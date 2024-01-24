بايدن يحذّر من خطر يهدد الديمقراطية بعد فوز ترمب في نيوهامبشر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أنّ الديمقراطية والحريّات الفردية في الولايات المتّحدة باتت ((على المحكّ)) بعد فوز سلفه دونالد ترمب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر على حساب منافسته نيكي هايلي، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي بيان أصدره بُعيد فوز خصمه الجمهوري، قال الرئيس الديمقراطي الساعي للفوز بولاية ثانية إنّه ((من الواضح الآن أنّ دونالد ترمب سيكون المرشح الجمهوري. رسالتي إلى البلاد هي أنّ الأخطار لا يمكن أن تكون أكبر. ديمقراطيتنا، حرياتنا الفردية (...). اقتصادنا (...). كلّها على المحك)).
وقالت جولي تشافيز رودريغيز مديرة الحملة الانتخابية لبايدن في بيان إنّ ((نتائج الليلة تؤكّد أنّ دونالد ترمب ضمَن عملياً ترشيح الحزب الجمهوري)) للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.-(وكالات)
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