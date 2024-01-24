كيف تقي نفسك من الإصابة بهشاشة العظام؟

فما الحركة المطلوبة والأغذية التي تؤثر في العظام؟

يعد مرض هشاشة العظام (يسمى أيضًا: تآكل العظام) واحدا من أكثر عشرة أمراض شيوعًا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

تتآكل مادة العظام بشكل متزايد، والنتيجة هي فقدان العظام لقوتها أكثر فأكثر، ثم تصبح غير كثيفة وهشة.



أسباب الإصابة بهشاشة العظام



تحدث الإصابة عادة في سن الشيخوخة. والنساء أكثر عرضة للإصابة به من الرجال. ومن أهم أسباب ذلك نقص هرمون الاستروجين الجنسي الذي يحمي العظام.

فأثناء انقطاع الطمث، ينخفض هذا الهرمون بشكل ملحوظ.



وعامل الخطر المهم الآخر هو وزن الجسم. فانخفاض وزن الجسم (نقص الوزن) يرتبط بانخفاض كثافة العظام وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بالكسور.



كما يحذر الأطباء ممن يسمون بـ"لصوص الكالسيوم"، والمقصود بالأساس الكحول وملح الطعام والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفات مثل النقانق واللحوم والجبن المعالج والأطعمة التي تحتوي على الكثير من حمض الأكساليك مثل السبانخ والسلق والشمندر والراوند (الروبارب)، بحسب ما ذكر موقع "كرايستسايتونغ" الألماني.



كيف تتجنب هشاشة العظام؟



هناك شقان لتحقيق ذلك الأمر الأول الشق المتعلق بالحركة وممارسة الرياضة والثاني يتعلق بالنظام الغذائي، فالنظام الغذائي السليم يمكن أن يساعد في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.



أولا الرياضة:



تعد ممارسة التمارين بانتظام وكذلك تدريب العضلات من التدابير المهمة للوقاية من هشاشة العظام. فالعظام مثلا بحاجة إلى التعرض للضغوط بشكل منتظم، حتى تظل قوية وأقل قابلية للانكسار بسهولة. ويقصد بالضغوط هنا "الحركة".



الحركة بكافة الطرق سواء بممارسة تدريبات كرة القدم أو الركض أو تمارين "بيلاتس" أو حتى ركوب الدراجة، فالحركة تحفظ مادة العظم، بحسب ما ينقل موقع "كرايستسايتونغ" عن الجمعية الألمانية للعظام وجراحة الحوادث، التي تعرف اختصارا باسم "DGOU"



وتعتبر الرياضة مهمة بشكل خاص للأطفال لأن الكتل العظمية تكون مازالت في مرحلة التكثيف في ذلك السن.



ثانيا النظام الغذائي:



بالإضافة إلى الكثير من التمارين، فإن اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم والفيتامينات ضروري لتقوية العظام وحمايتها.

وبحسب موقع "كرايستسايتونغ" توصي عيادة الطب الغذائي بجامعة ميونيخ التقنية بالأطعمة التالية للوقاية من هشاشة العظام:



النظام الغذائي الغني بالكالسيوم: فالجسم يحتاج إلى العديد من العناصر الغذائية، ونقصها يضر به. لذلك ، فإن الإمداد الكافي من العناصر الغذائية مهم لتحقيق أقصى كثافة للعظام.



ويجب أن يستهلك الشخص البالغ من 1200 حتى 1500 ملليغرام يوميًا من الكالسيوم مع الطعام.

ويعتبر الحليب ومنتجات الألبان قليلة الدسم وكذلك الخضروات الغنية بالكالسيوم مثل البروكلي والشمر واللفت والكراث مصادر جيدة للكالسيوم في أي مرحلة عمرية.



المياه المعدنية الغنية بالكالسيوم تضمن أيضًا إمدادًا كافيًا من الكالسيو .

ويجب تجنب المشروبات الكحولية ما أمكن . لأن: الاستهلاك المنتظم للكحول يضعف عملية التمثيل الغذائي لفيتامين د من ناحية وله تأثير سلبي على خلايا بناء العظام من ناحية أخرى.



تناول فيتامين د : فيتامين يحسن امتصاص الكالسيوم والفوسفور. وفي الوقت نفسه، يحتاجه الجسم لامتصاص الكالسيوم من خلال الأمعاء وتوصيله إلى العظام.

ويفضل تناول أسماك البحر عالية الدهون مثل الرنجة والسلمون والسردين والتونة لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين د.



يلعب فيتامين ك دورًا نشطًا في تطوير قوة العظام. وتعتبر الخضروات الورقية الخضراء مثل الكرنب الأخضر والبروكلي والخس والجرجير والشمر والبقدونس مصادر جيدة لفيتامين ك.

بشكل عام ، فيتامين ك مهم للغاية للصحة. يجب تجنب نقص فيتامين ك بأي حال من الأحوال، بحسب ما كتب موقع "كرايستسايتونغ" الألماني.

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