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جنرال روسي يشرح كيف سقطت طائرة روسية على متنها 65 أسيرا أوكرانيا (فيديو)

1/24/2024 2:37:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما والجنرال السابق في الجيش الروسي أندريه كارتابولوف أن نظام كييف أسقط طائرة النقل الروسية التي تقل الأسرى الأوكرانيين عمدا لإلقاء اللوم على روسيا.

وقال كارتابولوف : "القوات المسلحة الأوكرانية أسقطت الطائرة عمدا من أجل إلقاء اللوم على روسيا"، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني كان يعلم تماما تفاصيل ومسار الرحلة.

وتابع: "تم إسقاط طائرة إيل 76 بثلاثة صواريخ مضادة للطائرات إما "باتريوت" أو "RST".. سيقرر ذلك المختصون حال الانتهاء من التحقيقات في موقع الحادث".
وأضاف: "تبعتها طائرة أخرى من طراز إيل-76 وعلى متنها 80 أسيرا لكنها تمكنت مع العودة للمطار بعيد إسقاط الطائرة الأولى".

وقال: "بعد تحطم الطائرة إيل-76 في منطقة بيلغورود، من المحتمل أن يتم إيقاف عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا".

من جانبها رفضت وزارة الدفاع الأوكرانية الإقرار بمسؤولية كييف عن إسقاط الطائرة الروسية.

يذكر أن صحيفة "برافدا" الأوكرانية حذفت خبر إسقاط الطائرة الروسية بعد ورود أنباء عن وجود أسرى حرب أوكرانيين على متنها.

بدوره أصدر رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين تعليمات بتوجه نداء إلى الكونغرس الأمريكي والبوندستاغ الألماني على خلفية تحطم الطائرة.

وأضاف: "يجب أن يدركوا مسؤوليتهم في إيقاف هذا النظام الذي يغذيه بايدن وماكرون وشولتس وغيرهم من السياسيين، ويجب على أعضاء البرلمانات عزلهم".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، و9 من أفراد طاقمها.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 24 يناير حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو تحطمت طائرة إيل-76 في مقاطعة بيلغورود خلال رحلة مجدولة، كان على متن الطائرة 65 أسيرا أوكرانيا، و6 أفراد طاقم الطائرة، و3 أفراد مرافقة".

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