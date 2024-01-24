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مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي الشمايلة وآل الترك وآل صلاح

1/24/2024 2:38:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الشمايلة بوفاة العميد الركن المتقاعد خالد محمد لافي الشمايلة، وإلى آل الترك وآل صلاح بوفاة زهية عبدالرحيم صلاح، أرملة المرحوم سالم الترك، رئيس الديوان الملكي الأسبق.

ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيتي عزاء المرحومين ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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