الإنجاز بالبطولة، ونهدي التأهل لهم وللشعب الفلسطيني الصامد، وندعو الله بأن تنتهي هذا الحرب على خير ونصر، وأن نلتقي مع أحبابنا وعائلاتنا بأقرب وقت”.
ولفت صالح إلى أنه تبلغ بخبر وفاة عدد من أصدقائه يوم المباراة أمام هونج كونج أول من أمس، جراء العدوان الصهيوني الغاشم على القطاع، وهم الذين كان يساندونه باستمرار خلال مشاركته بهذه البطولة، موضحا بأنه يلعب مع المنتخب تقديرا للجهود التي بذلتها عائلته في نشأته من أجل رفع اسم الوطن.
ويعد صالح البالغ من العمر 30 عاما، أحد أبرز اللاعبين الفلسطينين على مدار السنوات الماضية، ومثل العديد من الأندية الخارجية، آخرها الاتحاد السكندري المصري، ولعب أيضا في صفوف إيسترن كومباني، والقناة والمصري البورسعيدي، علما بأنه بدأ مسيرته مع نادي غزة الرياضي، مرورا بأهلي الخليل، وخاض تجربة احترافية قصيرة مع فلوريانا المالطي.
وذكر صالح بأن التأهل الذي حققه الفريق باحتلاله المركز الثالث في مجموعته وبرصيد 4 نقاط، جاء مهما في الفترة الحالية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الهدف الأول تحقق في بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب الفلسطيني، مع ضرورة التقدم خطوة بخطوة في الفترة المقبلة.
وواصل:“لدينا عزيمة كبيرة في إسعاد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة أو الجالية المتواجدة في قطر، ونأمل منهم الاستمرار في مساندتنا بالمباريات المقبلة، ونقدر حضورهم وتفاعلهم معنا منذ قدومنا إلى هنا، وعلينا الاستمرار بنفس الأداء من أجل تخطي المرحلة المقبلة، بغض النظر عن هوية المنافس المحتمل المنتخب القطري أو الأسترالي”.
وثمن صالح موقف المنظومة الرياضية الأردنية والعربية في دعم القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الرياضيين الذين يمثلون القضية في الخارج، مؤكدا بأن هذا الأمر طبيعي بين الشعبين الأردني والفلسطيني اللذين يعتبران شعبا واحدا.
وزاد:“كانت لفتة مميزة من اللاعب محمود مرضي بدعمه القضية على طريقته الخاصة في أول مباراة بعد تسجيله الهدف في شباك ماليزيا، وجميع اللاعبين أصدقائي في المنتخب الأردني وأثمن جهودهم في إيصال رسائلهم، ومنهم عبد الله نصيب الذي زاملته مع نادي الاتحاد السكندري المصري”.
وتمنى صالح التوفيق لـ“النشامى” في البطولة الآسيوية والمضي بعيدا بها، متوقعا أن يصل الفريق لأدوار متقدمة وارتفاع أسهمه في المنافسة على مراكزمتقدمة.

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