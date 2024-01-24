تحذير للنساء الأكبر سنا من جراحة في القلب



ففي عملية تطعيم مجازة الشريان التاجي (CABG)، يُزال وعاء دموي أو يُعاد توجيهه من منطقة واحدة من الجسم، ويوضع حول منطقة أو مناطق الضيق، "لتجاوز" الانسدادات واستعادة تدفق الدم إلى عضلة القلب، وهذا الوعاء يسمى "الطُعم المجازة".



ويمكن الحصول على هذه الأوعية الدموية البديلة من صدر أو ساق أو ذراع المريض، حيث يعود القرار للجراح، لاختيار الوعاء الدموي (الطعوم) الذي يجب استخدامه اعتماداً على موقع الانسداد ومقداره، وحجم الشرايين التاجية، بحسب موقع "Bangkok Heart Hospital" الطبي.



وقال الدكتور ماريو جودينو، جراح القلب والصدر في كلية طب وايل كورنيل، والمؤلف الرئيسي للدراسة: "إنها عملية القلب الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة، حيث يتم إجراؤها ما بين 200 ألف إلى 300 ألف مرة سنويًا".



وتشير التقديرات إلى أن 25 إلى 30 في المئة من مرضى تلك العمليات هن من الإناث، في حين وجد جودينو وزملاؤه أن معدل الوفيات بسبب تلك العملية، وعلى الرغم من انخفاضه، أعلى بالنسبة للنساء (2.8 بالمائة) مقارنة بالرجال (1.7 بالمائة).



وبتحليل النتائج من حوالي 1.3 مليون مريض (متوسط العمر 66 عاما) بين عامي 2011 و2020، وجد الباحثون أيضًا أنه بعد عملية تطعيم مجازة الشريان (والتي تعرف أيضا باسم تحويل مسار الشريان التاجي)، أصيب حوالي 20 بالمائة من الرجال بمضاعفات تشمل السكتات الدماغية والفشل الكلوي وتكرار العمليات الجراحية والتهابات عظم القص والخضوع لأجهزة التنفس الاصطناعي لفترات طويلة، والبقاء في المستشفى فترات زمنية غير قصيرة.



لكن بين النساء، فإن تلك النسبة وصلت إلى أكثر من 28 بالمئة.

وقال الدكتور جودينو عن تلك المضاعفات: "العديد منها بسيط نسبيًا ويمكن وأن يحلها الجسم بشكل ذاتي"، لكن التعافي من التهابات الجروح القصية يمكن أن يستغرق أشهرا، و"إذا كنت مصابا بسكتة دماغية، فقد يؤثر ذلك عليك لفترة طويلة".



وعلى الرغم من تحسن النتائج لكلا الجنسين خلال آخر 10 أعوام، فإن الفجوة بين الجنسين ظلت قائمة.

وقالت افتتاحية مصاحبة للدراسة: "يجب اعتبار الدراسة بمثابة نبراس لجميع الأطباء الذين يعتنون بالنساء" .



ومع ذلك، بدت النتائج مألوفة بالنسبة للباحثين في مجال القلب، إذ قالت طبيبة القلب، سي. نويل بايري ميرز، "لقد عرفنا هذا الأمر منذ الثمانينيات"، مشيرة إلى إلى أن أمراض القلب تظل السبب الرئيسي لوفاة النساء الأميركيات.



وذكرت أنه مع عملية تحويل مسار الشريان التاجي، "كان الافتراض العام هو أن الوضع يتحسن لأن التكنولوجيا والمعرفة والمهارات والتدريب كلها تتحسن"، موضحة أن استمرار التفاوت في النتائج بين الجنسين "أمر مخيب للآمال للغاية".



وهناك عدة عوامل تساعد في تفسير هذه الاختلافات، إذ رأى جودينو أن النساءاللواتي يخضغن للعملية عادة أكبر من الرجال بثلاث إلى خمس سنوات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى "أننا نتعرف على مرض الشريان التاجي بسهولة أكبر وفي وقت مبكر لدى الذكور".



وتابع: "الرجال لديهم الأعراض الكلاسيكية الذي ندرسها في كلية الطب، أما النساء فلديهن أعراض مختلفة قد تشمل التعب وضيق التنفس والألم في الظهر أو المعدة".



وأضاف أن أقل من 20 في المئة من المرضى المسجلين في التجارب السريرية كانوا من الإناث، لذلك "ما تعلمناه يعتمد بشكل أساسي على الأبحاث التي أجريت على الرجال".



ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن النساء أكبر سنًا (حوالي 40 في المئة فوق سن 70 عامًا)، فالنساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بمشاكل صحية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الأوعية الدموية، "وكلها عوامل تزيد من خطر جراحة القلب"، بحسب الدكتور جودينو، الذي أوضح أن لديهن أيضًا أوعية دموية أصغر حجمًا وأكثر هشاشة، مما قد يجعل الجراحة أكثر تعقيدًا.



وتؤثر الفوارق على أشكال أخرى من علاجات وجراحة القلب أيضًا، إذ تعاني النساء من نتائج أسوأ من الرجال بعد 5 سنوات من تركيب الدعامة، حسبما أفادت مراجعة أجريت عام 2020.



وقال الدكتور بايري ميرز: "النساء يوصف لهن دواءالستاتينات، لاسيما الستاتينات عالية الكثافة بدرجة أقل من الرجال".



وعادة ما يصف الأطباء الأدوية الخافِضة للكوليسترول لمرضى ارتفاع الكوليسترول، فتعمل هذه الأدوية على خفض مستوى الكوليسترول الكلي؛ ومن ثم تقليل احتمالية الإصابة بنوبة قلبية أو السكنة الدماغية، وفق موقع "مايو كلينك " الطبي.



وفي المقابل، عندما تعمل عملية تحويل مسار الشريان التاجي (CABG) بشكل جيد، يمكن أن تبدو النتائج معجزة، حيث خضعت روندا سكاجز (68 عامًا) لعملية في يوليو 2022، وأمضت 12 يومًا في العناية المركزة قبل أن تعود إلى منزلها في بروكسفيل بولاية فلوريدا.



ومرت 6 أشهر قبل أن تعود للعمل، مضيفة: "لن يظن أحد أنني خضعت لتلك العملية.. فأنا أمشي 10 آلاف خطوة في اليوم، وأدرّس طلابي الرقص التعبيري مرتين في الأسبوع.. وكأن الحياة عادت لي من جديد".

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