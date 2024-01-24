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الميثاق الوطني يشكل لجنة خاصة لذوي الإعاقات

1/24/2024 2:38:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شكل حزب الميثاق الوطني اليوم في فرع عجلون لجنة خاصة بذوي الاعاقة ضمن مهام لجنةالشؤون الاجتماعية ، تحقيقاً للتوجيهات الملكية للاهتمام بهذه الفئة من ابناء مجتمعنا الاردني الواحد.

وجاء ذلك بعد زيارة مساعد الأمين العام للشؤون الاجتماعية خالد جعارة ومساعد الأمين العام لشؤون المرأة والأسرة المهندسة سناء مهيار و مساعد الأمين العام للاقتصاد والاستثمار الدكتور محمود فريحات ورئيس الهيئة الإدارية في فرع عجلون بسام فريحات للجمعية في وادي كفرنجة والتي تعنى بفئة ذوي الإعاقة .

هذا وقدم رئيس الجمعية شرحاً مفصلاً عن عمل الجمعية والتحديات التي تواجه الجمعية وذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع ونيل حقوقهم ليكونوا فاعلين اكثر من ذلك في عملية التنمية المستدامة.

وجرى بعد ذلك اجتماع موسع مع رئيسات لجان تمكين المرأة والأسرة لحزب الميثاق الوطني في المحافظة كل من ميساء المومني ونسيبة الصمادي السيدة مكرم فريحات والانسة ساجدة الصمادي، بحضور رئيس الهيئة الإدارية السيد بسام فريحات لعمل خطة عمل واضحة للمرحلة المقبلة تنسجم تماما بتوجيهات سيد البلاد لدعم هذه الفئة الهامة من ابناء مجتمعنا الاردني الواحد.

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