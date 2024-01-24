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كارثة بمصر.. سيارات تسقط من أعلى الجسر (فيديو)

1/24/2024 2:37:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شاحنة تتسبب في سقوط سيارات عديدة من على كوبري في مدينة مصرية ما أدى لحادثة مروعة على أحد محاورها المرورية الرئيسية، ما خلّف مشهداً مأساوياً وتسبب في سقوط عدد من الجرحى.
شاحنة تتسبب في سقوط سيارات من أعلى الكوبري
تم توثيق الحادث الرهيب من خلال فيديو من كاميرا مراقبة، يكشف عن حالة تكدس وازدحام على الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بالهرم، جنوب الجيزة. وفي المشهد المأساوي، اندفعت شاحنة بشكل جنوني، متسببة في سقوط السيارات أمامها، ما أدى إلى انهيار بعضها من على الجسر.

تسبب الحادث في اصطدام سيارات أخرى من الخلف، وسقوط بعضها من أعلى الطريق، ما أسفر عن خسائر بشرية، ولم يُعلن عن عدد القتلى والمصابين رسمياً حتى اللحظة.

فور وقوع الحادث، تحركت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ على الفور إلى موقع الحادث. تمت إزالة آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفيات. في الوقت نفسه، تقوم السلطات بالتحقيق مع سائق الشاحنة واستجواب شهود العيان لتحديد أسباب الحادث.


تستمر الطرق السريعة في مصر في أن تكون مسرحاً لحوادث مروعة، تتسبب في فقدان أرواح العديد من الأفراد، ما يتطلب اتخاذ إجراءات فعّالة للحد من هذه الكوارث التي تتكرر بشكل شبه يومي، وتودي بحياة الآلاف سنوياً.

تعود أسباب هذه الحوادث المروعة إلى مجموعة من العوامل، منها حالة الطرق ذاتها، والتي قد تكون غير مناسبة لحركة المرور، إلى جانب عدم احترام بعض السائقين للسرعات المحددة والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تضاف إلى ذلك حالة الطقس وتأثيرها على سلامة القيادة، فضلاً عن غياب قوانين صارمة تردع بعض المخالفات الخطيرة أثناء القيادة.

يتطلب التصدي لهذا الوضع التدخل السريع والفعّال من قِبَل الجهات المختصة، بتطبيق سياسات تشدد على سلامة الطرق وتعزز من الالتزام بقوانين المرور، بالإضافة إلى التوعية المستمرة حول أهمية القيادة الآمنة والتزام السائقين بالقوانين والضوابط المرورية.

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