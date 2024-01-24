المقاومة الإسلامية في العراق تقصف قاعدة بسورية تضم قوات أميركية

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأربعاء أنها استهدفت برشقة صاروخية قاعدة "كونيكو" -التي تضم قوات أميركية- في دير الزور شرقي سورية.



ويأتي القصف بعد ساعات من ضربات أميركية استهدفت الحشد الشعبي في العراق.



وكان هذا الفصيل العراقي تبنى عشرات الهجمات على قواعد تضم قوات أميركية في العراق وسوريا تضامنا مع غزة.



وقالت واشنطن إن قواتها في البلدين تعرضت لأكثر من 170 هجوما منذ 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.-(الجزيرة)