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الوطني لحقوق الانسان: ضرورة تفعيل شعار التعلم من اجل السلام

1/24/2024 2:38:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحتفل العالم في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني من كل عام باليوم العالمي للتعليم وذلك تكريسا للحق في التعليم الذي يشكل المحرك الاساسي لتقدم الشعوب وازدهارها، ويؤدي اعماله الى محاربة الجهل والفقر ويؤدي في الوقت ذاته دورا محوريا في عملية التنمية المستدامة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي على حد سواء.
ويؤكد المركز بهذه المناسبة على أن الحق في التعليم حظي بحماية دستورية في المملكة، حيث كفل الدستور الأردني هذا الحق ، كما صادق الأردن على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي الزم الدول الأعضاء بإعمال هذا الحق وحمايته. ويثمن المركز التطورات التي شهدها قطاع التعليم في الاردن والسعي الدؤوب نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة الخاصة بهذا الحق، مؤكدا في الوقت ذاته على توصياته الواردة في تقاريره السنوية خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية للمدارس والاستمرار في تطويرها وتحسينها وصولا إلى طموح الاردن المنشود في هذا السياق.
وفي سياق متصل يؤكد المركز أيضا على انه بالرغم من ان التعليم حق اساسي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمتها الاعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي الوقت الذي يأتي الاحتفال بهذا اليوم لهذا العام تحت شعار "التعلم من اجل السلام"، الذي اكدت خلاله منظمة الامم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية(اليونسكو) على الدور الذي يضطلع به هذا الحق في مكافحة خطاب الكراهية الذي تزايد في السنوات الاخيرة ليلحق الضرر بالمجتمعات وفق وصف اليونسكو، إلا أن واقع الحال يشير الى انتهاكات ممنهجة ومتعاقبة لهذا الحق من قبل الكيان المحتل في الاراضي الفلسطينية وبصورة خاصة في قطاع غزة الذي شهد وما يزال جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة جماعية استهدفت الاطفال والشباب والنساء والفئات كافة، بالإضافة الى تدمير المدارس والجامعات بصورة متعمدة ادت الى انهاء وجود أية مرافق عامة تقدم الخدمات التعليمية.
وبهذا الصدد يعيد المركز تأكيده على ان الاعمال العدائية الاسرائيلية بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال تعد تجاوزات على القيم الإنسانية والاخلاقية منقطعة النظير ، ومخالفات جسيمة للقانون الدولي الانساني وبشكل خاص اتفاقية جنيف بشان حماية السكان المدنيين التي حظرت بصورة مطلقة الاعتداء على المرافق التعليمية بأي صورة كانت وكذلك يعد مخالفة لنظام روما الاساسي واتفاقية منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها وكذلك تعد مخالفة للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. مؤكدا مجددا على وجوب وقف الاعمال الاسرائيلية العدائية كافة والعمل على تفعيل شعار الاحتفال بهذا اليوم وهو التعلم من اجل السلام ووضع حد لهذه الانتهاكات.

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