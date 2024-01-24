أفرج عنه بصفقة التبادل الأخيرة..إسرائيل تعيد اعتقال الخطيب وحماس تعلق

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حملت حركة حماس اليوم الأربعاء، الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن تداعيات إعادة اعتقاله للفتى يوسف عبد الله الخطيب، المفرج عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بوساطة قطرية مصرية.
ودعت حماس "الوسطاء؛ في قطر ومصر، إلى ضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح الفتى الخطيب، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة إعادة اعتقال أسرانا المحرّرين، والالتزام بما تم الاتفاق عليه".
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