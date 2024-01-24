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كتائب القسام تستهدف 6 آليات إسرائيلية بـقذائف الياسين في خان يونس

1/24/2024 2:37:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إنها استهدفت اليوم الأربعاء 4 دبابات ميركافا إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأضافت في بيان منفصل أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند وجرافة إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" جنوب شرق خان يونس.
وأشارت كتائب القسام إلى وحدة المدفعية التابعة لها قصفت تجمعاً لجنود الاحتلال شرق منطقة الفخاري في خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.-(وكالات)

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