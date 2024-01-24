Wednesday, 24 January 2024 11:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تبرعات الإخوان لغزة.. الحقيقة الضائعة في ذيول التاريخ

1/24/2024 2:38:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان – الغد - لم تكن المرة الأولى التي يثار فيها سؤال: هل خالف حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين "المنحلة"، القانون؟ بعد كشف الهيئة الخيرية الهاشمية عدم توريده للتبرعات الخيرية التي جمعها لقطاع غزة إلى الهيئة .
وتذكر حالة الجدل التي تعصف بما يسمى "تبرعات الإخوان لغزة" وما صاحبها من تساؤلات حول مصير التبرعات التي جمعها الحزب لإغاثة الأهل في غزة، بملف المخالفات التي لاحقت الاخوان المسلمين بموجب القانون منذ العام 2005 والتي ادت بالتالي الى صدور قرار محكمة التمييز 2020، بحلّ جماعة "الإخوان المسلمون" وذلك "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية"، فاعتبرت المحكمة أن الجماعة فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية.
ورغم قرار القضاء بحل الجماعة، إلا أن حزب "جبهة العمل الإسلامي"، و"جمعية الإخوان"، وجمعيات أخرى تحمل يافطة التنظيم، ظلت تحاول ممارسة أنشطتها ومنها السياسية. ونتيجة لذلك جرى تشكيل لجان حكومية لتتبع الاثر المالي لاملاك جماعة الاخوان واعضاء في الحزب.
اذ تبين، حينها، أن أموالا وأراض ومحالا كانت مملوكة للجماعة والحزب، جرى نقلها إلى اسماء شخصيات اخوانية "ثقة" تعمل الجهات الرسمية على تتبع انتقالها من وريث لاخر للتأكد من عودتها الى الجمعية (جمعية الاخوان المسلمين الجديدة التي أسست في العام 2016) في سياقات قانونية.
وقالت مصادر لـ"الغد" إن "اللجنة الرسمية والتي شكلت في احدى الوزارات الخدمية قبل نحو عامين والمكلفة بتتبع الاموال والاراضي والمحال التجارية تم استغلالها ونقلها الى شخصيات إخوانية حيث تعمل جهات قانونية على اعادتها الى اوضاعها القانونية".
استعراض السياقات التاريخية والقانونية السابقة، يساعد –بحسب مراقبين- في فهم ما يثار من جدل حول "تبرعات الإخوان لغزة"، وما نسب إلى مصدر رسمي مصرح له في الهيئة الخيرية الهاشمية والتي كشفها مدير عام الهيئة الاسبوع الماضي الذي أكد ان الحزب لم يورد اية مبالغ او شحنات الى الهيئة رغم فتحه جميع مراكز الحزب بالمحافظات وجمعيات يتعامل معها لجمع التبرعات لاهالي غزة .
لتطفو إلى السطح مجددا تساؤلات حول مصير أموال الاخوان؟ ومن يملكها؟ ومن يمثلها قانونيا في المشاريع التي ينفذها الحزب ومنها عملية التبرعات؟ لتبقى بلا أجوبة وتترنح بين اتهام ونفي للاتهام.
وفي هذ السياق، لا بد من التأكيد على جملة من المفارقات اولها هل حصل الحزب على موافقات رسمية من وزارة التنمية الاجتماعية لجمع التبرعات وفقا لنظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية لسنة 1957؛ فالمادة 5 من النظام تشترط لمنح للترخيص بجمع التبرعات التي تنفق في الوجوه الخيرية خارج المملكة ان "تقوم بجمع التبرعات هيئة مسجلة بالوزارة او لجنة مؤقتة تعتمد الوزارة لائحة نظامها الاساسي وان تقدم ما يثبت أن التبرعات التي تجمعها ستنفق في وجوه خيرية بالخارج وان تحصل على ترخيص من وزارة المالية باخراج التبرعات التي تجمع نقدية كانت او عينية الى الخارج".
فيما تؤكد المادة 6 من النظام على أن "القواعد المشار اليها في المادة 5 تسري ولو كانت الهيئة التي تقوم بجمع التبرعات لإنفاقها في الوجوه الخيرية ذات صبغة سياسية على أن يؤخذ رأي الوزارات ذات الشان في هذه الحالة ."
وفي هذا الصدد، تؤكد المعلومات الرسمية ان الحزب أو أي من الجهات ذات العلاقة به لم تتقدم بأية طلبات رسمية لوزارتي التنمية الاجتماعية اوالمالية للبدء بجمع التبرعات او الحصول عليها ابتداءا .
كما كشفت المعلومات على ان الحزب الذي يجوز له جمع التبرعات وفق شروط قانون الاحزاب قد نفذ عمليات جمع تبرعات نقدية وعينية دون الرجوع الى تلك المؤسسات (الوزارات لاخذ الموافقات، او ان يجري ضبط الحصيلة وفقا لنظام جمع التبرعات او حتى ايداعها للهيئة الخيرية الهاشمية، حتى لو كانت جمعيات قريبة منه او اشخاص هم من قدموها للهيئة ما يؤكد صوابية ما أعلنت عنه الهيئة.
واستنادا لقانون الأحزاب وفق المادة 25 منه الفقرة (و) والتي تنص (على الحزب الامتناع عن تقديم الهبات او التبرعات النقدية أو العينية من أمواله إلى أي جهة بمن في ذلك أعضاؤه).
كما نص قانون الاحزاب على ان "للحزب قبول الهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الاشخاص الاردنيين الطبيعيين والمعنويين على ان تكون معروفة ومعلنة، ويحظر على الحزب تلقي اي تمويل او هبات او تبرعات نقدية او عينية من أي دولة او جهة خارجية و أي مصدر مجهول ."
وبالتالي، سيظل السؤال منطقيا، وهو اين ذهبت أموال التبرعات الى اهلنا في غزة التي جمعها حزب جبهة العمل الاسلامي؟!.
وبالعودة إلى نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية، فإنه ينص على أنه "لا يجوز استغلال الاموال التي تجمع الا في الغرض الذي جمعت من أجله على ان توافق الوزارة على أي تغيير في هذه الاغراض، وكل تعديل في الترخيص من حيث الموعد او المكان او سبل الجمع يجب ان يعتمد اولا من مجلس ادارة الهيئة ثم تؤخذ موافقة الوزارة عليه".
بالمحصلة فان الاموال التي يجمعها الحزب لم يعد مسكوتا عنها كما في السابق، اذ لا بد من معرفة ماذا جمع الحزب، وعن طريق من، ولماذا لم يقدم كشوفاته التي تم الجمع وفقها واين تم التصرف بهذا الاموال للمتبرعين الاردنيين الذين وجهوها للاهل في غزة.
كل ما سبق يثير الشك في أن الحزب ومن قبله جماعة الاخوان المنحلة لم يعبأوا بالقانون او الحصول على تراخيص او موافقات سواء لتقديم الاعمال الخيرية او لتنفيذ اية مشاريع في حدود القانون.

MENAFN24012024000072011014ID1107764263

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث