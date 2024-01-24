أجهزة تصحيح وضعية الجلوس.. هل تعمل كما تدعي؟



وبحسب موقع "هيلث" الطبي، فإن التقديرات تشير إلى أن الأميركيين أنفقوا ما يقرب من 134 مليار دولار في الفترة من 1996 إلى 2016، على علاجات آلام الرقبة وأسفل الظهر، بسبب وضعيات الجلوس السيئة.



ونبهت التقديرات إلى أن "ما يقرب من 40 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة، سيعانون من آلام الظهر أو مشاكل في وضعية الجسم في مرحلة ما من حياتهم".



وبسبب ذلك، زاد الإقبال على أجهزة تصحيح وضعيات الجلوس، وهي أجهزة يتم ارتداؤها تحت أو فوق الملابس بحيث تجعل الظهر منتصبا بالوضعية الطبيعية.



ويأتي العديد من تلك الأجهزة على شكل دعامة أو حمالة صدر رياضية، لكن بعضها قد يكون أجهزة إلكترونية أو أربطة بها مغناطيس يلتصق بالعمود الفقري.



وأوضحت أخصائية العلاج الطبيعي، ليزا ميترو، أن "الوضعية الصحيحة للجلوس مهمة، لأنها تقلل الضغط على مناطق معينة من جسمك، والتي يمكن أن تتصلب بمرور الوقت وتقلل من قدرتك على التحرك".



وتابعت: "من المهم تصحيح الوضعية السيئة حتى تتمكن من الاستمرار في الاستمتاع بالأشياء التي تهوى فعلها، بعيدا عن الجلوس".



ومن الناحية النظرية، يمكن أن تكون أجهزة تصحيح وضعيات الجلوس، بمثابة تدريب مفيد للجلوس بطريقة صحيحة، كما تقول مدربة تقنية ألكساندر، هيذر إيبوليتو.



وتقنية ألكساندر، تنسب إلى الممثل الأسترالي فريدريك ماتياس ألكساندر، وهي عملية تعليمية تنمي القدرة على إعادة استقامة الظهر لتجنب التوتر العضلي والنفسي الزائد.



وأوضحت إيبوليتو: "لا توجد أداة واحدة أو تعيلمات نمطية تناسب الجميع بشأن وضعيات الجلوس.. فهناك من ينصح الناس مثلا أن يحاول إرجاع الكتفين إلى الخلف خلال العمل جلوسا، لكن لا أشاهد حدوث أي تحسن".



وأوضحت الأخصائية أن مصححات وضعية الجلوس "تجعل الرقبة في وضع أفضل"، مشددة على أن ذلك "لا يعني أن تلك الأجهزة قادرة على حل كل مشاكل الوضعيات السيئة".



وتابعت: "لا أعتقد أن أجهزة تصحيح الوضعيات خطيرة، بيد أنها لا تحدث تغييرا دائما في عادات الجلوس أثناء العمل، إذا لم يكن صاحب الشأن مهتما وواعيا بشأن سلبيات وأضرار تلك الوضعيات والعمل على تصحيحها بشكل دائم".



وشددت ميترو على أن أجهزة تصحيح الوضعيات مخصصة للأفراد الذين يرغبون في معالجة مشكلات بسيطة في طرق وأنماط الجلوس لديهم، وتنصح أي شخص يعاني من الجنف (ميلان جانبي في العمود الفقري) أو آلام شديدة في الظهر، باستشارة الطبيب المختص قبل قبل ارتداء مصحح الوضعية.



وتعتبر دعامة الكتف مثالية لأي شخص يتطلع إلى تحسين وضعية رقبته، في حين تعتبر دعامة الظهر الكاملة مناسبة بشكل أفضل للشخص الذي يحتاج إلى دعم كامل من أسفل العمود الفقري إلى أعلى الرقبة، كما أن المصححات الرقمية يجب أن تتناسب مع الطول والوزن.



وتنصح إيبوليتو أيضًا بشراء مصححات الوضعية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، وعدم ارتدائها طوال اليوم.



وتابعت: "إذا قررت الحصول على مصحح للوضعية، فتأكد من أنه مناسب، أي أنه ليس كبيرًا جدًا أو صغيرًا جدًا..

وتأكد من أنك تعمل أيضًا على تحسين وضعك عندما لا ترتدي المصحح، حيث يتعين عليك في النهاية بناء العضلات الصحيحة للحفاظ على أي تغييرات طويلة المدى تريد الحصول عليها".



طرق لتحسين الوضعيات دون "مصحح"



يمكن أن تسبب الوضعية السيئة بمشاكل تتجاوز آلام الظهر، لذلك من الضروري التركيز على الوضعية المناسبة من أجل صحتك العامة.



وأوضحت إيبوليتو أن "الحفاظ الوضعية المناسبة أمر مهم مع تقدمنا في السن، لأن ذلك يقلل من آلام الظهر والرقبة، ويحسن عملية الهضم، ويزيد على القدرة على التنفس".

وفي حين أن المصحح يمكن أن يساعد في زيادة الوعي بالوضعيات السيئة، إلا أن هناك طرقًا أخرى للمساعدة في تصحيح المشكلات البسيطة في الوضعية.



فإذا كنت تعمل في مكتب طوال اليوم وتجد أن كتفيك ورأسك يميلان إلى الأمام، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة تشكيل مكتبك بحيث يكون مرتفعا بشكال مناسب لنظرك، مع وجود كرسي يلائم الوضعيات الصحية للجلوس، وأن تكون شاشة الكمبيوتر على مستوى البصر بما يمنع حدوث آلام في الرقبة والظهر.



وفي نفس المنحى، تنصح ميترو بممارسة تمارين رياضية تقوي منتصف وأسف الظهر والكتفين"، ويتم ذلك عبر ممارسة تمارين مثل اليوغا أو رياضة البيلاتس (Pilates) التي تهدف إلى بقاء الجسم في وضعيات صحية.



وتشمل الطرق الأخرى لتحسين وضعية الجسم الوقوف بشكل مستقيم والتحرك يوميًا، والتحقق من وضعية الجلوس كل 30 دقيقة وتصحيحها إذا لزم الأمر.



وأوضحت إيبوليتو "أنه على الرغم من أن التمارين الرياضية ومصححات الوضعية رائعة، فإن فهم سبب اختيارك لوضعية معينة هو المفتاح لتحسينها وإيجاد العلاج المناسب".

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