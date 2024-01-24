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المعيرفي يشيد بالنعيمات ويؤكد قدرة النشامى على المنافسة

1/24/2024 2:40:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أشاد المعلق السعودي في قناة الدوري والكأس القطرية، سمير المعيرفي، بقدرات مهاجم المنتخب الوطني الأردني يزن النعيمات، والذي يتابعه باستمرار في الدوري القطري مع النادي الأهلي، ويستمتع بمشاهدته والتعليق على مبارياته.
وأكد المعيرفي في حديث خاص لـ”الغد”، أنه توقع قبل بداية البطولة، بأن يكون النعيمات أحد النجوم العربية التي سيكون لها شأن كبير في البطولة القارية، نظرا لتطور مستواه مع النادي والمنتخب مؤخرا، مؤكدا قدرته وعدد من زملائه في اللعب بمستويات أعلى نظرا للإمكانيات الفنية المميزة التي يتمتعون بها.
وأضاف:“المنتخب الأردني يمتلك العديد من النجوم القادرة على الذهاب بالمنتخب بعيدا في البطولة، وأتمنى رؤيتهم في مراكز متقدمة، ولا أستبعد قدرة الفريق في المنافسة على اللقب، في حال منحت الجماهير الأردنية الثقة للاعبين والجهاز الفني”.
وأوضح المعيرفي بأن مشوار المنتخب الوطني جيد في كأس آسيا حتى اللحظة، بتصدره المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على ماليزيا برباعية نظيفة، والتعادل مع كوريا الجنوبية بهدفين لمثلهما، مشيرا إلى أن أمله كان يتمثل بالحفاظ على التقدم أمام“الشمشون الكوري” خوفا من الدخول في حسابات معقدة بالتأهل.
وتابع:“مثل هذه البطولات الكبيرة تكشف لنا العديد من اللاعبين الذين يستحقون الاحتراف في الدول الأوروبية، واللاعب الأردني مؤهل للانتقال إلى ملاعب القارة العجوز، ووجود موسى التعمري مع نادي مونبلييه الفرنسي خير دليل على ذلك”.
وتمنى المعيرفي من الجماهير بأن تقف صفا واحدا وراء منتخبها الوطني، والابتعاد عن الميول النادوية إن وجدت، وهو السلاح حسب رأيه الذي من الممكن أن يشفع للمنتخب في تحقيق أفضل النتائج والمستويات.
واستطرد:“يجب على مدرب المنتخب الأردني الحسين عموتة أن يتفادى الأخطاء التي وقع بها في المرحلة الماضية، لأن المباريات المقبلة لا تتقبل الأخطاء، إذ يجب عليه واللاعبين أن يبقوا في قمة تركيزهم، خصوصا وأن عموتة هو الآخر يبحث عن مجد تدريبي في مسيرته من خلال هذه التجربة”.
ولفت المعيرفي إلى أن المنتخب الوطني يمتلك الفرصة، مثل المنتخب السعودي، في بلوغ الأدوار النهائية كأس آسيا، إضافة إلى منتخبات عربية أخرى، بعد أن أظهرت البطولة الحالية إمكانيات هذه الفرق، متمنيا ألا يتقابل“النشامى” مع“الأخضر” في الدور المقبل، وحينها سيشجع منتخب بلاده.
وأكد المعلق السعودي بأن قطر تميزت في الاستضافات الناجحة للأحداث الرياضية الكبيرة، ومنها كأس العالم في العام 2022، موضحا بأن هذا الأمر ليس غريبا على الدولة التي أكدت نجاح هذه النسخة بمختلف المقاييس، والتي تشهد حضورا جماهيريا غير مسبوق حسب متابعته.
وختم المعيرفي حديثه بالقول:“ذكرياتي عديدة ومميزة مع الكرة الأردنية، وأبرزها في الجيل السابق الذي برز منه الشاطر حسن عبد الفتاح، وأتمنى بأن نرى المزيد من الجيل المميز الحالي”.

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