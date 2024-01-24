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قوات إسرائيلية تنفذ اقتحامين بالخليل ورام الله

1/24/2024 2:37:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات إسرائيلية اليوم الأربعاء بلدة يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وبالتزامن مع ذلك اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية قرية بيتين شمال مدينة رام الله.

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