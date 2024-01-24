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نساء النهضة قلقات على التعليم الأردني.. ويطالبن بمكاشفة وصحوة تربوية وطنية

1/24/2024 2:38:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بتراجع الأردن ليصبح من أسوأ 7 دول عالمياً في مستوى التعليم، وفق ما كشفته نتائج اختبار برنامج التقييم الدولي للطلبة "بيزا" العام الماضي 2023، وما أثاره التقرير الاستقصائي الأخير الذي أعدته الصحافية حنان خندقجي، وبثته قناة المملكة بعنوان (قيد التحقيق) حول حصول طلبة (توجيهي) أردنيين على شهادات دراسية على غير استحقاق من تركيا، مما استوجب التساؤلات والاستيضاحات حول مستقبل المنظومة التعليمية في المملكة، وانعكاساتها الخطيرة على المنظومات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وحتى السياسية.

تباعاً لهذه الظواهر والمؤشرات المتعددة التي باتت حقيقة مرئية في مجمل تقارير الأداء التي تمس المنظومة التعليمية في الأردن والمنطقة العربية بشكل عام، طرحت عضوات شبكة نساء النهضة إحدى شبكات منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، نقاشات وآراء متباينة بشأن التعليم الأردني، ومشكلة "التوجيهي"، وما يوجه له من انتقادات مجتمعية واسعة، ومستقبل الأجيال الصاعدة، خاصة في ظل كل هذا التدهور بمؤشرات النمو الأخرى والبطالة ومستويات الفقر ومعدلات الجريمة والأداء المهني للقطاعات الاقتصادية، وما تعانيه من ضعف في الكوادر البشرية والخبرات المؤسسية المفقودة في مجالات متعددة.

بعد التراجع الصادم الذي كشفه تقييم "بيزا" في أداء طلبة الأردن خلال دورة 2022، وترتيب الأردن عالمياً في هذا التقرير، فإنه يعتمد- بحسب خبراء- على هذا التصنيف العالي في الاختبار لقياس فرص النجاح الاقتصادي في الدول الخاضعة له، إذ استنتج الباحثون أن الاختبار هو أحد المؤشرات التي تُظهر مدى استعداد أنظمة التعليم لتأهيل الطلاب للاقتصاد العالمي.

وفي هذا التقرير جاءت الأردن بالترتيب السابع ضمن العشر دول الأدنى درجة في نتائج التقييم لعام 2022، وهذه الدول هي: "كمبوديا، جمهورية الدومينيكان، كوسوفو، أوزبكستان، الفلبين، المغرب ، الأردن، السلفادور، باراغواي، وفلسطين". فيما جاءت كمبوديا بالمركز الأدنى بدرجة تبلغ 337 نقطة، وجمهورية الدومينيكان بالمركز الثاني بدرجة 350، وكوسوفو بدرجة 351، ثم أوزبكستان بدرجة 352، وسجلت الفلبين درجة 353، تليها المغرب بدرجة 356، و الأردن بدرجة 359، بفارق نقطة عن درجات كل من السلفادور وباراغواي، التي حصلت كل منهما على 360 نقطة، وحصلت فلسطين درجة 361.

والمؤسف؛ أن التنافس بين الدول العربية في الدورات السابقة كان بين الأردن ولبنان على المرتبة الأولى بالتناوب! أما الطامة الكبرى فكانت بالدرجات التفصيلية، حيث كان الفارق بين أداء طلاب الأردن وبين المتوسط الدولي في الرياضيات 77 نقطة، وفي العلوم 72 نقطة، أما في المهارات القرائية فكانت النتيجة المحزنة بواقع 94 نقطة .

وبحسب علماء الاقتصاد ودراسات اقتصاديات التعليم، تبلغ تكلفة النقطة الواحدة 13 مليون دولار حتى تتقدم أي دولة نقطة واحدة فقط. وللأسف؛ لازال الأردن يحافظ على المقدمة في الفجوة بين الإناث والذكور لصالح الإناث، حيث كانت الفجوة في العلوم 32 نقطة وفي الرياضيات 15 نقطة، أما في القرائية 47 نقطة. هذه النتائج تصف نفس الواقع بتراجع الأداء في مبحثي الرياضيات والعلوم لعام 2019، وفقاً للتقرير الصادر عن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.

وللمزيد عن هذا التقرير، الذي يجري كل ثلاث سنوات من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ولكن بسبب جائحة كورونا، تم تأجيل اختبار 2021 إلى عام 2022، حيث أنه يهدف إلى تقييم قدرات الطلاب في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم. ويتم إخضاع حوالي 600 ألف طالبة طالب أعمارهم 15 عامًا من مختلف البلدان لاختبار يستمر لمدة ساعتين لتقييم مهاراتهم ومعرفتهم، أساسًا في تلك المجالات، إذ لا تستند أسئلة الاختبار إلى قدرة الحفظ للحقائق، بل تتطلب من الطلاب الاعتماد على مهارات حل المشكلات في الواقع.

وشاركت 81 فيه دولة في اختبار 2022، وجرى في ثلاث مجالات رئيسية للتعلم: مهارات القراءة والرياضيات والعلوم. ورافق ذلك مجال مبتكر يتغير من دورة إلى دورة، حيث يكون التركيز الرئيسي على الرياضيات، بينما يشكل التفكير الإبداعي المجال المبتكر. وشارك حوالي 6,300 طالب يتراوح أعمارهم بين 15 عامًا و 3 أشهر و16 عامًا وشهرين في وقت التقييم في المسح الرئيسي 2022.

وتشير نتائج العام 2022 التي نشرت بداية شهر ديسمبر 2023، إلى تفوق الدول الآسيوية على مستوى نتائج (بيزا) حيث تحتل خمس دول (سنغافورة، ماكاو، تايوان، اليابان، وكوريا الجنوبية) المراكز الخمس الأولى. وتتجاوز الدول ذات الدخل المنخفض مثل فيتنام الدول الأغنى كالولايات المتحدة في هذه المقاييس.

بينما تظهر الدول المشهورة بنماذجها التعليمية، نتائج متنوعة حيث تؤدي إستونيا بشكل استثنائي بينما تتأخر النرويج، التي تُعتبر عادة رائدة في مجال التعليم. وتظهر الولايات المتحدة، على الرغم من عدم وجودها ضمن الأداء الأعلى، بمرتبة متقدمة على العديد من القوى الاقتصادية الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وجاءت نتائج الدول العربية التي شاركت في الاختبار في دورته الأخيرة أقل من المتوسط العالمي للمنظمة. حيث شاركت كل من الأردن وقطر والسعودية والإمارات وفلسطين والمغرب في الاختبار، فأتت الإمارات بالمرتبة 46 على المستوى العالمي والأولى عربياً، أما قطر في المرتبة 48 عالمياً والثانية عربياً، وجاءت السعودية بالمرتبة 64 عالمياً والثالثة عربياً، ثم فلسطين بالمرتبة 72 عالمياً والرابعة عربياً، والأردن بالمرتبة 75 عالمياً والخامسة عربياً، وصولاً للمغرب التي حققت المرتبة 76 عالمياً والسادسة عربياً.

عربياً؛ هناك انحرافاً عن جوهر ما تتطلبه العملية التربوية من ( تحول) ضروري، بعد انهيار بنية التعليم، سواء في وضعيته، أو في البنية التحتية المتلاشية من الأصل؛ بفعل الحروب والاحتلال، والنزاعات، التي أنتجت أكثر من ثمانية ملايين طفل (يمني) بحاجة إلى المساعدات الطارئة في التعليم، وأكثر من 2.3 مليون طفل ( سوري) خارج المدارس، وضعفهم في الصومال وليبيا والعراق، ونصف مليون طفل (فلسطيني) يواجهون صعوبة الحصول على التعليم الجيد في بيئة غير آمنة يشوهها الاحتلال الإسرائيلي، بحسب معلومات صادرة عن منظمة اليونسيف.

* أي مستقبل ينتظرنا؟

"ما الذي أوصلنا إلى هذا الواقع؟!"، كان هذا التساؤل مفتاح النقاش بين العضوات، اللواتي أبدين قلقهن مما يحدث. وحسب الخبيرات في الشبكة يعود هذا الواقع إلى أسباب عدة، منها: تراجع جودة ونوعية التدريس الصفي في المدارس الأردنية، وتبعات جائحة كورونا على التدريس، وضعف الإقبال على التعليم المهني، وغياب تأهيل المعلم، ومعضلة "فقر التعلم"، وهو إخفاق الطالب في سن العاشرة أو الصف الرابع في التعبير عما استوعبه كتابة، وضعف المساءلة المجتمعية وتراجع دور الأهل.

ووفقاً لتقارير سابقة نشرتها النهضة العربية (أرض) والتي أظهرت نتائج محبطة على مؤشرات المسؤولية التي يشترك بها جميع المعنيين بالعملية التعليمية والتربوية في الأردن من أهل ومجتمع وطلاب أنفسهم، وضعف وجود مؤسسات تعليمية أهلية متخصصة وكافية لتعمل على حل هذه المشكلات، وما رافق القطاع من توافد اللاجئين والضغوطات الأخرى التي شكلت عائق لتقديم تعليم جيد وعادل لكافة فئات المجتمع، وصولاً أيضاً للظاهرة المقلقة التي أشار إليها التحقيق الاستقصائي (قيد التحقيق) حول لجوء الطلبة إلى بعض الدول للحصول على شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) على يد سماسرة؛ لأسباب متعددة لكن أساسها الأول "امتحانات التوجيهي".

لكن كيف تشكلت عصابات التوجيهي واستقطابها لآلاف الطلاب للدراسة في تركيا دون التزام حقيقي بالدراسة بل لمجرد الربح المادي والنصب؟

وفي عام 2022 قرر مجلس التربية والتعليم في الأردن وقف الاعتراف بالشهادات الصادرة عن المدارس الدولية والخاصة في تركيا، معللاً القرار بضعف التحصيل العلمي. واستثنى المجلس من القرار، شهادات الثانوية للبرامج الأجنبية المعتمدة شريطة استيفائها متطلبات المعادلة، كما قرّر إخضاع حاملي الشهادات الصادرة عن المدارس الحكومية التركية لامتحانات القدرات المعرفية والتحصيلية.

لكن من الواضح أنه لازال هنالك مكاتب خدمية في الأردن، وفي تركيا أحياناً، تغرر بالتلاميذ وتعدهم بشهادات معدلاتها وفق المبالغ التي يدفعونها. فمثلاً معدّل 80% لقاء ألفَي دينار أردني، ومعدّل 85% لقاء 2500 دينار، بحسب تصريح سابق لمدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة.

فيما أشارت عضوة أخرى إلى مشكلة تتداخل مع هذه القضية، وهو ما أسمته سوق "I B "، أو التعليم الدولي داخل الأردن، وتقول "الأهل يدفعون مبالغ ضخمة للمدرسة أصلاً؛ ومن ثم يستعين بعض الأهالي بمساعدين ليكتبوا عن أولادهم المشاريع والمتطلبات الدراسية". وتوضح أن "نظام الـIB ليس فقط امتحانات بل أيضاً أوراق بحثية لكل مادة من المواد اللي يتقدم لها الطلبة بامتحانات.. ثمة ورقة بحثية تسمى external essay يتقاضى المساعدون لكتابتها للطالب من ٣٠٠-٧٠٠ دينار!. للأسف التعليم صار تجارة، وبالنهاية الضحية هو الجيل الجديد".

وأوضحت أنها عندما أعادت أحد أسباب انتشار ظاهرة تجارة الشهادات وهو صعوبة التوجيهي الأردني، فإنها لم تكن تدافع عن الظاهرة وخطورتها، وتقول "أنا حزينة.. وصعوبة التوجيهي ليس مبرراً أبداً، كلنا قدمناه وتعبنا في الدراسة، وهذا المطلوب. لكن الآن الكل يريد أن يصل إلى النجاح بدون تعب". واستدركت أنه وبغض النظر عن التفاصيل المؤلمة "مشكلة ويجب أن تتضافر الجهود الصادقة، وخاصة من خبراء التربية ومسؤوليها لإيجاد حلول منطقية للمشكلة الانحدار الأخلاقي والتربوي، لأن الانحدار عندما يصل إلى نقطة معينة فإنه يصبح مثل السرطان الخبيث ينتشر لكل النقاط والمفاصل بالمجتمع".

وتلفت إحدى عضوات "نساء النهضة"، إلى أن ظاهرة شراء الشهادات ومن مختلف الدرجات العلمية هي "قديمة ومستشرية وللأسف" وتعود لعشرات السنوات، لكنها ازدادت في السنوات الأخيرة، وطالت شهادات والقاباً مزورة من أعتى الجامعات الأجنبية.. "نعم هي ظاهرة قديمة وخاصة للجيل الأكبر لكن المؤسف الشباب الصغار باتوا يتورطون بصورة أوسع. إضافة إلى تحويل التعليم كوسيلة للربح وتجارة، وهذا هو المؤسف حقاً.

"الأمر يغضب كل من يراه.... أي مستقبل ينتظرنا؟.. ثم أين مستقبل الأجيال؟

* مشكلة مستعصية.. ومسؤولية مجتمعية

برؤيتهن؛ فإن "الارتقاء بمستوى تعلم الطلبة وأدائهم يتطلب مقاربات سريعة وأخرى متوسطة او طويلة المدى، وعلى المستوى القصير والعاجل، فلا بد من تشكيل فريق وطني من متخصصين يجرون دراسة متعمقة للكشف عن محددات أداء الطلبة الأردنيين، وبناء نموذج يوجه سياسات النظام التربوي للارتقاء بنوعية التعليم، كذلك تشكيل فريق دائم في الوزارة وشركائها للتخطيط للدراسات الدولية، وإعداد الأدوات والأدلة وتنظيم الحملات الوطنية ومتابعتها، ومتابعة برامج تدريب المعلمين".

ولأن "مسؤولية التعليم مجتمعية، من الضرورة أن يكون هناك دور متكامل بين كافة القطاعات الرسمية وغير الرسمية من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأهالي والمدارس والحكومات، للنهوض بالعملية التعليمية ومحاربة مشكلاتها"، وكذلك "مطلوب التركيز على دراسة الطالب، والاشتباك المجتمعي لتغيير الأوضاع التربوية وتقديم حلول تربوية وتعليمية لهذه المعضلات"، وفقاً للعضوات.

وذلك يتطلب، إيجاد قوانين تمنع من استغلال (الطالب)، وتحد من جشع التاجر، والحفاظ على نوعية التعليم وجودته، وتطوير امتحان التوجيهي لضمان استقرار العملية التعليمية. وطالبن باستمرار التنسيق بين الشركاء، وتطوير سياسة خاصة تهدف لتطوير التعليم العام والعالي تكون منبثقة أو مبنية على الأهداف الوطنية المرتبطة بعملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي المنشود، مما يستدعي معالجة كل العناصر التي تدخل في العملية التعليمية من حيث المناهج والقوى البشرية العاملة والبنى التحتية الضرورية.

وشددن على دور الأهل في التعامل مع أطفالهم، من خلال التركيز جيداً على مرحلة التأسيس وتدريسهم ومتابعتهم لترسيخ المعلومات في أذهانهم، مشيرات إلى أن رعاية الأطفال هو أقوى دعائم المجتمعِ تأثيراً في تكوينِ شخصياتهم، وتوجيه سلوكياتهم، وإعدادهم للمستقبل بأن يكونوا شخصيات قادرة وفاعلة.

بالنتيجة؛ لا يختلف إثنان أن التعليم هو سبيل التنمية الذاتية باعتباره مرتكز أساسي لبناء المستقبل لأنه يدخل في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إذ من المهم تطوير أنظمتنا التعليمية ومواكبة التغيرات وامتلاك الأدوات الحديثة للتعامل معها والانفتاح على التعاليم الجديدة، وصولاً إلى تعليم مبني على الفهم وحل المشكلات، والتفكير الناقد، والتحليلي، والابتكاري، ويدمج المرأة في الحل كونها الأعلى تحصيلاً علمياًـ وتمتلك العديد من المهارات، لكن لا نجد أنها تأخذ الفرصة الكافية في كل المجالات.

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