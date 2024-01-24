خبراء يدعون للقضاء على التمييز وعدم المساواة بحق ذوي الإعاقة

MENAFN - Alghad Newspaper) هديل غبّون

عمّان- دعا خبراء ومختصون محليون ودوليون في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمس الثلاثاء، إلى ضرورة إيجاد تفاهمات على مستوى الأقاليم في منطقة دول البحر الأبيض المتوسط، بالتوازي مع ممارسة مزيد من الضغوطات على الحكومات، لتحقيق استجابة أعلى للقضاء على التمييز وعدم المساواة بحق ذوي الإعاقة، ورفع مستوى الالتزام بالاتفاقية الأممية.



وجاءت هذه الدعوات أثناء أعمال المؤتمر الثاني الأورومتوسطي حول "الدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة" الذي يعقد بنسخته الثانية في عمّان على مدار يومين، بتنظيم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط UFM ومنظمة المجموعة الاجتماعية الواحدة Once social group الإسبانية الإقليمية. ويهدف المؤتمر، لإطلاق أجندة إقليمية أورومتوسطية بحلول نهاية هذا العام، لمواجهة الأسباب الكامنة وراء التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الشروط المسبقة لاستجابات سياسية أكثر شمولا.



وقال نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للشؤون الاجتماعية والمدنية، جون جريش: "من الضروري أن نتخذ إجراءات لضمان عدم ترسيخ المساواة والتمييز في المنطقة الأورومتوسطية، بحيث لا يمكننا المضي قدمًا إلا عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة."



من جهته قال مدير العلاقات الدولية في المجموعة الاجتماعية خافيير جويميس بيدرازا، "أنا مقتنع بأن الأجندة الإقليمية الأورومتوسطية هي مثال ممتاز للتعاون الإقليمي، وسوف تعزز التدابير التشريعية التي ستساعد في تحقيق تطورات ملموسة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة."



في الأثناء، اعتبر أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة د. مهند العزة، إن استضافة هذا المؤتمر المهم في الأردن، تأكيد على الإرادة السياسية القوية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الدور الرئيسي الذي يلعبه الأردن، في تضمين حقوق وقضايا الإعاقة في السياسات الاجتماعية على المستوى الإقليمي، بخاصة في هذا الوقت العصيب الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.



وأظهرت نتائج التقييم الأول لواقع الحال للدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة الأورومتوسطية، الذي أجري في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بأن 50 % إلى 90 % من الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة عاطلون عن العمل، وهي ظاهرة تؤثر بشكل كبير على النساء، اللاتي يواجهن خطر الفقر والاستبعاد الاجتماعي أكثر من الرجال.



وحدد المشاركون الإجراءات المشتركة للعمل من أجل التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث من من المقرر أن يتم تقديم الوثيقة الختامية للمؤتمر التي تحدد المجالات ذات الأولوية أمام الأمم المتحدة في يونيو/حزيران المقبل، في حين سيتم تقديم توصيات سياسية محددة بحلول نهاية العام.

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