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أفكار تناقش الجداريات الجمالية لقصيدة النثر واستحقاقها

1/24/2024 2:39:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- احتفى العدد "420" من مجلة "أفكار" الشهرية التي تصدر عن وزارة الثقافة الأردنيّة، وتترأس تحريرها الروائية سميحة خريس، بملف عن قصيدة النثر، وما فيها من جماليات جديدة، إلى جانب العديد من الموضوعات والدراسات والإبداعات الجديدة التي شارك في كتابتها نخبة من الكتاب من الأردن وخارجه.
الناقد والشاعر د. راشد عيسى، كتب في افتتاحية العدد مقالا بعنوان "في شرعية قصيدة النثر" يقول عيسى: " يخضع الشعر كغيره من الفنون إلى سنن التطور والتجريب بصفته شريكا بارزًا في مسيرة الحضارة الإنسانية. ولما استمر شعر الشطرين (الخليلي) سائدًا منذ ما قبل الإسلام، فمن البديهي أن ينهض شعراء يجتهدون في تجديد أزيائه واتجاهاته"، لافتا إلى أن النص الشعري الجديد ظل متناميا عبر شيوعه وسهولة كتابته، فصار متاحًا لنفر كبير من غير الموهوبين الذين لم يستطيعوا حتى الآن تثبيت شرعيته الفنية لدى الخاصة من الجمهور ولدى العامة أيضًا.
ويرى عيسى، أن "سبب التأخر المستمر في نيل قصيدة النثر استحقاقها الاعتراف الأكيد بها هو خلوها من الموسيقا الشعرية التي تأسس عليها الشعر العربي التليد، أو التي تأسس عليها الشعر في كل البيئات العالمية. ذلك لأن موسيقا الشعر تنغيم فطري بدائي مصاحب للبنية اللغوية التعبيرية على غرار حداء الإبل. ولأن الموسيقا أنغام انفعالية تساند في إبراز العاطفة ومصداقية البوح وتساعد في تحقيق وقع القصيدة على سامعها أو قارئها من خلال التقسيمات الإيقاعية التي تحقق القافية ذات السجع الصوتي الجامع للبنية".
ثم تحدث عيسى عن غياب عنصر الموسيقا في قصيدة النثر قائلا: "أمام غياب العنصر الموسيقي بدت (قصيدة النثر) نصًّا نثريا في شكلانيته، لكنه كما يتراءى لكاتبه مشحون بالتوابل البلاغية الأخرى التي تعوض غياب الموسيقا فتبقيه في دائرة الشعر.
وتعددت التسميات من نثرية شعرية إلى شعر منثور أو نثر مشعور. واستمرت في الشيوع والتجريب وما تزال، بحجة أنها تنطوي على إيقاع داخلي وعلى عناصر فنية أخرى كالتوازي والتوالي والتكثيف والصور الشعرية وحرية وانفتاح الدلالة".
ونوه عيسى، إلى أن ما يزعمونه من عناصر شعرية موجودة في قصيدة النثر هي عناصر موجودة أيضًا في الشعر الموزون سواء شعر الشطرين أو شعر التفعيلة، مبينا أن قصيدة النثر دخلت في التجريب الذي يحاوله العارفون بالشعرية والجاهلون بها. وها هي منتشرة في العالم كله بصورة سيادية عالية يكتبها الموهوب وغير الموهوب تحت باب حرية التجريب.
وقال عيسى: "إن قصيدة النثر قد أربكت نظرية الأجناس الأدبية واخترقت وسائط التواصل الاجتماعي في ظل هذا الازدياد العارم في عدد كتابها، كما تضاعفت ادعاءات المدافعين عنها من حيث، محاولات التعقيد لها وتثبيت معاييرها، فعمت فوضى الآراء والمزاعم. حضر النقد والتناقد وغابت القصيدة التي نطمئن إلى جدارتها الجمالية".
وعلى الرغم من كل هذا الذيوع لقصيدة النثر، فلا يكاد يظفر المتلقي العربي بنماذج ممتازة تتمثل بها أو تجري على اللسان. فهو يقبلها مجاملة كما هو سائد لكنه غير راضٍ عنها في حقيقة تذوقه. يحترمها ولا يحبها – فيما أرى – تمامًا كما يضطر الابن لاحترام زوجة أبيه الثانية ضرة أمه.
وخلص عيسى إلى أن النظرة النقدية التأملية لحال قصيدة النثر تحيلنا إلى التأكيد أن الشعر فن، ولا يخلو أي فن من شروط. وأن المهارة الإبداعية تكمن في مدى اللعب بحرية داخل إرادة الشروط وقيودها، مشيرا إلى أن الشعر فتنة ساحرة، وفي كل أديب أو فنان قاص كان أم روائيّ أم رسام أم خطاطً رغبة دفينة لأن يكون شاعرًا. فالكون كله دوار شعري فاتن، مبينا أن الشعر فن ولكل فن ضوابطه وقواعده.. وليس فوضى الخروج عن الضوابط سوى نوع من كسل المخيلة وضآلة الموهبة
تضمن العدد ملفا بعنوان: قصيدة النثر: جماليات جديدة". من إعداد وتقديم د. محمد عبيدالله. وتضمن المواد الآتية: تقديم للدكتور عبيد الله بعنوان" قصيدة النثر: جماليات جديدة". "شعرية القصيدة بالنثر"/ د. شربل داغر. "قصيدة النثر في الأردن"/ د. مصلح النجار. "قصيدة النثر النسوية العربية والأردنية"/ د. مها العتوم. "الموروث الشعبي في قصيدة النثر؛ "إيمان مرسال أنموذجًا". د.سيد ضيف الله. "اللغة الصوفيّة في قصيدة النثر؛ "تجربة الشاعر عبد الحميد شكيل نموذجًا". د.عبد الحميد هيمة. "قصيدة النثر النسائيّة؛ (البوح، الجسد، التمرد)./نصرالدين شردال.
وفي باب دراسات ومقالات نشر ما يأتي: "في الحرب على غزة: الشعر يقاوم: يفخر ويرثي ويعتب ويزرع الأمل"، تحسين يقين. "إشكاليات ورؤى نقدية في قصص الأطفال لرزان إبراهيم"، د. عباس عبدالحليم عباس. "اليهود وأكذوبة أرض الجدود"، د. هبة مهران. "تقويض الكولونيالية الإسرائيلية والرد عليها بالكتابة (رواية دبابة تحت شجرة عيد الميلاد لإبراهيم نصر الله نموذجًا) د. ليث الرواجفة. "عن فوزية أسعد أكتب: رحلة صداقة وحوار وفكر وقراءة"، هالة البدري. "من الاتصال بالعالَم إلى انقطاع سيرورة الحياة عن كتاب (التجربة المنبوذة: الصدمة النفسية، السرد والتاريخ)، معاذ بني عامر. "هاشم غرايبة: النساج الماهر والنص الإبداعي المعرفي"، عارف هلال. "السرد الأردني.. عين على الحياة والمستقبل إطلالة على نماذج من الرواية الأردنية المعاصرة"، منير عتيبة." أرابيسك الشخصية المصرية الدراما والتمثيل الجمالي للواقع"، أ. د أحمد يحيى علي. " الطفولة والحرب.. أداة وضَحية"، محمد ياسر منصور. "الفلسفة وسؤال الإرهاب: دور الفلسفة في مواجهة الإرهاب"، إسماعيل بوزيد.
أما في باب "إبداع"، فنقرأ القصائد: "صورة عن طفل في غزة"، عصام السعدي. "عُرُوجٌ إِلَى سِدْرَةِ فِلِسْطِينْ، عبدالحميد حسن محمد. "ثنائيات"، علي البتيري." تناقضاتُ روما"، كريم معتوق. ونقرأ في العدد القصص: "رسائلُ ليلى"، أيمن يوسف أبولبن."معذرةً يا سيّدَ الألم والحريّة!"، السيد نجم. "ندى" د. شفيق طه النوباني. "أبعد من ذلك"، فتحي الضمور.
وحول أهم الإصدارات والمستجدات على الساحتين المحليّة والعالمية، كتب محمد سلام جميعان في باب "نوافذ ثقافية"، فيما كتب الروائي والإعلامي أحمد الطراونة عن تجربته الإبداعيّة في باب "مدارات البوح". العدد من إخراج المصمّمة حنان الطوس، ولوحتا الغلافين الأمامي والخلفي للكاتب والفنان التشكيلي عماد مدانات.

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