إعلام عبري: مجندات يدعين أمراضاً نفسية تهرباً من الخدمة

وبيّن الموقع أن رفض المجندات هذه الخدمة، يأتي على خلفية خوفهنّ من تكرار ما حدث يوم السابع من أكتوبر، ولا سيما في موقع "ناحل عوز" العسكري ومواقع "الجيش" الأخرى في غلاف غزة، حيث تمكنت المقاومة الفلسطينية من اقتحامها وخوض اشتباكات أدت إلى وقوع الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح وأسير.



وأقرّ الناطق بلسان "الجيش" الإسرائيلي، العميد دانيال هاغاري، أمام رفض الخدمة: "في ذاك اليوم فشلنا في الدفاع عن ناحل عوز".



ووفق شهادات العديد ممّن عايشوا هذا اليوم في مواقع الاحتلال، فإنّ الهجوم تمّ وسط تجاهل كبار القادة الإسرائيليين لتحذيراتهم في الفترة التي سبقت 7 أكتوبر، ذلك إضافة إلى "السمعة السيئة لشروط خدمة المجندات في جميع قطاعات الأمن الجاري"، بحسب ما أشار إليه الموقع الإسرائيلي.



وأكّد موقع "واينت" أن عشرات المجندات رفضن مغادرة قاعدة الفرز والتصنيف والعمل كراصدات، وتمّ نقل بعضهن إلى الاعتقال أو الحجز، موضحاً أنّ نحو 50 جندية تجندن في وقت سابق من هذا الأسبوع وفُرزن إلى وظيفة راصدة، ورفضن بشدة نقلهن إلى هناك.



ورداً على ذلك، قال الناطق بلسان جيش الاحتلال، مساء أمس: "نحن بحاجة إلى الإقناع بالخدمة وشرح مدى أهمية الوظيفة".



ولفت الموقع إلى أن المجندات يحاولن التهرّب من الخدمة في هذه المواقع عند الحدود بعد 7 أكتوبر، من خلال الادعاء بأنهم يعانين من حالات صحية ونفسية.



وعلى سبيل المثال، أوضح الموقع أن إحدى المجندات أرسلت إلى قيادة "الجيش" وثائق تظهر أنه "قد تم تشخيصها طبياً منذ سن 8 سنوات باضطراب نفسي"، وأنها تتلقى العلاج وتعاني من الهلع، ولا تستطيع تأدية وظائفها بشكل سليم.



وبحسب شهادة هذه المجنّدة، فإنّ المسؤولين في "الجيش" الإسرائيلي لا يعيرون اهتماماً بالوثائق التي قدمتها، ويرفضون عرض حالتها لضابط صحة نفسية، بل يهددونها بالسجن. وفي هذا الإطار، شدّد "الجيش" على ضرورة اعتماد الشدّة وإرسال المجندات اللواتي رفضن الوظيفة على خلفية الحرب إلى السجن.



وأشار "جيش" الاحتلال أن حوالي 20% هو معدّل الرفض الروتيني للخدمة بين المجندات في هذه الوظيفة (في المواقع الحدودية)، ففي حين يتم تجنيد 1600 مجنّدة كل عام، فإنّ 300 منهن فقط ترغبن بالوظيفة، وفق استبيانات نقلها "واينت".



ورجّح "الجيش" ارتفاع أرقام رفض الخدمة بسبب الحرب وهجوم 7 أكتوبر.

وأمس، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بمقتل 221 من جنود الاحتياط الإسرائيليين، منذ بداية الحرب على غزة، وذلك عقب مقتل 24 جندياً إسرائيلياً، في 24 ساعة.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد خاضت في اليومين الماضيين اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، ولا سيما في المغازي وخان يونس، حيث نفذت استهدافات وكمائن نوعية.



ومطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "جيش" الاحتلال سيقرّ عقوبات بحق الجنود المتهربين من الخدمة العسكرية خلال الحرب، موضحةً أن عدد الفارين من الخدمة وصل إلى ألفي جندي، معظهم هربوا حتى قبل 7 أكتوبر. -الميادين (ترجمة عن العبرية)