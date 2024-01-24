6 أنواع من الشخصيات النسائية.. أيها أنتِ؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وأوردت صحيفة إكسبرس البريطانية، 6 أنواع رئيسية للشخصية الأنثوية، على النحو التالي:



ألفا

تتميز امرأة ألفا بالروح القيادية والثقة بالنفس والثبات بالرأي، ومع ذلك فهي تحتفظ بمساحة لسماع وجهات النظر المتباينة، كما تتسم بازدهار حياتها المهنية، واجتهادها، وجاذبيتها، ورؤيتها الغنية بالأفكار.



بيتا

بالمقارنة مع ألفا، فإن امرأة بيتا أكثر هدوءاً، وتتسم بأنها ليست سهلة المنال، ويمكنها الابتعاد عن حياتك إذا تجاوزتها. وفي حين أنها قد لا توافق على كل ما تسمعه، إلا أنها قد لا تعبر عن رأيها، لتفادي التورط في المشاكل أو الجدالات الساخنة، وهذا ما يجعلها مسالمة في الكثير من الأحيان.



غاما

مستقلة ومنظمة وموجهة، وتدرك أهمية نفسها وتعتني بها كثيراً، ولا تخاطر أبداً بالدخول في علاقات رومانسية. وعلى غرار حياتها الاجتماعية، فإن منزلها نظيف ومرتب، وهي ذات تفكير تقدمي للغاية، ولديها دائماً قائمة من الأهداف التي يجب تحقيقها، وتسعى لتحسين شخصيتها على الدوام.



دلتا

بفضل مواردها المالية وإيلاء اهتمام خاص لمظهرها، فإن امرأة دلتا تركز على التفاصيل. تتمتع دلتا بمهارات تواصل ممتازة. وعلى الرغم من كونها متحفظة، يمكنها التواصل بسهولة مع الآخرين بينما تأخذ وقتها في ملاحظة ما إذا كان الأشخاص الذين تتفاعل معهم جديرين بالثقة. كما تتميز دلتا بحبها للبقاء في المنزل مع أحبائها بدلاً من الذهاب إلى حفل أو حدث فاخر.



سيغما

نظراً لكونها عاطفية، عندما تكون امرأة سيغما في حالة مزاجية سيئة، فإن أي شخص من حولها سيعرف ذلك. قد تضع سيغما ثقتها في الأشخاص الخطأ وتتأذى بسهولة. ويمكن أن تتخلى عن كل شيء من أجل الأشخاص الذين تحبهم وتقف إلى جانبهم مهما حدث.



أوميغا

تتسم بالانطوائية، ولكن عندما تثق بشخص ما، فإنها تُنشئ رابطة عاطفية عميقة معه. وتفضل أوميغا المحادثات الفردية ذات العمق العاطفي، لذا فهي تتفادى الدردشات السطحية. ويمكن أن تكون امراة أوميغا صديقة جيدة، لأنها تهتم للآخرين وتعرف كيف تحافظ على السر. -24 لايف ستايل

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