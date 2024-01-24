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أفرج عنه بصفقة التبادل الأخيرة..إسرائيل تعيد اعتقال الخطيب وحماس تعلق

1/24/2024 2:37:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حملت حركة حماس اليوم الأربعاء، الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن تداعيات إعادة اعتقاله للفتى يوسف عبد الله الخطيب، المفرج عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بوساطة قطرية مصرية.

ودعت حماس "الوسطاء؛ في قطر ومصر، إلى ضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح الفتى الخطيب، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة إعادة اعتقال أسرانا المحرّرين، والالتزام بما تم الاتفاق عليه".

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