كتائب القسام تستهدف 6 آليات إسرائيلية بـقذائف الياسين في خان يونس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إنها استهدفت اليوم الأربعاء 4 دبابات ميركافا إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأضافت في بيان منفصل أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند وجرافة إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" جنوب شرق خان يونس.
وأشارت كتائب القسام إلى وحدة المدفعية التابعة لها قصفت تجمعاً لجنود الاحتلال شرق منطقة الفخاري في خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.-(وكالات)
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