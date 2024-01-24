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العيسوي: الأردن يواصل جهوده لنصرة الأشقاء الفلسطينيين

1/24/2024 2:38:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن، بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، مستمر في بذل جهوده السياسية والإنسانية، وعلى كل الصعد، لنصرة الأشقاء في قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.

جاء ذلك، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع رؤساء وممثلين عن جمعيات خيرية من محافظة مأدبا، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وووفدا شبابيا من محافظتي الزرقاء والعاصمة، في لقاءين منفصلين.

وقال العيسوي إن جلالة الملك يبذل جهودا مكثفة إقليميا ودوليا لوقف العدوان الإسرائيلي السافرعلى قطاع غزة وحماية المدنيين، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل عن مواصلة إرتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وأضاف خلال اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، أن الجهود السياسية والحراك الدبلوماسي لجلالة الملك، يوازيه جهودا إنسانية لإغاثة الأهل في قطاع غزة، إذ يقوم الأردن، وبأوامر ملكية مباشرة، بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، ومواصلة استقبال المرضى والمصابين وعلاجهم في المستشفيات الأردنية الميدانية.

ولفت إلى تحذيرات جلالة الملك المستمرة، أمام المحافل الدولية والإقليمية، وخلال مباحثاته واتصالاته مع قادة المجتمع الدولي، بأن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وانتهاكاتها السافرة وإجراءاتها التعسفية في الضفة الغربية، سيجر المنطقة برمتها لكارثة سيدفع ثمنها الجميع، كونها ستؤدي لمزيد من العنف وغياب الأمن وعدم الاستقرار.

وأشار إلى موقف الأردن الثابت والرافض لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وكذلك أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.

وتطرق العيسوي، في حديثه، إلى حجم تأثير الجهد الملكي في مواقف كثير من الدول، التي باتت تتبنى الدعوة والتأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية الكافية لقطاع غزة بشكل مستدام.

كما تناول أهمية مضامين مقابلات جلالة الملكة رانيا العبدالله مع محطة (سي أن أن) الأميركية ومقالها في في صحيفة الواشنطن بوست، في وضع الرأي العام العالمي بواقع معاناة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة وما يتعرضون له من قتل ودمار.

وأشار إلى مواقف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرصه على متابعة تجهيز وإرسال مستشفى ميداني جديد لقطاع غزة، ومرافقة بعثة المستشفى إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية، المستمرة منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

ولفت إلى مشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، في إحدى عمليات الإنزال الجوي لمساعدات طبية للمستشفيات الأردنية الميدانية، رغم خطورة تنفيذ هذه العمليات في مثل هذه الظروف الصعبة.

وأوضح أن الأردن سيبقى في طليعة المدافعين عن فلسطين وأهلها وقضيتهم العادلة، وإنصافهم وضمان حقوقهم في الحرية والكرامة وتقرير المصير، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبين أن الأردن لن يقبل تحت أي ظرف بأي تسويه للقضية الفلسطينية على حسابه أو على حساب مصالحه الوطنية، ولن يقبل كذلك بأي يحل لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الأردن سيبقى قويا وثابتا على مواقفه العروبية والقومية، ويبذل كل ما بوسعه لنصرة الأشقاء ودعمهم ومساندتهم.

وقال العيسوي أن الأردن، بقيادته الحكيمة وبوعي الأردنيين، استطاع ان يحافظ على أمنه واستقراره، وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات والأخطار، التي تمر بها المنطقة، وسيبقى دوما المساند لقضايا أمته العربية والإسلامية.

بدورهم، عبر الحضور، خلال اللقاءين، عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك لمساندة ودعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرين إلى أن طائرات القوات المسلحة الأردنية، هي الوحيدة التي كسرت الحصار على غزة وحلقت في سمائها، لإمداد المستشفيات الميدانية بالمسلتزمات الطبية والعلاجية لإدامة تقديم خدماتها للأخوة في فلسطين.

وأكدوا وقوفهم صفا واحد، خلف جلالة الملك، في جميع مواقفه، ودعم جهوده الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي، الذي يتعرض له الأهل في غزة.

ولفتوا إلى أن الفزعة الأردنية الهاشمية المشرفة لمساندة ودعم الأشقاء الفلسطينيين، وإمدادهم بالمساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية جوا وبرا، بالإضافة إلى الجهد السياسي والدبلوماسي، تعبر عن ضمير كل أردني وكل العرب الأحرار، وأن القضية الفلسطينية، هي قضية الشعب الأردني.

وثمنوا مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله في إيضاح الصورة الحقيقية، أمام الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي، لما يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيين من جرائم وانتهاكات إسرائيلية.

كما أشادوا بجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرصه على متابعة تجهيز وإرسال مستشفى ميداني ثاني إلى غزة ومرافقة كوادره إلى مدينة العريش المصرية.

وحيّوا شجاعة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، على شجاعتها ومشاركتها في إحدى عمليات الإنزال الجوي لمستلزمات طبية للمستشفيات الاردنية الميدانية ومساعدات إغاثية وإنسانية للأهل في غزة.

ولفتوا إلى دور الدبلوماسية الأردنية، بتوجيهات ملكية، بنقل حقيقة ما ترتكبه إسرائيل من مجازر وجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومحاولاتها لتهجيرهم عن وطنهم، وكذلك إلى دورها الفاعل في إبراز رسالة المملكة ومواقفها التاريخية الراسخة تجاه قضايا الأمة، وذلك في جميع المحافل الإقليمية والدولية..

وأشاروا إلى أن مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ثابتة وراسخة وجهوده مستمرة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني العادلة ومساندة مساعيه، في جميع المحافل الدولية، لإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

ولفتوا إلى أن القضية الفلسطينية، هي قضية الأردن المركزية، وحاضرة على أجندته السياسية، وحريص بأن تكون على سلم الأولويات والاهتمام الدولي.

وقالوا إن جلالة الملك، دائما في طليعة الأمة دفاعا عن فلسطين والقدس ومقدساتها، وصوت جلالته هو الأقوى على كل المنابر الدولية، لإنصاف الشعب الفلسطيني، وفي حشد التأييد لصالح حل الدولتين.

وأكدوا أهمية دور الشباب الأردني في إبراز مواقف الأردن الثابتة والشجاعة، والدفاع عنها، ومواجهة مختلف التحديات، وأن الأردن القوي، هو الأقدر على الدفاع عن قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما أكدوا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مستذكرين التضحيات التي قدمها الهاشميون على مر التاريخ في الدفاع عن فلسطين وقضيتها العادلة.

وأكدوا ضرورة تمتين وتماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على اللحمة الوطنية لمواجهة مختلف التحديات، مثمنين جهود نشامى القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية، التي تذود عن حمى الوطن وتدافع عن أمنه واستقراره وتصون مقدراته.

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