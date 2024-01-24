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نيويورك: تحقيق في هجوم محتمل بـ”سلاح كيميائي” ضد متظاهرين مؤيدين لفلسطين

1/24/2024 2:37:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في جامعة كولومبيا، إنهم تعرضوا لهجوم بما يعتقدون أنه "سلاح كيميائي" خلال احتجاج على الحرب المستمرة على قطاع غزة، فيما أعلنت شرطة نيويورك أنها شرعت في التحقيق بالأمر، وفقاً لما نشرته شبكة "ABC NEWS" الأمريكية، الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2024.


الشبكة الأمريكية ذكرت أن المتظاهرين قالوا إنهم شموا رائحة كريهة وبدأوا يشعرون بالغثيان والصداع، خلال احتجاج الجمعة الماضية، وفقاً لتقرير من الشرطة.
منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" قالت إن العديد من الطلبة تم إدخالهم إلى المستشفى أو طلبوا الرعاية الطبية في أعقاب الحادث، وأبلغ الضحايا عن أعراض مثل القيء والغثيان وآلام الصدر والبطن والصداع.


مصادر للشبكة الأمريكية قالت إن شرطة نيويورك عثرت على فيديو يظهر رجلين يقومان برش مادة مجهولة على عمود إنارة، قبل المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا.


جامعة كولومبيا تشارك بالتحقيق
المسؤول في شرطة نيويورك، دينيس ميتشل، قال إنهم يتولون التحقيق "فيما يبدو أنه جرائم خطيرة، وربما جرائم كراهية".


ميتشل أضاف أن عدداً من طلاب جامعة كولومبيا، الذين حضروا الاحتجاج، أفادوا أنهم "تعرضوا للرش بمادة كريهة الرائحة تطلبت العلاج الطبي".


وفقاً للمسؤول في الشرطة، فقد تم التعرف على الجناة المزعومين، وتم منعهم على الفور من دخول الحرم الجامعي، خلال فترة التحقيقات.


المتحدث باسم جامعة كولومبيا قال إن الجامعة تشارك أيضاً بالتحقيق بالتعاون مع السلطات المحلية والفيدرالية، بعد تقديم عدة تقارير "تثير القلق" فيما يتعلق باحتجاج يوم الجمعة الماضي. -عربي بوست

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