المقاومة الإسلامية في العراق تقصف قاعدة بسورية تضم قوات أميركية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأربعاء أنها
استهدفت برشقة صاروخية قاعدة "كونيكو" -التي تضم قوات أميركية- في دير
الزور شرقي سورية.
ويأتي القصف بعد ساعات من ضربات
أميركية استهدفت الحشد الشعبي في
العراق.
وكان هذا الفصيل العراقي تبنى
عشرات الهجمات على قواعد تضم قوات أميركية في العراق وسوريا تضامنا مع غزة.
وقالت واشنطن إن قواتها في
البلدين تعرضت لأكثر من 170 هجوما منذ 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.-(الجزيرة)
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