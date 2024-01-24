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ميتا تتيح للمستخدمين إلغاء الربط بين حساباتهم

1/24/2024 2:39:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت شركة ميتا العملاقة للتكنولوجيا ومقرها الولايات المتحدة أمس الاثنين إن المستخدمين في الاتحاد الأوروبي سيتمكنون قريبا من إلغاء ربط حساباتهم على إنستجرام وفيسبوك وخدمات ميتا الأخرى.

يأتي هذا تحسبا لقانون الأسواق الرقمية الجديد للتكتل، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مارس. وستسمح التغييرات للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا باستخدام العديد من خدمات "ميتا" دون مشاركة بياناتهم عبر المنصات المختلفة.


وعلى سبيل المثال، سيتمكن المستخدمون من استخدام "فيسبوك ماسنجر" كخدمة مستقلة بدون حساب لــ"فيسبوك". وبالنسبة لأولئك الذين سبق لهم ربط حساباتهم على "فيسبوك" و"إنستجرام" سيكون لديهم خيار إلغاء ربطهما.


وسيتمكن مستخدمو "فيسبوك ماركتبليس" و "فيسبوك جيمينج" أيضا من الوصول إلى هذه الخدمات دون إمكانية الوصول إلى المعلومات من حساباتهم الأساسية على "فيسبوك".

ومع ذلك، أكدت "ميتا" أن هذا الاختيار سيؤدي إلى انخفاض الوظائف.


وقالت الشركة إنها "خلال الأسابيع القليلة المقبلة" ستبدأ في إرسال إشعارات إلى المستخدمين في المنطقة التي ينطبق عليها القانون، مما يوفر خيار إلغاء ربط الخدمات. ويتضمن ذلك القدرة على منع "ميتا" من دمج البيانات حول استخدامهم لـ "فيسبوك" و"إنستجرام".- د ب ا

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