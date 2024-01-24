لماذا «محور فيلادلفيا» مُهم؟

MENAFN - Alghad Newspaper) تحوّل محور صلاح الدين (محور فيلادلفيا) المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى نقطة تجاذب مصرية - إسرائيلية، وتبادلت القاهرة وتل أبيب تصريحات وصفت بـ((الحادة)) بشأنه خلال الأيام الأخيرة، إذ رفضت مصر ((المساعي الإسرائيلية للسيطرة الأمنية على المحور الحدودي))، معتبرة أي تحرك في هذا الاتجاه ((خطاً أحمر)) سيؤدي إلى ((تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية))، حسبما أفاد مسؤول مصري.ومنذ انسحاب إسرائيل أحادي الجانب من قطاع غزة عام 2005، لم يحظ ((محور فيلادلفيا)) بذلك الاهتمام من الجانبين المصري والإسرائيلي، ولم تُسلط الأضواء بشأن مصيره، وما يمكن أن يثيره من تداعيات مثلما يشهد هذه الأيام.ويعد ((محور فيلادلفيا)) جزءاً من منطقة عازلة بموجب اتفاقية ((كامب ديفيد)) بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979، ولا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، ويمتد بطول 14.5 كيلومتر من البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة.وفرض اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979 انسحاب القوات العسكرية من جوانب المحور، وظلّت القوات الإسرائيلية مسيطرة على المنطقة حتى انسحابها من قطاع غزة منتصف أغسطس (آب) 2005، وتسليمه للسلطة الفلسطينية التي مُنحت الإشراف على المناطق الحدودية والمعابر، بوجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي.وفي سبتمبر (أيلول) 2005، تم توقيع ((اتفاق فيلادلفيا)) بين إسرائيل ومصر الذي تعتبره إسرائيل ملحقاً أمنياً لمعاهدة ((السلام)) 1979، وتقول إنه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها، ويتضمن الاتفاق نشر قوات مصرية على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وتُقدر تلك القوات بنحو 750 جندياً من حرس الحدود المصري، ومهمتهم تتمحور في ((مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق)).وفي عام 2007 سيطرت حركة ((حماس)) على قطاع غزة، وخضع ((محور فيلادلفيا)) لهيمنتها، وفرضت إسرائيل حصاراً خانقاً على القطاع، وعقب عملية ((طوفان الأقصى))، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدأت إسرائيل تطويق قطاع غزة من كل الجهات، وأصبح ((محور فيلادلفيا)) إحدى أهم المناطق الاستراتيجية المستهدفة في الخطة الإسرائيلية لعزل القطاع.تصاعد التركيز على المحور منذ نهاية ديسمبر (كانون أول) الماضي، عندما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي، إلى أن منطقة ((محور فيلادلفيا)) ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل. ويوم 13 ديسمبر الماضي شنت القوات الإسرائيلية ((هجوماً استثنائياً)) على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، بحجة تدمير الأنفاق التي تستخدمها المقاومة لتهريب الأسلحة، في حين كشفت هيئة ((البثّ الإسرائيلية)) عن نية الحكومة الإسرائيلية السيطرة على ((محور فيلادلفيا))، من خلال تسريبها تصريحات لنتنياهو، أمام اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست. وفي 23 من الشهر ذاته، أعاد الجيش الإسرائيلي تحركاته في المنطقة، عبر مناورة قصيرة في المنطقة الحدودية بين معبر كرم أبو سالم ورفح، ثم تراجع بعد اشتباك عنيف مع المقاومة. ومنذ ذلك الوقت، زادت وتيرة تصعيد الخطاب الإسرائيلي بشأن تلك المنطقة، التي وصلت إلى تأكيد نتنياهو قبل عدة أيام أن ((محور فيلادلفيا)) يمثل ((فتحة)) يتدفق منها السلاح لحركة ((حماس))، و((يجب إغلاقها)).



ردّ مصري

أثارت تلك التصريحات والتحركات الإسرائيلية رداً مصرياً، عبّر عنه رئيس هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية، ضياء رشوان، مساء الاثنين، واصفاً تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنها ((تحمل مزاعم وادعاءات باطلة)). وشدد على أن ((أي تحرك إسرائيلي باتجاه إعادة احتلال (محور فيلادلفيا) سيؤدي إلى (تهديد خطير وجدي) للعلاقات المصرية - الإسرائيلية)).

وترفض السلطات المصرية وجود أي قوات إسرائيلية بـ((محور فيلادلفيا))، وأكدت أنها دمرت جميع الأنفاق التي كانت تُستخدم للتهريب بينها وبين القطاع، حيث استخدمت تلك الأنفاق في أعقاب الاضطرابات الأمنية التي أعقبت أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011 لتهريب أسلحة ومتفجرات استخدمتها تنظيمات ((إرهابية)) في سيناء.



أهمية استراتيجية

أستاذ العلاقات الدولية، مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، المتخصص في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، طارق فهمي، أكد أن ((مصر رفضت اقتراحاً من إسرائيل بمزيد من الرقابة الإسرائيلية على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وغزة))، مشيراً إلى أنه ((لا يوجد أي تعاون مصري - إسرائيلي في هذا الإطار، لأن هذا الأمر يخضع لضوابط قانونية، وجزء منها عسكري واستراتيجي)). وأضاف لـ((الشرق الأوسط)) أن أي خروج إسرائيلي عن هذا الإطار ((سيحمل انتهاكات مباشرة لن تقبل بها مصر))، مشيراً إلى أن (((محور فيلادلفيا)، (خط أحمر) ولن يتم السماح بتجاوزه)).

وحول أهمية المحور للجانب المصري، أوضح أستاذ العلاقات الدولية أن ((مصر لا تأمن وجود إسرائيل في هذه المنطقة الحدودية ذات الأهمية الاستراتيجية، خاصة في ظل سعي كثير من المسؤولين من اليمين المتطرف إلى تحويل مشروع (تهجير الفلسطينيين) إلى واقع، فضلاً عن أن السماح بالسيطرة الأمنية الإسرائيلية يزيد من إحكام الحصار على القطاع، وهو ما ترفضه مصر، وتسعى لكسره دعماً لصمود الفلسطينيين على أراضيهم)). وفي 10 يناير الحالي، ذكرت القناة ((12 الإسرائيلية)) أن ((القاهرة رفضت طلباً من تل أبيب بأن تتولى إسرائيل تأمين منطقة (محور فيلادلفيا))). ونفت مصر في وقت سابق من الشهر الحالي صحة تقارير نشرتها صحيفة ((وول ستريت جورنال)) حول تعاونها مع إسرائيل لنشر أجهزة مراقبة واستشعار في ((محور فيلادلفيا)).

تهديد لمصر

في حين وصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، مدير إدارة إسرائيل في الخارجية المصرية سابقاً، حسين هريدي، تصاعد الأحاديث الإسرائيلية حول محور ((صلاح الدين)) أو ((فيلادلفيا)) بأنه ((نوع من التحرش بمصر))، على حد قوله، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تزال رغم اتفاقية السلام تعتبر مصر ((الخطر الأول على أمنها)). وأضاف هريدي لـ((الشرق الأوسط)) أن التصعيد الإسرائيلي الذي وصفه بـ((المتدرج)) تجاه مسألة السيطرة الأمنية على المحور الحدودي ((يكشف رغبة إسرائيلية عميقة للوجود المباشر على الحدود مع مصر))، وهو ما فسّره بأنه نوع من الضغط لـ((تحييد الدور المصري)) سواء في دعم الفلسطينيين أو في التصدي للمخططات الإسرائيلية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

ولفت مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أن الأمر لا يخلو من رسائل للداخل الإسرائيلي ولحلفاء تل أبيب، مفادها أن أمد الحرب لا يزال ممتداً وأن ((مصادر التهديد)) وفق التصور الإسرائيلي لا تزال موجودة، وهو ما يبرر من وجهة نظرهم اتخاذ أي إجراءات لمواجهة هذا التهديد، الأمر الذي اعتبره بمثابة ((محاولة صريحة لإرهاب مصر وتهديدها)). ودعا إلى ضرورة أن يكون الرد المصري ((أكبر وأقوى)) من مجرد تصريحات من مصادر إعلامية، إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك موقف عربي واضح وداعم للموقف المصري، خاصة أن تلك المواقف يجري رصدها وتقييمها بعناية في إسرائيل، مشدداً على أن التمادي الإسرائيلي بات يستوجب ((رسالة ردع عربية حقيقية)) تتجاوز المواقف الكلامية.-(وكالات)