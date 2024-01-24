Wednesday, 24 January 2024 11:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن يحذّر من خطر يهدد الديمقراطية بعد فوز ترمب في نيوهامبشر

1/24/2024 2:37:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أنّ الديمقراطية والحريّات الفردية في الولايات المتّحدة باتت ((على المحكّ)) بعد فوز سلفه دونالد ترمب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر على حساب منافسته نيكي هايلي، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي بيان أصدره بُعيد فوز خصمه الجمهوري، قال الرئيس الديمقراطي الساعي للفوز بولاية ثانية إنّه ((من الواضح الآن أنّ دونالد ترمب سيكون المرشح الجمهوري. رسالتي إلى البلاد هي أنّ الأخطار لا يمكن أن تكون أكبر. ديمقراطيتنا، حرياتنا الفردية (...). اقتصادنا (...). كلّها على المحك)).
وقالت جولي تشافيز رودريغيز مديرة الحملة الانتخابية لبايدن في بيان إنّ ((نتائج الليلة تؤكّد أنّ دونالد ترمب ضمَن عملياً ترشيح الحزب الجمهوري)) للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.-(وكالات)

MENAFN24012024000072011014ID1107764248

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث