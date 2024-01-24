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ما هي قاعدة 3-2-1 من أجل النوم المريح؟

1/24/2024 2:39:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعد النوم أمرا ضروريا للحفاظ على صحية جيدة، ويوجد العديد من العوامل المحيطة بنا قد تمنحنا الحصول على القدر الكافي من النوم لتحقيق الفوائد منه.

ولحسن الحظ، هناك عدد من الطرق التي يمكن القيام بها لتحسين نوعية النوم، بينها 11 قاعدة ذهبية ابتكرها فريق من مؤسسة شركة NEOM Organics London وأخصائي النوم نيك ويتون.

ومن بين هذه القواعد الـ11، كشفت نيكولا إليوت التي تعمل في مجال الرفاهية منذ ما يقارب العقدين من الزمن، في كتاب جديد بعنوان The Four Ways To Wellbeing، عن " قاعدة 3-2-1"، والتي تصفها بأنها "تقنية مفيدة" تساعدك على الاستعداد لنوم هانئ أثناء الليل.

ما هي قاعدة 3-2-1؟
إنها في الواقع روتين بسيط ومباشر، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود عليه في البداية.

ويبدأ الأمر بشكل أساسي قبل ثلاث ساعات من الذهاب إلى السرير، وفي كل إطار زمني هناك شيء عليك تجنب القيام به.

ولذلك، لمدة ثلاث ساعات قبل النوم، ليس من المفترض أن تتناول الطعام أو تشرب الكحول، بينما يسمح بالماء أو شاي الأعشاب غير المحفز خلال هذا الوقت.

ثم قبل النوم بساعتين، يكون ذلك هو الوقت الذي تتوقف فيه عن القيام بأي عمل أو تمرين شاق.

وأخيرا، قبل ساعة من الذهاب إلى السرير، تتوقف عن استخدام الشاشات (وهذا يعني وضع هاتفك بعيدا) وتقوم أيضا بتعتيم الأضواء في الغرفة.

لماذا يجب تجربة هذه القاعدة؟

تشرح نيكولا في كتابها أن وجود روتين منتظم مثل هذا يسمح لنا بالشعور "بالمزيد من السيطرة على حياتنا" ويمكنه أيضا "تقليل التوتر".

ومن خلال تفصيل فوائد كل خطوة من الخطوات المتضمنة، توضح نيكولا كيف أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يمكن أن يعطل نومك ويبقيك مستيقظا لفترة أطول.

وقالت: "إن تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات هو الوقت الأمثل الموصى به لأجسامنا لهضم الطعام. إن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل (خاصة إذا كانت الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات) يحفز الجهاز الهضمي لدينا ويمنع إطلاق الميلاتونين، والذي يمكن أن يتعارض مع قدرة الجسم على النوم في ساعة مناسبة".

وتضيف أخصائية التغذية أليس ماكينتوش: "إن تناول الطعام مبكرا يمنح الجسم وقتا لتثبيت نسبة السكر في الدم قبل النوم".

وليس من المستغرب أن يكون التخلص من الشاشات وتعتيم الأضواء من أهم الخطوات في روتين النوم.

وتشرح نيكولا أن مستقبلات الضوء في أعيننا "تنقل إشارات النهار إلى أدمغتنا للبقاء مستيقظين"، وهذه المستقبلات حساسة بشكل خاص للضوء الأزرق (الضوء المنبعث من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية وشاشات التلفزيون).

وتضيف: "الضوء الأزرق الطبيعي هو ما يساعدنا على الاستيقاظ في الصباح، لكن الدراسات تظهر أن الكثير من الضوء الأزرق الاصطناعي في المساء يمنع إنتاج الميلاتونين، وهو العنصر الأكثر أهمية لتسهيل بداية النوم".

وبينما يدعو هذا الروتين إلى إطفاء الأضواء قبل النوم بساعة، تقول نيكولا إنه من الأفضل البدء في القيام بذلك قبل ساعتين من النوم إذا استطعت.RT

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