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مسكوكتان تذكاريتان بمناسبة الذكرى 25 للجلوس الملكي

1/24/2024 2:38:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال

عمان- قرر مجلس الوزارء الموافقة على إصدار مسكوكتين تذكاريتين، الاولى فضية مطلية بالذهب والثانية مطلية بالفضة.


واستند مجلس الوزراء في قراره لأحكام الفقرة (ب) من المادة (28) من قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971، وذلك احتفاءً بالذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش (اليوبيل الفضي 2024).


والمسكوكتان دائريتا الشكل وكل منهما مسننة من الحواف، ويحمل وجه كل مسكوكة اسم جلالة الملك الثاني بن الحسين وعبارة " أنا منكم ولكم جميعا محبة وعطاءً دون تمييز ولا استثناء " في حين يحمل ظهر المسكوكة عبارة الذكرى (25) لجلوس الملك عبد الله الثاني على العرش (1999-2024) باللغة الانجليزية.

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