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الأردنية تفتح باب القبول في برنامجي ماجستير صحة المرأة والاقتصاد والسياسات الصحية

1/24/2024 2:38:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الجامعة الأردنية عن فتح باب القبول في برامج الماجستير في معهد الصحة العامة للفصل الثاني من العام 2023/2024: ماجستير الاقتصاد والسياسات الصحية وماجستير صحة المرأة؛ البرامج التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الأردن والمنطقة.

وجاءت تلك البرامج عقب استشعار الجامعة الأردنية إلى الحاجة الماسة لتطوير خدمات الرعاية الصحية؛ إذ تشهد أنظمة الرعاية الصحية في الأردن والشرق الأوسط تصاعدا في الطلب على خدمات الرعاية الصحية في ظل ندرة الموارد المتوفرة، وشيوع الأمراض المعدية، وزيادة نسبة كبار السن، ذلك إلى جانب التحديات الناتجة عن الأزمات والكوارث الطبيعية والسياسية.

ولضمان استمرارية قدرة الأنظمة الصحية على العمل بفاعلية وكفاءة، وحاجة متخصصي الرعاية الصحية لتطوير معارفهم ومهاراتهم فيما يتعلق بتقييم التكنولوجيا الصحية واقتصاديات الصحة وتخطيط سياساتها، أطلقت الجامعة الأردنية هذين البرنامجين.

ويهدف برنامج ماجستير صحة المرأة إلى تخريج ممارسي صحة عامة بمعرفة ووعي متقدمين في عديد من القضايا ذات الصلة بصحة المرأة، كما يسعى إلى تزويد الخريجين بفهم واسع للموضوعات الرئيسة في صحة المرأة، مثل صحة الأم والصحة الإنجابية والعقلية، من خلال مساقات متنوعة تساهم في إحداث فارق في صحة المرأة في الأردن والمنطقة.

أما برنامج الماجستير في الاقتصاد والسياسات الصحية، فأُطلق بغرض رفد المؤسسات المعنية بتقديم الرعاية الصحية ورسم وتخطيط السياسات الصحية، مثل الوكالات الحكومية والخدمات الصحية والجامعات والمنظمات ومراكز البحوث والصناعات الصيدلانية، بكفاءات قادرة على تقييم البرامج والخطط من حيث مدى نجاعتها الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية بأسلوب علمي.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الخريجين من أن يصبحوا متخصصين في الصحة العامة، تحديدا في اقتصاديات الصحة وسياسات الرعاية الصحية، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للعمل بشكل مستقل في مختلف المجالات؛ إذ يغطي البرنامج وحدات مهمة في الصحة العامة والرعاية الصحية واقتصاديات الصحة وتقييم البرامج الصحية وإدارة سياسات الرعاية الصحية، ذلك إلى جانب مكوِّنه النظري والتدريب العملي الذي يقدّمه.

ويسعى معهد الصحة العامة في الجامعة الأردنية إلى دراسة ومعالجة مشاكل الصحة العامة في الأردن والمنطقة وتلبية احتياجات سوق العمل، سيما بعد ما شهده العالم جراء تداعيات أزمة كورونا، وبروز الحاجة الملحة لتدريب وإعداد الخبرات في الاقتصاد الصحي وصحة المرأة خصوصًا، وعلوم تحليل البرامج والأنظمة الصحية والسياسات والعلاجات، والمواءمة بين مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل، كما يهدف المعهد إلى رفع مستوى البرامج والأبحاث الصحية والتنموية.

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