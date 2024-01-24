Wednesday, 24 January 2024 11:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دراسة بريطانية: تدخين الفيب لا يؤذي الجنين!

1/24/2024 2:39:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وجدت دراسة جديدة أن تدخين الفيب لا يؤذي الأجنة، وأنه يجب على الأطباء أن يطمئنوا النساء الحوامل بأنه من الآمن لهن الانتقال من تدخين السجائر إلى الفايب.


ووجد الباحثون في جامعة كوين ماري في لندن بأن التحول إلى تدخين الفايب هو أفضل للحالة الصحية الإجمالية للنساء الحوامل والأجنة مقارنة بالاستمرار في تدخين السجائر.

ومن المعروف أن السجائر تؤدي إلى ولادة الرضع بأوزان أصغر مع ارتفاع نسب المشكلات خلال الحمل فيما لم يرصد أي آثار مشابهة لدى النساء اللاتي يدخن الفايب.


وشملت الدراسة الجديدة 1140 امرأة حامل مدخنة في 23 مستشفى في إنجلترا وفي مركز للإقلاع عن التدخين في اسكتلندا من خلال استخدام لعاب النساء لقياس تعرضهن لمادة النيكوتين. كما سئلت النساء اللاتي شملتهن الدراسة حول استخدامهن للسجائر أو بدائل لها وعن أوزان الرضع عند الولادة والعوارض التنفسية، إضافة إلى معلومات أخرى.


وتوصل البحث إلى أن النساء اللاتي عمدن إلى التدخين واستخدام الفيب أو لصقات النيكوتين أيضاً أنجبن أطفالاً بأوزان مشابهة للنساء اللاتي دخن وحسب، ولكن تبين أن النساء اللاتي استخدمن الفيب أو لصقات النيكوتين وحسب، لكنهن تجنبن تدخين السجائر أنجبن أطفالاً بأوزان مشابهة للنساء غير المدخنات.


وفي هذا السياق، قال البروفيسور تيم كولمان من مجموعة البحث "التدخين أثناء الحمل" في جامعة نوتنغهام، والتي تولت اختيار المشاركين في الاختبارات، "إن التدخين أثناء الحمل يعد مشكلة صحية عامة كبيرة وبوسع وسائل المساعدة التي تحوي النيكوتين أن تساعد الحوامل على الإقلاع عن التدخين، لكن بعض الأطباء يتحفظون عن وصف علاجات بديل النيكوتين NRT أو السجائر الإلكترونية خلال الحمل".


ووجد الاختبار أن السجائر الإلكترونية كانت منتشرة أكثر بمرتين من لصقات النيكوتين في أوساط المقلعين عن التدخين، وتبين أن المستخدمين أظهروا نسباً متدنية من العدوى في الجهاز التنفسي.


وفي سياق متصل قال البروفيسور بيتر هاجيك من معهد وولفسون لصحة السكان في جامعة كوين ماري، والذي قاد البحث، "ساعدت السجائر الإلكترونية النساء الحوامل على الإقلاع عن التدخين من دون التسبب في أي أخطار ملموسة على الحمل مقارنة بوقف التدخين من دون استخدام أي بديل للنيكوتين. من ثم تبين أن استخدام وسائل المساعدة التي تحوي النيكوتين للإقلاع عن التدخين خلال الحمل هو إجراء آمن". وأضاف قائلاً، "يبدو أن الأضرار التي تلحق بالحمل جراء التدخين، أقله خلال المراحل الأخيرة من الحمل، ناجمة عن مواد كيماوية أخرى في دخان التبغ، وليس من النيكوتين وحده". -وكالات

اقرأ أيضاًَ:

كيف ينتقل خطر التدخين أثناء الحمل للطفل؟

اكتشاف السبب المحتمل لوفيات "الفايب"

MENAFN24012024000072011014ID1107764283

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث