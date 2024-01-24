المنتخب الوطني يهدف لتخطي البحرين وتزعم مجموعته في كأس آسيا

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

الدوحة - يخوض المنتخب الوطني مباراته الثالثة ضمن المجموعة الخامسة عند الساعة الثانية والنصف مساء، عندما يواجه المنتخب البحريني على ستاد خليفة الدولي.

وضمن المنتخب تأهله للدور الثاني في البطولة، على ضوء نتائج بقية مجموعات البطولة، وبانتظار تحديد مركزه على سلم الترتيب، لمعرفة هوية منافسه في ثمن النهائي، علما بانه سيلاقي المنتخب الياباني في حال تصدر المجموعة.

ويلتقي في التوقيت ذاته المنتخب الكوري الجنوبي مع نظيره الماليزي على ستاد الجنوب، علما بأن المنتخب الكوري الجنوبي يملك 4 نقاط ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب الوطني المتصدر، وبفارق نقطة أمام البحرين صاحبة المركز الثالث، فيما يقبع المنتخب الماليزي بالمركز الرابع والأخير بدون نقاط.

وضمنت قطر وطاجيكستان، التأهل عن المجموعة الأولى، وأستراليا وأوزبكستان وسورية عن المجموعة الثانية، وإيران والإمارات وفلسطين عن المجموعة الثالثة، والعراق واليابان عن المجموعة الرابعة، والمنتخب الوطني والكوري الجنوبي عن المجموعة الخامسة، والمنتخب السعودي والمنتخب التايلاندي عن المجموعة السادسة، بانتظار اكتمال عقد الفرق المتأهلة اليوم.

وتنتهي الجولة الثالثة اليوم بمواجهتين لحساب المجموعة السادسة، وذلك من خلال لقاء المنتخب السعودي ونظيره التايلندي على ستاد المدينة التعليمية، فيما تلعب عمان مع قيرغيزستان على ستاد عبد الله بن خليفة في نادي الدحيل.

وتعد مواجهة المنتخب الوطني ونظيره البحريني اليوم الأولى على صعيد منافسات كأس آسيا، فيما التقيا في 31 مناسبة من قبل على جميع الأصعدة، فاز المنتخب الوطني في 13 مباراة، مقابل 11 خسارة و7 تعادلات.

وأنهى المنتخب الوطني أمس تدريبه على ملعب العقلة بحضور جميع اللاعبين باستثناء نور الدين الروابدة، الذي تم استبعاده من القائمة بسبب الإصابة، مع آمال كبيرة لدى اللاعبين في مواصلة النتائج الإيجابية

وتضم قائمة المنتخب للبطولة الآسيوية 25 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق“شرارة”، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، بعدد من اللاعبين البدلاء للحفاظ على جاهزية بعض اللاعبين للدور المقبل، ومن المنتظر أن يقوم بإشراك كل من عبد الله الفاخوري، أنس بني ياسين، عبد الله نصيب، سالم العجالين، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، نزار الرشدان، رجائي عايد، أنس العوضات، علي علوان وحمزة الدردور.

وأكد عموتة إن المنتخب يبحث عن تأكيد حضوره المميز في البطولة، والبحث عن نتيجة إيجابية في مباراة البحرين، مشيرا إلى أنه يتطلع للفوز والبقاء في صدارة المجموعة مع نهاية الدور الأول.

وبين عموتة في حديثه لوسائل الإعلام أمس، أن مهمة المنتخب لن تكون سهلة في تجاوز المنتخب البحريني، نظرا لضم الاخير العديد من العناصر الجيدة، وأن المباراة قوية على الطرفين، مفيدا بأن المباراة قد تشهد تغييرات على التشكيلة الأساسية في سبيل البحث عن إتاحة الفرصة للاعبين، وإراحة عدد آخر للمحطات المقبلة. وأضاف:“لا نفكر كثيرا في منافسنا بالدور المقبل، جميع المواجهات في الدور الثاني صعبة، ونركز على كل مباراة على حدة، ونطمح للفوز بهدف الدخول بحالة معنوية أفضل بالدور ثمن النهائي، وغياب نور الدين الروابدة بسبب الإصابة مؤثر، ولكننا نملك لاعبين آخرين قادرين على سد مكانه”.

وتابع:“راض عن أداء المنتخب الوطني لغاية اللحظة، لكن هناك أخطاء كثيرة ظهرت في مواجهة كوريا الجنوبية نعمل على تصحيحها، ومنها الجوانب البدنية، ولا يمكنني إبلاغ اللاعبين بالخسارة من أجل تجنب منتخب معين في الدور المقبل، بل أبحث عن استمرارية ثقافة الفوز في المنظومة”.

بدوره، أشار اللاعب علي علوان إلى أن مباراة البحرين لا تقل أهمية عن المباراتين السابقتين، وأن الهدف يكمن بالنسبة للاعبين بالتأهل للدور التالي، مثمنا دعم الجماهير الأردنية في المدرجات، وهو الأمر الذي اعتاده المننتخب منها.

وشدد علوان على ضرورة تحقيق الفوز وتقديم الأداء الجيد من قبل اللاعبين، مع تأكيده على أنه يلعب من أجل المنظومة بأكملها، دون التفكير بالعروض الاحترافية نظرا لأهمية البطولة التي تفتح أبوابا كثيرة للاعبين الذين يقدمون بمستويات متقدمة.

ويحظى المنتخب البحريني هو الآخر بأكثر من فرصة للتأهل للدور الثاني، نظرا لوقوفه في المركز الثالث وبرصيده 3 نقاط، وسيمنحه التعادل فرصة بلوغ ثمن النهائي كواحد من بين أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، فيما يدخل بحسابات معقدة حال خسارته.

ويملك المنتخب البحريني المهاجم عبد الله يوسف (30 عاما)، والذي يعد واحدا من أبرز عناصر“الأحمر” في القائمة الحالية، إذ يلعب في صفوف سلوفان ليبيرتش التشيكي، وأصبح في العام 2019 أول لاعب خليجي يلعب في دوري أبطال أوروبا، إذ كان يمثل فريق سلافيا براغ وواجه انتر ميلان الإيطالي وقتها.

ويترقب المنتخب البحريني المواجهة بهدف الظهور بصورة إيجابية وتحقيق نتيجة تخوله التأهل مجددا لدور الـ 16 بعد توقف مشواره بهذه المحطة النسخة السابقة، علما بأن أفضل مشاركة له في البطولة الآسيوية كانت في العام 2004، بحلوله في المركز الرابع.

بدوره، أكد المدرب الأرجنتيني للمنتخب البحريني خوان أنتونيو بيتزي، أنه متفائل واثق بلاعبيه للفوز في المباراة والتقدم خطوة للأمام، مشيدا بأداء المنتخب الوطني الذي قدم مباراتين كبيرتين في الجولتين الأولى والثانية،

وأوضح بيتزي، أن فريقه يفتقد فقط لخدمات المدافع أمين بنعدي للإصابة.

وبين لاعب المنتخب البحريني محمد مرهون، أن فريقه تحضر للمباراة بالصورة المطلوبة، بعد طي صفحة الفوز على المنتخب الماليزي في الجولة الماضية، مشيرا إلى أن طموح فريقه يتمثل بالفوز وبلوغ ثمن نهائي البطولة.

ومن المرجح أن يعتمد بيتزي في خياراته على تشكيلة مكونة من إبراهيم لطف الله، وليد الحيام، سيد مهدي، محمد عادل، هزاع مبارك، محمد الحردان، علي مدن، محمد مرهون، كميل الأسود، موزيس أتيدي وعبد الله يوسف.







