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وزير إسرائيلي يكرر دعوته لاستخدام سلاح نووي في القطاع

1/24/2024 2:37:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعاد وزير“تراث” الاحتلال الإسرائيلي، أميخاي إلياهو، الأربعاء، موقفه الداعي إلى“إسقاط قنبلة نووية في قطاع غزة”.
وقالت صحيفة“هآرتس” العبرية، إنه خلال زيارة إلى مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، أعاد إلياهو تأكيد دعوته لإسقاط سلاح نووي على قطاع غزة.
وأضافت أن إلياهو أشار إلى أن“محكمة العدل الدولية التي تنظر في دعاوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل تعرف مواقفه”.
وكانت جنوب إفريقيا ضمنت تصريحا سابقا لإلياهو بشأن إسقاط سلاح نووي على غزة باعتباره دعوة لارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في غزة.
وكان إلياهو أدلى للمرة الأولى بتصريح بشأن قصف غزة بقنبلة نووية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأثار ردود فعل رافضة على المستوى الدولي.

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