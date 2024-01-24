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نقص الانتباه وفرط النشاط.. اضطرابان طفوليان يزدادان انتشارا

1/24/2024 2:39:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- اضطراب شائع لدى الأطفال يعد من أكثر الحالات النفسية شيوعاً في العالم إذ يبلغ عدد المصابين به نحو 5 % والنسبة تزيد على ذلك في الدول المتطورة.
لطالما وصف الأطفال ذوو فرط النشاط بأنهم مشاغبون وعديمو الالتزام بالقوانين، وإذا صاحب ذلك نقص الانتباه فإن الوصف ستمتد ليصل إلى وصفهم بالكسالى والأغبياء. وتلازم الأمرين يبدأ في مرحلة الطفولة، ويسبب نموذجا من تأخر النمو العصبي من نوع نفسي. وتصرفات الطفل الذي يعانيهما تجعله غير قادر على اتباع الأوامر أو السيطرة على تصرفاته، أو قد يجد صعوبة بالغة في الانتباه للقوانين، وبذلك يكون في حالة التهاء دائم بالأشياء الصغيرة. والمصابون بهذه الحالة يواجهون صعوبة في الاندماج في صفوف المدارس والتعلم من مدرسيهم، ولا يتقيدون بقوانين المدرسة، مما يؤدي إلى تدهور أدائهم المدرسي، لعدم قدرتهم على التركيز.
تعد هذه الحالة من أكثر الحالات النفسية شيوعاً في العالم؛ إذ يبلغ عدد المصابين بها نحو 5 % من مجموع شعوب العالم، والنسبة تزيد على ذلك في الدول المتطورة. وهذه الإحصائيات جعلت بعض الباحثين يعتقدون أن تركيبة الدول المتطورة وأجواءها قد تكون سببا لهذه الحالة عند شعوبها.
تحد كبير
يشكل التعامل مع الأطفال المصابين بكثرة الحركة ونقص الانتباه تحدياً كبيراً لأهاليهم ومدرسيهم في المدرسة، وحتى لطبيب الأطفال وللطفل نفسه أحيانا. وهذه الحالة لا تعد من صعوبات التعلم لكنها مشكلة سلوكية عند الطفل. ويكون هؤلاء الأطفال عادة مفرطي النشاط واندفاعيين ولا يستطيعون التركيز على أمر ما لأكثر من دقائق فقط.
ويصاب من ثلاثة إلى خمسة في المائة من طلبة المدارس بهذه الحالة، والذكور أكثر إصابة من الإناث. ويمثل وجود طفل مصاب بهذه الحالة مشكلة حقيقية أحيانا للأهل، وحتى الطفل المصاب يدرك أحيانا مشكلته لكنه لا يستطيع السيطرة على تصرفاته. ويجب على الوالدين معرفة ذلك ومنح الطفل المزيد من الحب والحنان والدعم، والتعاون مع طبيب الأطفال والمدرسين من أجل التعامل معه.
وتراود المخاوف الكثير من الأطباء والأهالي من احتمال وجود تشخيص خاطئ للعديد من الحالات التي تصنف بأنها لأطفال من ذوي نقص الانتباه وفرط النشاط. قد يكون مستوى النشاط المرتفع طبيعيًا تمامًا، ولا يعدو كونه زيادةً في سلوكات الطفولة الطبيعية. وقد يعزى النشاط المفرط إلى مجموعة أسباب، بما في ذلك، الاضطرابات العاطفية، أو اضطرابات وظائف الدماغ. وعمومًا، فإن الأطفال في عمر سنتين يتمتعون بنشاط مستمر، ونادرًا ما يبقون في حالة سكون. وارتفاع مستوى النشاط والضوضاء التي يحدثها الطفل أمر شائع حتى عمر أربع سنوات. ويعد مثل هذا السلوك طبيعيًا عند أطفال هذه الفئات العمرية.
وينصح المختصون بضرورة عدم الاعتماد على مدى صبر أو تحمل المشرف على تنشئة الطفل لتشخيص ما إذا كان مستوى نشاط الطفل مرتفعًا بشكل غير طبيعي أم لا. ومع ذلك، فمن الواضح أن نشاط بعض الأطفال يفوق المتوسط الاعتيادي لدى باقي الأطفال، إذ يترافق النشاط المرتفع مع فترات من قلة الانتباه والاندفاع، فقد يجري تشخيصه على أنه فرط نشاط، ويعد جزءًا من اضطرابي قلة الانتباه وفرط النشاط.
إن توبيخ أو معاقبة الأطفال الذين يكون مستوى نشاطهم مرتفعا ضمن حدود النمو الطبيعية عادةً ما يؤدي إلى نتائج عكسية، مما يزيد من مستوى نشاط الطفل. قد يكون من المفيد تجنب المواقف التي تفرض على الطفل الجلوس لفترة طويلة، أو البحث عن مدرس ماهر في التعامل مع هؤلاء الأطفال. إذا لم تساعد التدابير البسيطة، فقد يكون التقييم الطبي أو النفسي مفيدًا لاستبعاد وجود اضطراب كامن، مثل اضطرابي قلة الانتباه وفرط النشاط.
التكيف المرحلي
لا يتمكن الأطفال الذين يعانون من اضطرابي قلة الانتباه وفرط النشاط من التخلص من قلة الانتباه، على الرغم من أنهم يميلون إلى أن يصبحوا أقل اندفاعًا مع التقدم في العمر. ومع ذلك، فإن معظم المراهقين والبالغين يتعلمون التكيف مع قلة انتباههم. ويستفيد نحو ثلث المصابين بالاضطراب من الأدوية المنبهة.
وتشمل المشكلات الأخرى التي قد تظهر أو تستمر في فترة المراهقة والبلوغ كلاً من: تدني التحصيل الدراسي، والفوضى (تدني المهارات التنفيذية)، وقلة تقدير الذات، والقلق، والاكتئاب، وصعوبة تعلم السلوكات الاجتماعية المناسبة. ومعظم الأطفال المصابين باضطرابي قلة الانتباه وفرط النشاط يصبحون مبدعين ومنتجين، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من الاضطرابين التكيف بشكل أفضل مع بيئة العمل مقارنة ببيئة المدرسة. وإذا لم يجر علاج هذين الاضطرابين في مرحلة الطفولة، فقد يزيدان من خطر تعاطي الكحول، أو الإدمان على المخدرات، أو الانتحار.
وعلى الرغم من أنه لم يكشف إلا عن القليل من خبايا اضطراب نقص الانتباه والتركيز، فإن الباحثين تمكنوا من تحديد أهم عاملين ربما يكون لهما تأثير في هذا الاضطراب. أول العاملين هو الوراثة، إذ يبدو أن اضطرابي نقص الانتباه وفرط النشاط ينتقلان وراثياً من جيل إلى آخر؛ فقد أظهرت الأبحاث أن واحداً من كل أربعين طفلاً يعانون الاضطراب لديه قريب عائلي واحد، على الأقل، يعاني الاضطراب ذاته. والعامل الثاني، هو استعمال مواد تسبب الإدمان والتعرض للمواد السامة، فالمرأة الحامل التي تدخن تزيد من احتمال ولادة طفل يعاني اضطراب نقص الانتباه والتركيز. ومن شأن الإفراط في تناول المشروبات الروحية وتعاطي المواد التي تسبب الإدمان أثناء فترة الحمل أن يزيد الاحتمالات سوءا.
فسيولوجيا المرض
تتسم الفسيولوجيا المرضية لاضطرابي فرط النشاط ونقص الانتباه، بأنها معقدة وغير واضحة، وهناك عدد من النظريات المتضاربة في هذا الإطار. وتبين الأبحاث التي أجريت على الأطفال الذين يعانون منهما انخفاض حجم الدماغ بوجه عام، مع انخفاض أكبر نسبيا في حجم القشرة الأمامية الجبهية من الجانب الأيسر.
وتظهر هذه النتائج أن الملامح الأساسية لاضطرابي فرط الحركة ونقص الانتباه، التي تتمثل في نقص الانتباه والنشاط المفرط والاندفاع، قد تعكس وجود خلل وظيفي في الفص الجبهي، لكن هناك أجزاء أخرى في الدماغ تتأثر بهذين الاضطرابين كالمخيخ. وأشارت الدراسات التي تناولت التصوير العصبي وعلم الوراثة النفسي العصبي والكيمياء العصبية إلى دلائل مشتركة ترجح وجود أربع مناطق عصبية أمامية في المخ يتصل ببعضها البعض تؤدي دورا في الفسيولوجيا المرضية لهذين الاضطرابين، وهذه المناطق هي: القشرة الأمامية الجبهية الجانبية، القشرة الحزامية الأمامية الظهرية، والنواة المذنبة اللحاء.
وذكرت إحدى الدراسات، أن تأخراً في نمو أنسجة معينة في الدماغ بمتوسط ثلاث سنوات لوحظ بين مرضى اضطرابي فرط الحركة ونقص الانتباه ممن هم في سن المدرسة الابتدائية. وأبرز منطقتين حدث فيهما هذا التأخر هما القشرة الأمامية والفص الصدغي، وهما مسؤولتان عن القدرة على التحكم في السلوك والتركيز. في المقابل، لوحظ نمو القشرة الحركية لدى المصابين بالاضطرابين بمعدل أسرع من المعدل الطبيعي.

الصيدلي ابراهيم علي أبورمان/ وزارة الصحة

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