ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل شهير بتشويه وجهها

MENAFN - Alghad Newspaper) اتهمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد طبيب تجميل شهيرا بتشويه وجهها، موضحة أنها سترفع ضده قضية.وفي حسابها على "إنستغرام"، نشرت ريهام سعيد صورة قالت إنها من حساب الطبيب، ويظهر سيدتين قبل وبعد عملية التجميل.وعلقت الإعلامية على الصورة قائلة: "يعني وصل بيك الإجرام إنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفه وتقول إنها أنا؟ ده ـنا كنت زي القمر قبل ما أجيلك..مين الست اللي إنت حاطتها دي؟ والدتك؟" على حد قولها.وأضافت: "عارف؟ أنا هارفع عليك قضية وهابطلك طب عشان إنت بتإذي ناس كتير أوي..أنت تبعد حاجة عن أنك تكون دكتور..أنت وقعت غلط خالص"، على حد وصفها.وأردفت: "أنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد..كل ما أنا بروح لدكتور نغيب عشان بوظ لي وشي وأنا بداري بالمكياج، لا أنا هتطلع لايف أوريهم أنت عملت إيه..حاطت أي صورة فيك (مزيفة) لواحدة تانيه وبتقول أنها أنا؟؟؟؟؟ أنت معمول من إيه؟ الدكتور نادر صعب يا جماعة إوعا حد يتعامل معاه إوعا..بوظ الناس في لبنان رايح أربيل بلوط الباقي".

أما طبيب التجميل اللبناني الشهير نادر صعب فرد عبر حسابه في بيان، وتوعد بمقاضاة وملاحقة الإعلامية المصرية قانونيا، في أعقاب اتهامها إياه بـ"تشويهها".



وأصدر حساب الطبيب اللبناني في "انستغرام" بيانا رسميا عن الواقعة، دون أن يذكر مباشرة اسم الإعلامية المصرية، لكنه أكد أنها ظهرت في إحدى القنوات التلفزيونية وادعت أنه قام بتشويه وجهها بعملياته التجميلية.



وشدّد البيان على أنّ ما صرحت به الإعلامية "سعيد" تضمن "كذبا" و"تضليلا" ومعلومات مغلوطة.



ونوّه بأنّه ستتم ملاحقة كل من روّج وأشاع وكل من تورّط بمثل "هذه الأخبار الكاذبة"، قانونيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.



وختم البيان بالقول إنه "سيتم تقديم كل الأدلة التي تفند ادعاءات الإعلامية المصرية".RT