الأمن ينشر أسماء وصور المطلوبين الأكثر خطورة بقضايا المخدرات

MENAFN - Alghad Newspaper)أصدرت مديرية الأمن العام وبالتنسيق مع نيابة محكمة أمن الدولة بيانا نشرت خلاله صور وتفاصيل أخطر المطلوبين بقضايا المخدرات ممن يرتبطون بعصابات دولية وإقليمية لتهريب المخدرات.وقال البيان الذي صدر مساء اليوم: إن جميع هؤلاء المطلوبين مسلحون ومصنفون بالخطرين جداً، وهم فارون من وجه العدالة وبحقهم أحكام غيابية صادرة عن محكمة أمن الدولة.وأكّدت مديرية الأمن العام أن المطلوبين كافة ممن نشرت صورهم وتفاصيلهم ونشاطاتهم الجرمية يتوارون عن الأنظار في مناطق حدودية صحراوية، ويشكلون تهديداً للأمن الوطني والإقليمي ولسلامة المجتمع وأمنه.هذا وحذرت مديرية الأمن العام من التعامل مع أولئك المطلوبين الخطرين أو التستر عليهم وإيوائهم، داعية الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنيّة والإبلاغ عن أية معلومات عنهم وعن نشاطاتهم الجرمية، انطلاقا من الحس الوطني بالمسؤولية والمساهمة في حماية المجتمع من شرورهم لإلقاء القبض عليهم لما يشكلونه من تهديد على الأمن الوطني وخطر كبير على المجتمع وسلامة أفراده.

ونشرت المديرية أسماء وصور وتفاصيل ثمانية مطلوبين ممن يُعدون الأشد خطراً والأكثر نشاطاً جرمياً وتهديداً للأمن الوطني.



1. نحري خلف علي الهزاع / مواليد 1996/ مصنف بالخطر جدا والمسلح .

- نشاطه الجرمي:

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية) .

- طلبات بحقه:

بحقه (17) طلباً:

(9) طلبات لإدارة مكافحة المخدرات

(6) لمحكمة أمن الدولة

(2) لشرطة البادية الشمالية .

- قيوده الجرمية :

مسجل بحقه ( 11) قيداً امنياً في قضايا ، استيراد المواد المخدرة والاتجار بها، الاشتراك مع عصابات دولية لتهريب المخدرات ، مخالفة قانون الأسلحة النارية ، مقاومة الشرطة ، تأليف جمعيات الأشرار ، جرائم الإرهاب .



- الأحكام:

- يوجد بحقه (4) أحكام غيابية بالحبس لمدة (15) سنة لكل حكم

و (2) حكم غيابي بالحبس لمدة (20) سنة لكل حكم













2. علي نواف علي / مواليد 1982م / مصنف بالخطر جدا والمسلح

- نشاطه الجرمي:

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).

- طلبات بحقه:

بحقه (28) طلباً:

(13) لإدارة مكافحة المخدرات

(13) لمحكمة أمن الدولة

(1) لشرطة البادية الشمالية

(1) لمديرية الأمن العسكري

- قيوده الجرمية:

مسجل بحقه (15) قيدا أمنيا في قضايا :

استيراد المواد المخدرة والاتجار بها ، الاشتراك مع عصابات دولية لتهريب المخدرات ، حمل السلاح ، مقاومة المعنيين بتنفيذ قانون المخدرات



- الأحكام :

- يوجد بحقه (9) أحكام غيابية بالحبس لمدة (15) سنة لكل حكم

و (4) أحكام غيابية بالحبس لمدة (20) سنة لكل حكم.











3. مثقال معاند فهد الغياث /مواليد 1981/ مصنف بالخطر جدا والمسلح

- نشاطه الجرمي:

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).

- طلبات بحقه:

بحقه (11) طلباً:

(4) لإدارة مكافحة المخدرات

(3) لمحكمة أمن الدولة

(2) لشرطة البادية الشمالية

(1) لشرطة المفرق

(1) لمديرية الأمن العسكري

- قيوده الجرمية :

مسجل بحقه (19) قيدا أمنيا في قضايا :

استيراد المواد المخدرة والاتجار بها ، الاشتراك مع عصابات دولية لتهريب المخدرات ، القتل العمد ، مقاومة الشرطة، حمل السلاح .

- الاحكام :

- يوجد بحقه (2) أحكام غيابية بالحبس لمدة (15) سنة لكل حكم.











4. سعود عبيد مخلف الغياث / مواليد 1988م / مصنف بالخطر جدا والمسلح

- نشاطه الجرمي:

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).

- طلبات بحقه:

(8) طلبات:

(2) لإدارة مكافحة المخدرات

(2) لمحكمة أمن الدولة

(2) لشرطة البادية الشمالية

(2) للتنفيذ القضائي

- قيوده الجرمية:

مسجل بحقه (6) قيود أمنية في قضايا :

الاتجار بالمواد المخدرة ، الاشتراك مع عصابات دولية لتهريب المخدرات، مقاومة الموظفين ، مخالفة قانون الأسلحة النارية وإطلاق العيارات النارية

- الأحكام:

بحقه (2) أحكام غيابية بالحبس لمدة (15) سنة لكل حكم صادرة عن محكمة أمن الدولة.











5. ملحم خلف علي الهزاع / مواليد 1998م / مصنف بالخطر جدا والمسلح



- نشاطه الجرمي:

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).



- طلبات بحقه:

(7) طلبات

(3) لإدارة مكافحة المخدرات

(1) لمحكمة أمن الدولة

(3) لشرطة البادية الشمالية



- قيوده الجرمية :

مسجل بحقه (5) قيود أمنية في قضايا :

استيراد المواد المخدرة والاتجار بها ، الاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية لتهريب المخدرات، تأليف جمعيات الأشرار ، جرائم الإرهاب ، مخالفة قانون الأسلحة النارية



- الأحكام:

يوجد بحقه (1) حكم غيابي بالحبس لمدة (15) سنة.











6. عبدالكريم سليمان صغير الغياث / مواليد 1986م / مصنف بالخطر جداً والمسلح.



- نشاطه الجرمي :

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).



- طلبات بحقه:

بحقه (9) طلبات أمنيّة:

(2) لإدارة مكافحة المخدرات

(1) لمحكمة أمن الدولة

(2) لشرطة البادية الشمالية

(2) لمديرية الأمن العسكري

2) للتنفيذ القضائي

- قيوده الجرمية :

مسجل بحقه (4) قيود أمنيّة في قضايا :

استيراد المواد المخدرة والاتجار بها ، الاشتراك مع عصابات دولية وإقليمية لتهريب المخدرات، تأليف جمعيات الأشرار ، إطلاق عيارات نارية .

- الأحكام:

يوجد بحقه (1) حكم غيابي بالحبس لمدة (15) سنة .











7. عايد حسين عايد الغياث / مواليد 1981م /مصنف بالخطر جدا والمسلح



- نشاطه الجرمي:

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).



- طلبات بحقه:

بحقه (14) طلبا أمنيًا:

(8) لإدارة مكافحة المخدرات

(2) لمحكمة أنت الدولة

(2) لشرطة البادية الشمالية

(2) لمديرية الأمن العسكري

- قيوده الجرمية :

(29) قيداً أمنيا في قضايا مسجلة بحقه:

استيراد المواد المخدرة والاتجار بها، الاشتراك مع عصابات دولية وإقليمية لتهريب المخدرات، تأليف جمعيات الأشرار ، صنع أو حيازة أو استيراد مدفع أو سلاح اوتوماتيكي ، التسلل من وإلى أراضي المملكة ، إطلاق عيارات نارية .

- الأحكام:

يوجد بحقه (2) حكم غيابي بالحبس لمدة (15) سنة لكل حكم.











8. طراد نايف علي / مواليد 1983م /مصنف بالخطر جدا والمسلح



- نشاطه الجرمي:

(استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).



- طلبات بحقه:

بحقه (15) طلبا أمنيا:

(7) إدارة مكافحة المخدرات

(7) محكمة أمن الدولة

(1) شرطة البادية الشمالية



- قيوده الجرمية :

مسجل بحقه (8) قيود امنية في قضايا: استيراد المواد المخدرة والاتجار بها ، مخالفة قانون الأسلحة النارية.

- الأحكام :

- يوجد بحقه (4) أحكام غيابية بالحبس لمدة (15) سنة لكل حكم.

و(2) أحكام غيابية بالحبس لمدة (20) سنة لكل حكم.







