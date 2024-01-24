بمكونات بسيطة بالمطبخ.. تعلّمي علاج حساسية الجلد عند الأطفال



إذا لاحظتِ بقعاً حمراء بارزة على جلد طفلك، بعد عودته من اللعب في الحديقة مثلاً، لا تهلعي.. فعلاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل ممكن، وقد يكون فعالاً، من دون الحاجة إلى زيارة الطبيب الخاص.











يمكن للأطفال تجربة مجموعة متنوعة من مشاكل الجلد؛ من الطفح الجلدي، وجفاف الجلد، إلى حروق الشمس، ولدغات الحشرات، جميعها أسماء تندرج تحت إطار حساسية الجلد عند الأطفال.



علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل

لحسن الحظ، يمكن علاج العديد من هذه المشاكل بعلاجاتٍ بسيطة، قد يكون بعضها موجوداً في منزلك.



لذا، وإن كنتِ تتساءلين عن طرق علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل، وما هي العلاجات الطبيعية المُتاحة، وأبرز النصائح المُساعدة على العلاج.. إليكِ الإجابات، مع الوقت الأمثل لزيارة الطبيب.











1- الليمون يخفف من تهيّج الجلد

يحتوي الليمون على العديد من الصفات المخدرة، والمضادة للالتهابات. فالفيتامين ج (C)، الموجود بكثرة في الليمون، يساعد على تخفيف الحكة المرافقة لحساسية الجلد عند الأطفال.



كما أن حمضي الستريك والخليك في الليمون يساعدان على مقاومة الالتهابات والتهيج. لذلك، ولعلاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل، عليكِ خلط ملعقة من عصير الليمون الطازج مع ربع كوب من الماء.



تغمّسين قطعة قطن في المزيج، ومن ثم تمسحين المنطقة المصابة بالحساسية. تتركين المزيج على الجلد لمدة نصف ساعة، قبل أن تغسلي بشرة طفلك بالماء.



2- خل التفاح لموازنة حموضة البشرة

علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل قد يكون ممكناً مع خل التفاح، كون درجة حموضته مقاربة لدرجة حموضة البشرة الصحية.



لذا يفترض الأطباء أن استخدام خل التفاح موضعياً قد يساهم في استعادة حمضية البشرة الطبيعية عن طريق موازنتها، وقد أثبتوا ذلك بدراسةٍ أجراها اتحاد الإكزيما العالمي عام 2016 على الفئران، ونشرتها المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH).



إضافةً إلى أن خل التفاح غني بحمض الأسيتيك (Acetic acid)، ما يعني أنه قادر على محاربة البكتيريا والالتهابات المرتبطة بحساسية الجلد عند الأطفال. ونظراً لاحتوائه على الأملاح المعدنية وفيتامين ب1، فمن شأنه حماية الجلد من الجفاف والحكة.



ويُمكن استخدامه بحسب التعليمات الآتية: امزجي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوبٍ من الماء الدافئ، ومن ثم وزّعي المحلول على المنطقة المصابة بالحساسية، واتركيها لمدة لا تتخطى الـ20 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء البارد.



3- دقيق الشوفان للترطيب

يمكن علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل عن طريق دقيق الشوفان، الذي يساهم في ترطيب البشرة وحبس الرطوبة فيها لوقتٍ أطول. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تُخفف من الالتهابات ومن حساسية الجلد عند الأطفال.



ويمكن استخدامه عن طريق وضع ربع كوبٍ من الشوفان في الخلاط، مع إضافة كمية قليلة من الماء المقطر، ومن ثم خلط المزيج للحصول على عجينةٍ ناعمة تضعينها على المنطقة المصابة، مع قطعة قماش مبللة، وتتركيها لـ30 دقيقة قبل شطفها بالماء البارد.



يُشار أيضاً إلى أنه يمكن علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل، عن طريق الاستحمام في ماء دقيق الشوفان. فحمامات الشوفان هي أيضاً أفضل علاج منزلي للأكزيما والصدفية، ولا تتطلب مجهوداً كبيراً.



كل ما عليك فعله هو إضافة كوبٍ أو كوبين من دقيق الشوفان إلى ماء دافئ، وانقعي جسم طفلك فيه لمدة نصف ساعة، ومن ثم اشطفيه بمياه نظيفة.

تأكدي فقط من عدم استخدام الماء الساخن، لأنه يمكن أن يزيد الحكة سوءاً.



4- صودا الخبز لعلاج حساسية الأطفال

يمكن علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل عن طريق استخدام صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم)، فهو علاج منزلي قديم للحكة، والطفح الجلدي، أو اللبلاب السام، وحتى لدغات البعوض والحشرات.



يعمل التركيب الكيميائي لصودا الخبز كمخزن، فيحافظ على المحاليل في توازنٍ ثابت بين الأحماض والقلويات. لهذا السبب، يمكنه علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل، فهو يعمل على تهدئة بشرة طفلك، مما يؤدي إلى توازن درجة حموضة الجلد.



وفيما يأتي طريقة استخدامه: اخلطي 4 ملاعق كبيرة من صودا الخبز مع 12 ملعقة من الماء المقطر، ستحصلين بعد ذلك على مزيجٍ يشبه العجينة. طبّقي العجينة على المناطق المصابة بالحساسية، وبعد 10 دقائق اشطفيها بالماء البارد.



5- الصبار لعلاج حساسية الجلد المفاجئة عند الأطفال

يمكن علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل عن طريق استخدام جل الصبار، أحد أفضل العلاجات الطبيعية لحساسية الجلد عند الأطفال والبالغين كذلك، فهو جيد للالتهابات وتهيج الجلد بسبب تركيبته الغنية بالفيتامينات.



وجل الصبار هو الهلام المستخرج من أوراق الصبار، وطريقة استخدامه سهلة. يُغسل الصبار جيداً، يُقسم إلى قسمين، ويُستخرج هلامه بملعقة، ومن ثمّ يُطبق مباشرةً على الأماكن المصابة.



يُترك على المنطقة المصابة بالحساسية لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة، ثم تُشطف بالماء البارد. ويمكن زيادة فاعلية جل الصبار من خلال خلطه مع القليل من البابونج.



والأمر سهل، فكل ما عليك فعله هو غلي ملعقة من البابونج، وتضيفين الخلاصة إلى ربع كوب من جل الصبار، ومن ثم استخدام قطعة قطن ودهن المنطقة المصابة. وهكذا يمكن علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل.



6- زيت جوز الهند يخفف الالتهابات

إلى جانب الطبخ، يُستخدم زيت جوز الهند -المستخرج من لحوم وحليب جوز الهند- لعلاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل، منذ قرون في البلدان الاستوائية. فهو يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة وله خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات.



لكن يجب على الأشخاص، الذين يعانون من حساسية تجاه جوز الهند، اختباره أولاً على منطقة صغيرة واحدة في الذراع الداخلية. إذا لم يحدث أيّ رد فعل خلال 24 ساعة، فهذا يعني أنه آمن للاستخدام.



كذلك فإن زيت جوز الهند أحد الخيارات المتاحة لعلاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل، بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، التي تقضي على الالتهابات وتُرطب البشرة. وفيما يأتي خطوات استخدامه:



ذوّبي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، ثم طبّقيه على المناطق المتحسسة، وبعد مرور 30 دقيقة اشطفي البشرة بالماء الدافئ.











نصائح لعلاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل

مع العلاجات المنزلية أعلاها، إليكِ بعض النصائح التي يمكنها أن تُعزز علاج حساسية الأطفال عند الأطفال في المنزل:﻿



اجعلي طفلك يشرب الكثير من السوائل الباردة.

قلّمي أظافره حتى لا تحدث أي خدوش عند حكّه للجلد.

ألبسيه ملابس فضفاضة ناعمة، حتى لا يشعر بالحكة كثيراً.

طبّقي الكمادات الباردة مكان الحساسية، لمدة 10 دقائق على الأقل.

اشطفي المناطق المبللة بالبول، أو العرق، أو اللعاب، جيداً بالماء البارد.

تجنّبي استخدام الشامبو المعطر، والصابون المعطر، لشطف الأماكن المصابة.



متى يجب أن تأخذي طفلك إلى الطبيب؟

يجب التوجه إلى الطبيب فوراً في حال لم ينجح علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل، وستعرفين ذلك من خلال الإشارات التالية:



فقدان الشهية لدى طفلك.

ازدياد الحالة سوءاً بعد يومين.

ظهور طفح جلدي في ثنايا الجلد.

ظهور بقع حمراء صغيرة جداً على الجلد.

تقشر الجلد في راحة اليدين وأخمص القدمين.

نزيف الأماكن المتحسسة، أو انتفاخها، واحمرارها.

إصابة طفلك بالحمى، تزامناً مع الحساسية الجلدية.

ظهور كدمات على الجلد، من دون أن يكون قد تعرّض لإصابات.

وأخيراً، إذا كان عمر الطفل أقلّ من 6 أشهر، تجنبي تطبيق علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل، وخذيه لزيارة طبيبه الخاص. -عربي بوست

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