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الصفدي: مؤشرات اقتصادنا الوطني قوية إيجابية واستقرارنا المالي والمصرفي صلب

1/24/2024 2:38:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الأردن يمضي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، على طريق مواصلة مسيرة البناء الوطني، بكل عزيمة وأمل وتفاؤل بغدٍ مشرق نحقق فيه لأجيال الحاضر والمستقبل، مكتسبات ومنجزات في شتى المجالات.

واضاف الصفدي في مستهل جلسة مجلس النواب اليوم الاربعاء ان مؤشرات اقتصادنا الوطني قوية وإيجابية، ولدينا استقرار مالي ومصرفي صلب رغم ما يحيط بنا من عواصف وأحداث اقليمية.

وتاليا نص الكلمة :

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين
والسلام على الأردن الذي بقي في خندق الأمة على مدى الأيام
السلام على سيد البلاد، مولاي المفدى، تحفظه عناية الرحمن، ملكاً لا يهاب الصعاب وعلى يمناه سيفُ بني هاشم ولي العهد الأمين.
السلام على الأردنيين الذين برهنوا أنهم الأوفياء لتراب هذا الوطن على الدوام
ومدوا يد العون لكل شقيق نادى واستغاث بهم...فكانوا على العهد.. دليلاً للكرام
السلام على زنود المجد والحق في الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام
وبعد،،
يمضي الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، على طريق مواصلة مسيرة البناء الوطني، بكل عزيمة وأمل وتفاؤل بغدٍ مشرقِ، نحقق فيه لأجيال الحاضر والمستقبل، مكتسبات ومنجزات في شتى المجالات، مستندين على إرث الدولة العظيم، والذي كان المدماك الصلب الذي أسسه الأردنيون مع قيادتهم، بالإخلاص والوفاء، وتقديم التضحيات الجسام عند كل المنعطفات.
إننا وإذ نستمد الهمة والعزم من سيد البلاد، لنقف أمام مسؤولية كبيرة في مواصلة العمل وأداء دورنا الدستوري على أكمل وجه، وعلينا واجب التعاون بين السلطات كافة، من أجل تحقيق أهداف مشروعنا الوطني الكبير في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، وعليه فإن الاختلاف مع الحكومة لا يكون على الوطن بل من أجل الوطن.


وأمام ما نسعى إليه جميعاً من غايات وأهداف وطنية نبيلة، فإن العمل بحالة من التفاؤل هو الطريق نحو الإنجاز، والتشاؤم والأيادي المرتجفة لا تبني الأوطان، فمؤشرات اقتصادنا الوطني قوية وإيجابية، وبحمد الله لدينا استقرار مالي ومصرفي صلب رغم ما يحيط بنا من عواصف وأحداث اقليمية، واليوم علينا جميعاً واجب الامتثال للرؤى الملكية السامية ومواصلة العمل باتخاذ كل الخطوات التي من شأنها تحسين الواقع الاقتصادي، وذلك عبر مضاعفة العمل والإسراع في إنجاز البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز وتحفيز خطوات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما ينعكس إيجاباً على المواطن الأردني، الذي طالما كان جلالة الملك يوجه الجميع في مواقع المسؤولية إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بتحسين مستوى معيشته والخدمات المقدمة له.


الزميلات والزملاء الكرام
لقد برهن الأردن أنه عصي بوجه الطامعين، سداً منيعاً لا تنال منه مخططات الواهمين، قوي الإرادة، مستقل القرار، ثابت المبادئ، عوناً لأشقائه، ما تبدل رغم تعاظم التحديات، فكان وما زال منذ بداياته، يسطر معنى الثبات، متجاوزاً كل المحن، أكثر قوة، وأكثر صلابة، مستقراً آمناً، نزداد فيه فخراً وعزة ومنعة، لا نسمح فيه لمرور أي أجندات تستهدف وحدتنا أو تنال من صلابة موقفنا تجاه قضيتنا الأولى، فلسطين الساكنة في وجدان الأردنيين أجمعين.

واليوم علينا الإيمان بمعادلة واضحة، مفادُها أن استمرار العمل والبناء والإنجاز يعني قوةً لنا، فالأردن القوي، هو العون والسند لفلسطين وشعبها الصامد المرابط، فلنمضِ بكل ثقة نحو مستقبل واعد، نحقق فيه الطموحات، ونعزز فيه منعة وقوة واستقرار وطننا الشامخ على الدوام.

الزميلات والزملاء الكرام
على مشهد المجد من التفاف نشامى قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية حول قائدهم الأعلى جلالة الملك المعظم، فإن الفخر يعلو الجباه، والثقة تسكن القلوب، لا يُضيرنا بهمتهم عدو أو حاقد
أو متربص.
وفي الختام، سيبقى الأردن كبيراً بمواقفه، عظيماً بقيادته، منيعاً بجيشه وأجهزته الأمنية، قوياً بتلاحم شعبه، فلا مكان لليأس بيننا، ولا تعرف المستحيل همم الأردنيين.
وعلى العهد نبقى أصحاب إرادة قوية، نمضي بخطى ثابتة من البناء والتعزيز والتحديث، مواصلين العمل والعطاء من أجل الحفاظ على مسيرة الأردن العظيم.
عاش الملك
عاش الأردن
وليحفظ المولى شعبنا الأردني العظيم
وأسود الحق فرسان المجد في الجيش والمخابرات والأمن العام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

MENAFN24012024000072011014ID1107764270

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