Wednesday, 24 January 2024 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الولايات المتحدة تفقد مجلس الأمن هيبته بعرقلتها كل مبادرات وقف إراقة الدماء بغزة

1/24/2024 2:37:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفقدت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، هيبته، ومكانته بكثرة استخدامها حق النقض "الفيتو" لصالح استمرار عدوان الاحتلال، على غزة.
وباستخدامها "الفيتو" 3 مرات في إحباط مشاريع قرارات تدعو لوقف فوري لاطلاق النار، أثارت الولايات المتحدة حفيظة الدول الأعضاء بالمجلس.
يأتي ذلك وقد دعت كلٌّ من: النرويج وبلجيكا وروسيا والصين إلى وقف فوري لطلاق النار بقطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 4 أشهر.
وجاءت التصريحات المنددة بالجرائم الإسرائيلية في غزة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن فلسطين مساء أول من أمس.
وفي تصريحاته، قال وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث أيدي، إن سكان غزة لا يفرون جراء القصف فقط، بل يواجهون أيضا- مشكلات؛ مثل: الجوع وعدم كفاية الخدمات الصحية وأزمة دواء والوصول إلى المياه النظيفة، مؤكدا أن الأزمة الإنسانية شديدة للغاية، وشبّه الوضع على الأرض بالجحيم.
كما أعرب عن تضامنه مع سكان الضفة الغربية الذين يتعرضون لعنف متصاعد من المستوطنين الإسرائيليين، وارتفاع خطر الموت الذي يواجهونه.
وبين وزير الخارجية أن النرويج من الدول الغربية الأولى التي دعت لوقف إطلاق نار، مشددا على أهمية إقامة دولة فلسطينية.
من جانبه، قال مندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة فيليب كريديلكا في كلمة أدلى بها باسم اتحاد "بنلوكس" الذي يضم بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، إن الاتحاد يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة وتأثيره على السكان المدنيين، وخاصة الأطفال.
ودعا كل الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي وعدم استهداف البنى التحتية المدنية، وبينها المدنيون والمدارس والمستشفيات.
وتطرق إلى 3 نقاط رئيسة، تتمثل أولا، بفتح جميع المعابر وعملها بالطاقة القصوى، وضمان مرور جميع متطوعي الإغاثة الإنسانية منها دون أي عوائق، وثانيا، تيسير الإجراءات الحدودية، وإيصال المنظمات الإغاثية للمساعدات إلى غزة بشكل فعال وكافٍ، وثالثا، بناء الثقة بين الأطراف.
كما دعا كريديلكا إلى تحقيق وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية إنه يجب إعطاء الأولوية القصوى لوقف الحرب في غزة بأسرع وقت ممكن، ومنع خروج الصراع عن السيطرة.
كما دعت الصين لوقف مضايقة السفن المدنيّة في البحر الأحمر، وتجنب تأجيج التوترات وحماية أمن الملاحة، قائلة "نعتقد أن مجلس الأمن لم يأذن أبدا لأي دولة باستخدام القوة ضد اليمن".
من جهته، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على ضرورة دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تحقيق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، مشيرا إلى عدم تمكّن مجلس الأمن من اتخاذ القرارات اللازمة؛ بسبب سياسة الولايات المتحدة بخصوص الشرق الأوسط.
وقال إن الولايات المتحدة تعرقل كل المحاولات والمبادرات لوقف إراقة الدماء في الأراضي المحتلة، فهي إما تستخدم حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار، وإما لا تدعو إلى وقف تصعيد الحرب في غزة، وهذا يسمح باستمرار العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وذكر لافروف أن الوجود العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط وأماكن أخرى من منطقة أوراسيا، يُوجِد مخاطر جديدة غير مقبولة على الأمن الدولي.
وتابع أنه قُتل في غزة قرابة 30 ألف مدني، بينهم نساء وأطفال، ودُمّر شمالي غزة بشكل شبه كامل، وأصبح غير صالح للعيش، وبات 80 % من سكان غزة نازحين.
وأكد ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة على وجه السرعة لضمان وقف إطلاق النار في فلسطين، وتخفيف معاناة شعبها.
ووصف أفكار تهجير الفلسطينيين بأنها "مقززة ومثيرة للقلق"، مؤكدا رفضهم لمثل هذه "السيناريوهات"، وضرورة عدم تنفيذها.
كما شدد على أهمية إقامة دولة فلسطينية، قائلا إن الفلسطينيبن الذين حُرموا من فرصة إقامة دولتهم لعقود من الزمن، يستحقون أن تُحلّ هذه المشكلة أخيرا.
واتهم لافروف واشنطن بقتل الصيغة الرباعية للشرق الأوسط (روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، وبأنها تمنع الآن محاولات خفض التصعيد في إطار الأمم المتحدة.
ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 25 ألفا و490 شهيدا، و63 ألفا و354 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.-(وكالات)

MENAFN24012024000072011014ID1107764232

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث