دراسة بريطانية: تدخين الفيب لا يؤذي الجنين!



ووجد الباحثون في جامعة كوين ماري في لندن بأن التحول إلى تدخين الفايب هو أفضل للحالة الصحية الإجمالية للنساء الحوامل والأجنة مقارنة بالاستمرار في تدخين السجائر.



ومن المعروف أن السجائر تؤدي إلى ولادة الرضع بأوزان أصغر مع ارتفاع نسب المشكلات خلال الحمل فيما لم يرصد أي آثار مشابهة لدى النساء اللاتي يدخن الفايب.



وشملت الدراسة الجديدة 1140 امرأة حامل مدخنة في 23 مستشفى في إنجلترا وفي مركز للإقلاع عن التدخين في اسكتلندا من خلال استخدام لعاب النساء لقياس تعرضهن لمادة النيكوتين. كما سئلت النساء اللاتي شملتهن الدراسة حول استخدامهن للسجائر أو بدائل لها وعن أوزان الرضع عند الولادة والعوارض التنفسية، إضافة إلى معلومات أخرى.



وتوصل البحث إلى أن النساء اللاتي عمدن إلى التدخين واستخدام الفيب أو لصقات النيكوتين أيضاً أنجبن أطفالاً بأوزان مشابهة للنساء اللاتي دخن وحسب، ولكن تبين أن النساء اللاتي استخدمن الفيب أو لصقات النيكوتين وحسب، لكنهن تجنبن تدخين السجائر أنجبن أطفالاً بأوزان مشابهة للنساء غير المدخنات.



وفي هذا السياق، قال البروفيسور تيم كولمان من مجموعة البحث "التدخين أثناء الحمل" في جامعة نوتنغهام، والتي تولت اختيار المشاركين في الاختبارات، "إن التدخين أثناء الحمل يعد مشكلة صحية عامة كبيرة وبوسع وسائل المساعدة التي تحوي النيكوتين أن تساعد الحوامل على الإقلاع عن التدخين، لكن بعض الأطباء يتحفظون عن وصف علاجات بديل النيكوتين NRT أو السجائر الإلكترونية خلال الحمل".



ووجد الاختبار أن السجائر الإلكترونية كانت منتشرة أكثر بمرتين من لصقات النيكوتين في أوساط المقلعين عن التدخين، وتبين أن المستخدمين أظهروا نسباً متدنية من العدوى في الجهاز التنفسي.



وفي سياق متصل قال البروفيسور بيتر هاجيك من معهد وولفسون لصحة السكان في جامعة كوين ماري، والذي قاد البحث، "ساعدت السجائر الإلكترونية النساء الحوامل على الإقلاع عن التدخين من دون التسبب في أي أخطار ملموسة على الحمل مقارنة بوقف التدخين من دون استخدام أي بديل للنيكوتين. من ثم تبين أن استخدام وسائل المساعدة التي تحوي النيكوتين للإقلاع عن التدخين خلال الحمل هو إجراء آمن". وأضاف قائلاً، "يبدو أن الأضرار التي تلحق بالحمل جراء التدخين، أقله خلال المراحل الأخيرة من الحمل، ناجمة عن مواد كيماوية أخرى في دخان التبغ، وليس من النيكوتين وحده". -وكالات

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