الميرمية الإسبانية أو بذور الشيا... ما هي فوائدها للجسم؟

وكانت الشيا من المواد الغذائية الأساسية في حضارتي الآزتيك والمايا. وكان محاربو الآزتك يضعون ملعقتين من بذور الشي في الماء، وهذا النقيع يمنحهم طاقة كبيرة لنحو 24 ساعة.

وهناك نوعان من بذور شيا، بيضاء وأخرى سوداء، لكنهما لا يختلفان من حيث القيمة الغذائية.



وفي العقود الماضية لم يكن الكثير من الأشخاص في مختلف بلدان العالم يولون أهمية لهذه المادة الغذائية، لكن استهلاكها ارتفع في السنوات الأخيرة، إذ باتت مادة مكملة على موائد كثير من العائلات الألمانية، كما يكشف موقع "بيفوست فيغان فروهه" الألماني.



وحسب الموقع الألماني، فإن طعم هذه البذور يجعلها مناسبة لإضافتها إلى العصائر أو الخبز مثلاً.

لكن ما هي فوائد بذور الشيا؟



1. تقليل مخاطر أمراض القلب: إذ تحتوي بذور الشيا على مقادير مرتفعة من أوميغا-3، كما أن لها مستوى من الأحماض الدهنية أوميغا 6.

وتشير الدراسات إلى أن أوميغا-3 تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية.

كما أن الأحماض الدهنية غير المشبعة الموجودة في بذور القصعين تعمل على تقليل كثافة الدم، ما يعمل على تقليل مخاطر الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية.



2. تقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب ونوبات الذعر وبعض الآلام الجسدية: من المعروف أن المغنيسيوم يعد مهماً بالنسبة لجسم الإنسان.

وقلة مخزون المغنيسيوم تزيد من مخاطر الإصابة بالاكتئاب ونوبات الذعر، كما أنه يتسبب في أمراض الجهاز العضلي والعظمي، وصولاً إلى الدماغ.

ورغم أن تناول البروكلي يزيد من مستوى المغنيسيوم، إلا أن ما هو موجود من المغنيسيوم في بذور القصعين يزيد بـ15 ضعفاً عن الموجود في البروكلي.



3. تقوية الأعصاب: تحتوي هذه البذور على الكثير من المواد المعدنية والفيتامينات، وليس فقط فيتامين A المفيد للعينين، والنياسين المفيد للكبد والأعصاب، والذي يساعد في نقل الإشارات العصبية.

وهو ما يساعد في نهاية المطاف في الحصول على تفكير صاف وانسجام روحي.



4. تراجع مخاطر نقص الحديد: مستوى الحديد في بذور الشيا يزيد بثلاثة أضعاف عن مستواه في السبانخ. وهو أمر مهم بالنسبة للنساء بشكل خاص، فنقص الحديد يتسبب بالشعور بالإعياء والخمول.



5. تغطية كاملة لحاجة الجسم من الكالسيوم: كثيراً ما ينصحنا الآخرون بشرب الحليب على الدوام لتقوية العظام والأسنان.

وفي الحقيقة فإن بذور الشيا تحتوي على ستة أضعاف الكالسيوم الموجود في الحليب، كما أنها تحتوي على البور، وهو أحد العناصر الشحيحة، التي تساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم.



6. تحسين مستوى السوائل في الجسم: يساعد الكاليوم على تنظيم مستوى السوائل في الجسم، ولأجل تغذية الجسم بالكاليوم يلجأ الكثير من الأشخاص إلى الموز، لكن بذور الشيا تحتوي على ضعف كمية الكاليوم الموجودة في الموز.



7. بذور صغيرة وطاقة كبيرة: تؤثر هذه البذور بشكل إيجابي على مستوى السكر في الدم، فالألياف الغذائية (الباليستية) تبطئ تحول كربوهيدرات إلى سكر، وبالتالي فإن إمداد الجسم بالطاقة يستمر لفترة أطول.

وهذا التأثير مهم للرياضيين أو المصابين بالسكري، إذ يزيد من فترة المداومة ويقلل الرغبة بتناول الحلويات.



8. مفاصل سليمة وقوية: تحتوي بذور الشيا على مواد مهمة تقوي الغضاريف، إذ يزود الزيت المستخرج من هذه البذور حمض اللينولينيك ألفا، الذي يعمل بدوره على الحفاظ على غضاريف المفاصل، وهو ما يقي من الفصال العظمي أو التهاب المفصل التنكسي.

وتأثير هذا الزيت يقلل من الالتهابات. وبفضل هذا التأثير يمكن للجسم أن يقضي ذاتياً على التهاب المفاصل.



9. المداومة على الجري لمسافات طويلة: يعد أفراد قبيلة تاراهومارا، وهي من قبائل السكان الأصليين في أمريكا الشمالية، من أفضل العدائين للمسافات الطويلة، ويدربون أطفالهم على الركض منذ الصغر.

وينقل موقع "بيفوست فيغان فروهه" الألماني عن ريكاردو آريزا مؤلف كتاب "إعادة اكتشاف محصول منسي من حضارة الآزتيك" أن أفراد هذه القبيلة يتناولون بذور الشيا كمصدر رئيسي للغذاء.



10. استمرار الشعور بالشبع وبالتالي تسهيل تقليل الوزن: عند خلط هذه البذور بالماء، ينتج هلام يطيل الشعور بالشبع، وهو ما يساعد في الحصول على وزن مثالي، نقلا عن Dw.

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