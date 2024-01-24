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الصدمة الإسرائيلية تُشعل معركة خان يونس

1/24/2024 2:37:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أشعل الاحتلال الإسرائيلي، أمس (الثلاثاء)، معركة خان يونس بجنوب قطاع غزة، غداة إقراره بأن جيشه مُني بأسوأ كارثة في المعارك بالقطاع، إذ فقد 24 قتيلاً في يوم واحد، وهو ما أثار صدمة واضحة في صفوف الإسرائيليين.
وقالت مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 21 جندياً قُتلوا خلال عمل سلاح الهندسة على إقامة حزام أمني داخل قطاع غزة، علماً بأن هذا الأمر يلقى معارضة حتى من الولايات المتحدة التي ترفض المس بحجم القطاع بعد الحرب. ووفق التحقيق الأولي، خرج مسلح فلسطيني واحد أو أكثر من أحد الأنفاق، وأطلق صاروخين على دبابة ومبنيين يستعد الجنود لتفجيرهما في مخيم ((المغازي)) (وسط القطاع)، ما أدى إلى انهيارهما ومقتل 21 جندياً.
ميدانياً، أعلن جيش الاحتلال أن قواته ((نفذت عملية واسعة النطاق طوقت خلالها خان يونس))، بينما أشارت ((رويترز)) إلى أن الدبابات الإسرائيلية أغلقت آخر طريق باتجاه الساحل، ما حجب طريق الهرب أمام المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى رفح.
في غضون ذلك، قال متحدث باسم حكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن توافق على اتفاق مع ((حماس)) لوقف إطلاق النار، إذا سمح باستمرار احتجاز الرهائن في غزة، أو بقاء الحركة في السلطة بالقطاع. أما عضو المكتب السياسي لـ((حماس)) غازي حمد فأكد، من جهته، تمسك الحركة بوقف الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة قبل الحديث عن أي تفاصيل تتعلق بالأسرى.
وفي نيويورك، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال جلسة رفيعة المستوى عقدها مجلس الأمن، بالعمل لـ((وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية)) في غزة، محذراً من أن خطر التصعيد الإقليمي الأوسع صار ((حقيقة واقعة)) بسبب التبادل اليومي لإطلاق النار بين اسرائيل و((حزب الله)). وطالب جماعة الحوثي، المدعومة من ايران، بأن ((توقف على الفور)) هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر.-(وكالات)

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