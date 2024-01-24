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رويترز: مساع للتوصل لاتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

1/24/2024 2:37:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن هناك جهود وساطة مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق على مراحل، يفضي إلى تبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وحسب ما ورد في تقرير للوكالة، فإن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وافقتا بنسبة كبيرة من حيث المبدأ على إمكانية إجراء تبادل للأسرى خلال هدنة تستمر شهرا، ويعقبها وقف دائم لإطلاق النار.


وقالت المصادر إن حركة حماس تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق من أجل الموافقة على الهدنة الأولية.

وكانت الحركة أكدت سابقا أنها لن تقبل بغير وقف العدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال منها قبل الحديث عن أي صفقة لتبادل الأسرى.

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