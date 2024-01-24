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أعشاب جرش البرية والعلاجية.. كنز في سفوح الجبال والأودية يستهوي العائلات

1/24/2024 2:39:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش – تجوب العديد من العائلات الجبال والأودية في جرش وغيرها من المحافظات، بحثا عن الأعشاب الشعبية والتقليدية في هذه الأوقات وذلك عبر تنظيم رحلات جماعية، في سعي نحو الحصول على الأعشاب العلاجية وبعض الحشائش، التي لا تنبت إلا في جبال وأودية جرش، نظرا لطبيعتها المناخية والجغرافية.
وتعتبر الخبيزة والرجف والزعتر البري واللوف والنعنع البري والجرجير والكزبرة البرية، أهم أنواع الأعشاب التي يبحث عنها المتنزهون، وتنبت هذه الأعشاب في أوقات محددة ولفترات محدودة كذلك، حيث يتم جمع الأعشاب ومن ثم بيعها في الأسواق المركزية أو على البسطات.
أم أمجد الراعي تجمع جاراتها وقريباتها سنويا في هذه الفترة لتنظيم رحلات جماعية بأقل التكاليف إلى جبال عجلون، بهدف جمع هذه الاعشاب والتي يستخدم بعضها في الطب البديل، وتجفف لصناعة أنواع مختلفة من التوابل والبهارات، وتعد منها المأكولات الشعبية ومنها الجعاجيل والرشوف.
وأوضحت أن هذه الرحلات التي تنظم مرة أو مرتين في العام الواحد تنتظرها السيدات بفارغ الصبر ويقضين يوما كاملا على سفوح الجبال وجنبات الأودية لغاية جمع هذه الأنواع وبيعها، وتأمين مونة المنزل منها بعد تنظيفها وتجفيفها وتصنيعها، ومن المعروف أنها تنبت في هذه الفترة في جبال محافظة جرش بشكل خاص.
وفي المقابل يستثمر العديد من المتعطلين عن العمل موسم التبقيل "كما يطلق عليه بجمع الحشائش والأعشاب"، والذي بدأ باكرا هذا العام في توفير مصدر رزق مؤقت لأسرهم ليتمكنوا من إيفاء بعض من متطلبات الشهر، خاصة وأن محافظة جرش تعد مصدرا للعديد من الاعشاب الطبية والبرية التي تطلبها آلاف الأسر سنويا بهدف العلاج وعمل التوابل بمختلف أنواعها.
ويلجأ العاملون في التبقيل على بيع منتوجاتهم داخل الأسواق المركزية وسوق مدينة جرش وعلى جنبات الطرق والأرصفة التي تمر فيها الأفواج السياحية والبعض منهم يعمل بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والمطابخ الإنتاجية التي تحتاج هذه المنتوجات، وبالتالي يتم تجهيزها وتسويقها وفق ما يحتاج له المواطنون وبكميات محددة وأسعار مناسبة.
وأكدوا أن تساقط الأمطار في هذا الوقت ينعش نمو الأعشاب والحشائش الطبية التي يختصون بالعمل فيها، لا سيما وأن الكميات المتوفرة جيدة هذا الموسم، ومن المتوقع أن تنمو كميات جديدة وتتكاثر الكميات الموجودة، مما يزيد من كميات الإنتاج وتوفر لهم دخلا مناسبا قبيل حلول شهر رمضان وعدم توفر مصادر دخل ثابتة.
وتعتمد آلاف من الأسر الجرشية من ذوي الدخل المحدود على موسم التبقيل في تغطية جزء من نفقات فصل الشتاء لتأمين وسائل التدفئة وتغطية نفقات ومستلزمات الأسر الأخرى، في الوقت الذي تتراجع فيه فرص العمل وإغلاق نسبة كبيرة من المحال التجارية بسبب تراجع القوى الشرائية.
ويتوجه آلاف من المتعطلين عن العمل يوميا إلى سفوح الجبال وجوانب الأودية في المحافظة، خاصة في هذه الفترة التي نمت فيها عشرات من أنواع الأعشاب الطبية والبرية المطلوبة، والتي يقصدها المواطنون في محافظة جرش لأسباب طبية وصحية وغذائية ويصعب العثور عليها في وقت قصير.
ويمتهن المئات من أبناء مخيمي جرش وسوف العمل بالتبقيل، ويستمر العمل فيها حتى نهاية الشهر المقبل. يتوجهون كل صباح بما يجمعونه إلى البسطات والأسواق المركزية؛ لبيعها بعد الاحتفاظ فيها كل مساء في أجواء رطبة لضمان حفظها طازجة تصل للمستهلكين ومن ثم توزع كل صباح إلى التجار والمستهلكين والبسطات بأسعار مناسبة.
واعتاد أهل القرى والبلدات والأرياف في مثل هذا الوقت من كل عام على التبقيل، مما تنبت به الأرض من حشائش وأعشاب طبية، خاصة بالقرب من عيون وينابيع المياه، التي تسرع في نموها، كما أن العشرات من المتعطلين عن العمل وأرباب الأسر يقومون بجمع هذه الأعشاب وبيعها على الأرصفة وجوانب الطرقات، بحسب المواطن غسان العياصرة.
وبين أن مهنة التبقيل من المهن الموسمية التي توفر مصدر رزق لأرباب الأسر لشراء احتياجاتهم من الوقود وهو أهم متطلب في ظل الظروف الجوية الحالية، فضلا عن ضرورة دفع أقساط الجامعات والجهات الإقراضية المختلفة.
إلى ذلك، قال أكرم بنات من أبناء مخيم جرش :إن الآلاف من أبناء المخيم عاطلون عن العمل ويعتمدون على العمل الموسمي في مختلف المواسم وحاليا الموسم النشط هو موسم التبقيل، حيث يتوجه في كل صباح مئات من الأسر إلى سفوح الجبال وجوانب الأودية وبالقرب من عيون وينابيع المياه للتبقيل وبيع ما يجمعون في الأسواق الشعبية والمركزية، ويقومون بتوزيع جزء كبير من المنتجات على البسطات بجانب الطرقات الرئيسية والفرعية.
ويعتقد بنات، أن هناك العديد من الزوار الذين يرغبون بزيارة عيون وينابيع المياه التي يرتفع منسوبها هذه الفترة وتنمو بجوارها أنواع متعددة من الأعشاب والحشائش، إذ يقتصر وجودها على أسابيع قليلة ومن ثم تجف.
ويستمر موسم التبقيل حتى نهاية الشهر المقبل، حيث تعتاش المئات من الأسر على ما يوفره هذا الموسم من منتجات تباع في الأسواق وعلى جنبات الطرق وينتظرها الزوار سنويا.
وأكد مواطنون أن مئات الزوار يحضرون يوميا للعيون وينابيع المياه لغاية التنزه بجوارها أو شراء ما قام بتبقيله الجرشيون من سفوح الجبال، كونهم يجيدون البحث عن مختلف الأنواع ويحددون مواقعها بسرعة وبشكل أفضل، مثل: الجرجير والكزبرة والرجف واللوف والزعتر البري والفطر البري والخبيزة.
وعادة ما يعمد المزارع موسى الريموني، إلى جمع الأعشاب بمختلف أنواعها في مثل هذا الوقت من كل عام، ليبيعها في أسواق جرش أو على الطرقات التي تشهد حركة سير على مدار الساعة.
ويقول: إن مزرعته تقع بالقرب من عين مياه دائمة في بلدة ريمون، مما يساعده على استثمار قطعة الأرض التي يمتلكها ليوفر دخلا شهريا مناسبا لأسرته التي يبلغ تعدادها 8 أفراد.
وأوضح أن الأنواع التي تنبت في محافظة جرش لا تنبت في محافظات أخرى نظرا لتضاريسها الجبلية والأودية التي تتلاءم درجات الحرارة فيها مع طبيعة نمو هذه الأعشاب، وبعد كل ارتفاع في درجات الحرارة يزور سفوح الجبال والأودية العديد من الزوار من مختلف المحافظات يبحثون عن الأعشاب بشكل خاص.
بدوره قال مدير زراعة جرش الدكتور فايز الخوالدة: إنه من الطبيعي أن يسهم تساقط الأمطار الغزيرة بزيادة منسوب مياه الينابيع والعيون، وزيادة المخزون المائي في السدود، إضافة إلى تفجر عيون مياه جديدة، خاصة في بلدة سوف التي تتميز بكثرة العيون والينابيع فيها، متوقعا أنه في حال استمر تساقط الأمطار الغزيرة ستتفجر عيون مياه جديدة وقديمة في بلدة ساكب وقضاء برما وغيرها من مناطق وقرى محافظة جرش، مما يساعد على نمو أنواع وأشكال مختلفة من الأعشاب البرية والطبية التي يبحث عنها الزوار والمتعطلون عن العمل بعد كل منخفض جوي.
وبين أن الزوار اعتادوا على زيارة محافظة جرش في هذا الوقت من كل عام بحثا عن أنواع معينة من الأعشاب الطبية والبرية التي تتميز بها محافظة جرش واستخدامها إما في العلاج البديل أو صناعة التوابل، وهذه ميزة لسفوح الجبال في محافظة جرش.

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